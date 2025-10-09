Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Архангельске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Увидеть главные места города и услышать его славную историю
Начало: В районе улицы Садовая
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Малые Корелы и Лявля
Погрузитесь в атмосферу деревянного зодчества Русского Севера. Увидите старинные церкви, усадьбы и колокольни в Малых Корелах и Лявле
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск - план В великой страны
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по набережной Архангельска
Узнайте, как Архангельск стал важным портом России. Прогулка по набережной, знакомство с историей и архитектурой города - всё это ждёт вас
Начало: На площади Ленина
11 окт в 12:00
12 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Кудесники Архангельска
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Кудесники Архангельска
На набережной Архангельска живут маленькие волшебники, каждый из которых хранит свою тайну. Соберите всех пятерых и узнайте историю города
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
  2. Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
  3. Архангельск - план В великой страны
  4. Кудесники Архангельска
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Набережная
  4. Северная Двина
  5. Холмогоры
  6. Гостиный Двор
  7. Успенский Собор
  8. Музей Малые Корелы
  9. Проспект Чумбарова-Лучинского
  10. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в октябре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 38 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь