1 час
Водная прогулка
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
25 сен в 11:00
26 сен в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
1 час
Водная прогулка
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
Сегодня в 16:00
9 сен в 15:30
€160 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Водная прогулка
Невероятный остров Бурано (из Венеции на вапоретто)
Посетить самый красочный остров Венецианской лагуны и раскрыть его тайны
Начало: На причале Fondamente Nuove
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€196 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 августа 2024Было интересно и комфортно! Спасибо!
- ЕЕкатерина1 июля 2024Замечательно провели время на лодке, так как мы опаздывали, Анна приехала за нами на лодке в удобное нам место. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Рекомендую)
- SSvetlana21 июня 2024Экскурсия с Анной была очень увлекательная! С Анной было интересно и комфортно. Всей семье очень понравилось 😊. Спасибо большое!
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
- ЕЕлена10 мая 2024Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
- AAnastasia1 мая 2024Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих пор в ходу фраза: «зачекиниться», хотите узнать что она означает? Вам к Наталье;)
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Водные для детей»
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