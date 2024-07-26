Круизы однодневные – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Венеции на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дворцы Большого канала
68 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
4 сен в 10:00
5 сен в 10:00
70 за всё до 6 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
2 отзыва
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Завтра в 09:00
13 авг в 09:30
360 за всё до 6 чел.
По водным дорогам Венеции
На гондоле
1.5 часа
Водная прогулка
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марк
    26 июля 2024
    4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
    Все было восхитительно!
  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
    Валерия глубоко знает историю Венеции, может ответить на любой интересующий вопрос. Она очень лёгкий и приятный в общении человек. Экскурсия была очень интересной и содержательной!
  • Е
    Екатерина
    1 июля 2024
    Дворцы Большого канала
    Замечательно провели время на лодке, так как мы опаздывали, Анна приехала за нами на лодке в удобное нам место. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Рекомендую)
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  • S
    Svetlana
    21 июня 2024
    Дворцы Большого канала
    Экскурсия с Анной была очень увлекательная! С Анной было интересно и комфортно. Всей семье очень понравилось 😊. Спасибо большое!
    Экскурсия с Анной была очень увлекательная! С Анной было интересно и комфортно. Всей семье очень понравилось 😊. Спасибо большое!Экскурсия с Анной была очень увлекательная! С Анной было интересно и комфортно. Всей семье очень понравилось 😊. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
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    истории и культуры. Путешествовали группой из семи человек, включая двоих детей. Все остались в полном восторге от города, который раскрыл нам свои красоты с вод Гранд канала. И конечно, дети остались с незабываемыми впечатлениями и уникальными сувенирами, сделанными своими руками после мастер класса по производству венецианского стекла. Кстати, ещё один неоспоримый плюс путешествия на частной лодке - отсутствие толп туристов)) Спасибо, Анна, что убедили меня взять именно эту экскурсию!

    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящийСпасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворцы Большого канала
  2. 4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
  3. По водным дорогам Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Рынок Риальто
  9. Остров Мурано
  10. Галерея Академии
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2024
Сейчас в Венеции в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 380. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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