Тематический Парк 🌳 MotionGate

Новый Дубайский тематический парк аттракционов 🎡 в голливудском стиле заинтересует тех гостей, кто любит захватывающие фильмы 🎥 и блок-бастеры, хочет узнать как они снимаются и даже стать "главным героем" на самых знаменитых киностудиях.

В парке можно "приручить" дракона, познакомиться с деревней мощных викингов, подружиться со Шрэком, Кунг-Фу пандой, героями Мадагаскара, забавными синими человечками-смурфиками а также испытать "падение с неба" фрикаделек и узнать - что делают монстры на каникулах.

А тех, кто любит экстрим, ждут миры "голодных игр", загадочное подземное царство, жуткие привидения, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями.

Тематический Парк LegoLand

Мы предлагаем посетить этот парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков-лего.

В парке можно оседлать американские горки-драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права-Лего и покататься на миниавтомобилях-лего по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения.

Затем можно всей семьей стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.

Аквапарк Legoland

Страной Лего можно наслаждаться круглый год, и мы приглашаем вас в новый, невероятно яркий и креативный аквапарк Дубая - особенно любимой семьями с детьми от 2 до 12 лет.

В парке более 20 водных горок, среди которых специально спроектированные аттракционы, например, Сплэш Сафари, где постоянно царит атмосфера водного праздника и настоящего активного отдыха.

Здесь можно окунуться в мир увлекательных путешествий на кораблике собственной конструкции, посоревноваться с другими изобретателями необычных плавательных средств и сразу же устремиться к новым приключениям в этом фантазийном водном пространстве.