Что вы увидите
- Пажайслис монастырь
- Каунас
На экскурсии 🧭 вы увидите:
- Барочный комплекс монастыря Пажайслис
- Каунасский Старый город
- Панорамные виды с холма Алексотас
- Музей М. К. Чюрлёниса (либо музей 🖼 Чертей)
- Остановка на обед
Важная информация:
- Барочный комплекс монастыря Пажайслис закрыт по воскресеньям и во время некоторых католических праздников
- Музей М. К. Чюрлёниса закрыт по понедельникам
Что входит
- Комфортабельный транспорт с водителем (вместимость зависит от количества участников)
- Услуги профессионального гида
Что не входит
- Билеты в музеи
- Обед
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vilnius C.
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