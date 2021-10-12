Что вас ожидает

Горы, озеро, водопад и волшебные ароматы

По живописному серпантину вы подниметесь на плато Ай-Петри, посетите самый высокий водопад в Крыму Учан-Су, полюбуетесь горным озером и познакомитесь с его забавными обитателями — черепашками. Прогуляетесь по айпетринской яйле на высоте 1200 метров и насладитесь ароматом цветущих трав. Если не боитесь горных тропинок, совершите восхождение на самую вершину — к знаменитым зубцам. Далее спуститесь по канатной дороге длиной в три километра.

Алупка и Воронцовский дворец

В небольшом уютном городке Алупка вы пройдете тенистыми аллеями английского парка, созданного для графа Воронцова в первой половине 19 века, оцените волшебный пруд с лебедями и экзотические растения. А также посетите дворец в романтическом стиле: рассмотрите редкие предметы мебели и картины известных художников. Подниметесь на Львиную террасу и полюбуетесь бескрайними морскими просторами.

Замок Ласточкино гнездо и Ялта

Вы увидите замок Ласточкино гнездо — символ Южного берега Крыма. Раскроете его историю и связанные с ним таинственные легенды. Прокатитесь по морю на теплоходе, насладитесь фантастическими пейзажами и панорамами старинных дворцов. В завершение побываете в Ялте: осмотрите ее уютный центр и погрузитесь в атмосферу города-праздника.

Организационные детали