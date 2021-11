Откройте для себя самые важные достопримечательности Старого города Кракова и узнайте больше об их истории от персонального гида. Пройдите по стопам правителей Польши, прогулявшись по знаменитой Королевской дороге от средневекового Старого города до Вавельского холма.

During the walking tour, see the highlights and main attractions of Krakow as you learn about their history including Wawel Castle, St. Mary's Basilica, and Sukiennice. Also, visit some of the lesser-known parts of the city that only the locals know about.

Next, walk around the Old Town to see the highlights of Krakow, but also to discover hidden gems of the city and to learn some incredible stories. Finally, get some tips about the local traditional restaurants, patisseries, and everything else that Krakow is famous for.