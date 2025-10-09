Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Увидеть главные места города и услышать его славную историю
Начало: В районе улицы Садовая
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Малые Корелы и Лявля
Погрузитесь в атмосферу деревянного зодчества Русского Севера. Увидите старинные церкви, усадьбы и колокольни в Малых Корелах и Лявле
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по набережной Архангельска
Узнайте, как Архангельск стал важным портом России. Прогулка по набережной, знакомство с историей и архитектурой города - всё это ждёт вас
Начало: На площади Ленина
11 окт в 12:00
12 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кудесники Архангельска
На набережной Архангельска живут маленькие волшебники, каждый из которых хранит свою тайну. Соберите всех пятерых и узнайте историю города
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
