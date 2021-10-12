Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты

Самые интересные и живописные места Южного берега на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

5
2 отзыва
За один день вы побываете в Ялте и Алупке, прокатитесь на теплоходе и по канатной дороге.

Подниметесь на гору Ай-Петри, увидите замок Ласточкино гнездо и посетите дворец графа Воронцова.

А я поделюсь интересными фактами об этих потрясающих местах и расскажу о природе, истории, традициях Крыма.
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты
Фантастический Крым: большое путешествие из Алушты

Что вас ожидает

Горы, озеро, водопад и волшебные ароматы

По живописному серпантину вы подниметесь на плато Ай-Петри, посетите самый высокий водопад в Крыму Учан-Су, полюбуетесь горным озером и познакомитесь с его забавными обитателями — черепашками. Прогуляетесь по айпетринской яйле на высоте 1200 метров и насладитесь ароматом цветущих трав. Если не боитесь горных тропинок, совершите восхождение на самую вершину — к знаменитым зубцам. Далее спуститесь по канатной дороге длиной в три километра.

Алупка и Воронцовский дворец

В небольшом уютном городке Алупка вы пройдете тенистыми аллеями английского парка, созданного для графа Воронцова в первой половине 19 века, оцените волшебный пруд с лебедями и экзотические растения. А также посетите дворец в романтическом стиле: рассмотрите редкие предметы мебели и картины известных художников. Подниметесь на Львиную террасу и полюбуетесь бескрайними морскими просторами.

Замок Ласточкино гнездо и Ялта

Вы увидите замок Ласточкино гнездо — символ Южного берега Крыма. Раскроете его историю и связанные с ним таинственные легенды. Прокатитесь по морю на теплоходе, насладитесь фантастическими пейзажами и панорамами старинных дворцов. В завершение побываете в Ялте: осмотрите ее уютный центр и погрузитесь в атмосферу города-праздника.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): теплоход — 600 р., канатная дорога — 400 р., Воронцовский дворец — 400 р.
  • Возможна остановка на обед в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
В Алуште я живу 35 лет. Походами увлекаюсь давно, последние 10 лет занимаюсь туризмом профессионально. Больше всего интересуюсь геологией Крымских гор. Буду рад показать гостям Крыма захватывающие высоты и рассказать о невероятной природе, истории и легендах нашего края.
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

Вера
12 окт 2021
Нам экскурсия очень понравилась, насыщенная и интересная! Юрий великолепно владеет информацией и также профессионально доводит ее до слушателя. Покорили красоты парков, дворцов. А Ай-Петри - просто фантастика.
Рекомендуем всем!
М
16 авг 2021
Прекрасная экскурсия с отличным экскурсоводом если хочешь осмотреть главные достопримечательности Крыма за один день.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

🎩Индивидуальные🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные#По Крыму#Ялта#Ай-Петри🗽Достопримечательности#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Алуште

Дворцы и парки Южного берега Крыма
5
1
10ч
1 400
за 1 чел.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
Эта экскурсия будет интересна всем, кто увлекается историей
Суббота 8:40
Крым: самое-самое на южном берегу
4.3
30
11ч
1 500
за 1 чел.
Крым: самое-самое на южном берегу
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Жемчужины Ялты
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-3 чел.
Жемчужины Ялты
Самая комфортная и интересная экскурсия по Южному берегу Крыма включает в себя автомобильную...
По договоренности
Алушты древний лик
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 200
за 1-10 чел.
Алушты древний лик
Алушта - курорт на южном берегу Крыма, здесь снимали "Бриллиантовую руку" , сюда приезжают сотни...
Любой свободный день
Южный берег Крыма - супертур
4.3
6
12ч
1 500
за 1 чел.
Южный берег Крыма - супертур
Крым - один из главных советских курортов
Ежедневно в 8:30
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
4.2
6
1 200
за 1 чел.
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
Полюбоваться архитектурой и погулять по дивному парку на групповой экскурсии
Балаклава, Севастополь и Херсонес
5
4
11ч
1 500
за 1 чел.
Балаклава, Севастополь и Херсонес
Самая увлекательная и интересная экскурсия в Город-Герой Севастополь c выездом из Алушты
Ежедневно, кроме четверга и субботы в 08:30
Судак и Новый Свет
5
2
10ч
1 700
за 1 чел.
Судак и Новый Свет
Экскурсия по самым живописным местам юго-восточного Крыма
Среда, пятница, воскресенье в 08:40
Большое путешествие по степному Крыму
Индивидуальная экскурсия
5
1
13ч
11 300
за 1-4 чел.
Большое путешествие по степному Крыму
Впечатлиться красотой гор и скал Киммерии, совершить легкий треккинг и встретить закат
Большой каньон - Ай-Петри
10ч
2 500
за 1 чел.
Большой каньон - Ай-Петри
Прогуливаясь по Большому Каньону, вы оцените богатство природы горного Крыма: насладитесь вековым...
По четвергам в 8:30
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
5
4
1 500
за 1 чел.
Автобусная экскурсия по дворцам и паркам Южного Крыма
Прикоснуться к наследию царской эпохи в Массандровском, Ливадийском и Воронцовском дворцах
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Индивидуальная экскурсия
5
3
13ч
10 400
за 1-3 чел.
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Собрать коллекцию природных памятников, побывать в Генуэзской крепости и получить отличные снимки

Александр проводит ещё 4 экскурсии

Открыть природу горного Крыма
Индивидуальная экскурсия
5
17
6 500
за 1-5 чел.
Открыть природу горного Крыма
Живописная прогулка по Боткинской и Штангеевской «тропам здоровья» с профессиональным проводником
Треккинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы. »
Индивидуальная экскурсия
5
14
6 500
за 1-5 чел.
Треккинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы. »
Подняться на восточный отрог горы, открыть вдохновляющие панорамы и познакомиться с историями края
Неизведанная Северная Демерджи
Индивидуальная экскурсия
5
7
6 500
за 1-5 чел.
Неизведанная Северная Демерджи
Подняться к Лысому Ивану, осмотреть грот, найденный юными краеведами, и погулять по лавандовому полю
Загадки средневекового Бахчисарая
Индивидуальная экскурсия
11ч
11 700
за 1-8 чел.
Загадки средневекового Бахчисарая
Исследовать Качи-Кальон, Бисерный храм, Успенский скальный монастырь и открыть волшебные пейзажи
У нас ещё много экскурсий 😎 в Алуште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алуште
🇷🇺