1 час
Водная прогулка
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
4 сен в 10:00
5 сен в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Завтра в 09:00
13 авг в 09:30
€360 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк26 июля 2024Все было восхитительно!
- ЕЕлена25 июля 2024Валерия глубоко знает историю Венеции, может ответить на любой интересующий вопрос. Она очень лёгкий и приятный в общении человек. Экскурсия была очень интересной и содержательной!
- ЕЕкатерина1 июля 2024Замечательно провели время на лодке, так как мы опаздывали, Анна приехала за нами на лодке в удобное нам место. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Рекомендую)
- SSvetlana21 июня 2024Экскурсия с Анной была очень увлекательная! С Анной было интересно и комфортно. Всей семье очень понравилось 😊. Спасибо большое!
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Круизы однодневные»
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