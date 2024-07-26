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истории и культуры. Путешествовали группой из семи человек, включая двоих детей. Все остались в полном восторге от города, который раскрыл нам свои красоты с вод Гранд канала. И конечно, дети остались с незабываемыми впечатлениями и уникальными сувенирами, сделанными своими руками после мастер класса по производству венецианского стекла. Кстати, ещё один неоспоримый плюс путешествия на частной лодке - отсутствие толп туристов)) Спасибо, Анна, что убедили меня взять именно эту экскурсию!