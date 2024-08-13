Водные для детей – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Венеции на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дворцы Большого канала
68 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
25 сен в 11:00
26 сен в 10:00
70 за всё до 6 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
12 отзывов
1 час
Водная прогулка
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
Сегодня в 16:00
9 сен в 15:30
160 за всё до 4 чел.
Невероятный остров Бурано (из Венеции на вапоретто)
4.5 часа
Водная прогулка
Невероятный остров Бурано (из Венеции на вапоретто)
Посетить самый красочный остров Венецианской лагуны и раскрыть его тайны
Начало: На причале Fondamente Nuove
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
196 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 августа 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Было интересно и комфортно! Спасибо!
    Было интересно и комфортно! Спасибо!Было интересно и комфортно! Спасибо!Было интересно и комфортно! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    1 июля 2024
    Дворцы Большого канала
    Замечательно провели время на лодке, так как мы опаздывали, Анна приехала за нами на лодке в удобное нам место. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Рекомендую)
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  • S
    Svetlana
    21 июня 2024
    Дворцы Большого канала
    Экскурсия с Анной была очень увлекательная! С Анной было интересно и комфортно. Всей семье очень понравилось 😊. Спасибо большое!
    Экскурсия с Анной была очень увлекательная! С Анной было интересно и комфортно. Всей семье очень понравилось 😊. Спасибо большое!Экскурсия с Анной была очень увлекательная! С Анной было интересно и комфортно. Всей семье очень понравилось 😊. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
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    истории и культуры. Путешествовали группой из семи человек, включая двоих детей. Все остались в полном восторге от города, который раскрыл нам свои красоты с вод Гранд канала. И конечно, дети остались с незабываемыми впечатлениями и уникальными сувенирами, сделанными своими руками после мастер класса по производству венецианского стекла. Кстати, ещё один неоспоримый плюс путешествия на частной лодке - отсутствие толп туристов)) Спасибо, Анна, что убедили меня взять именно эту экскурсию!

    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящийСпасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
  • A
    Anastasia
    1 мая 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих пор в ходу фраза: «зачекиниться», хотите узнать что она означает? Вам к Наталье;)
    Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворцы Большого канала
  2. По волнам величественного Гранд-канала
  3. Невероятный остров Бурано (из Венеции на вапоретто)
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Рынок Риальто
  9. Остров Мурано
  10. Галерея Академии
Сколько стоит экскурсия по Венеции в сентябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 196. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Водные для детей», 80 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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