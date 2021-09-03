ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30

Прогулка по Телецкому озеру на катере

Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по красивейшему озеру Алтая

4.2
5 отзывов
В этом маршруте собраны природные жемчужины Горного Алтая, недоступные большинству путешественников — подобраться к ним можно только с воды.

На прогулочном катере в группе до 10 человек вы проплывете по просторам озера Алтын-Кель: увидите мистический мыс Айран и Поклонную сосну, отыщете мощные водопады среди скал и прогуляетесь по дикому пляжу.
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Прогулка по Телецкому озеру на катере

Что вас ожидает

На катере мы проплывем по самым удивительным уголкам Телецкого озера (или Алтын-Кель), в котором берет начало река Бия. Некоторые природные локации вы увидите с воды, а в самых интересных точках мы сойдем на берег. В программе:

  • Водопад Эстюба, спрятанный в ущелье. Вы совершите пешую прогулку к каскадам водопада, понаблюдаете, как вода с грохотом разбивается о камни, образуя мириады брызг, и запечатлеете эту мощь на фото.
  • Залив Карман: здесь вы увидите затонувший корабль, прогуляетесь по дикому пляжу и при желании сможете искупаться.
  • Водопад Корбу, расположившийся у подножия покрытого лесом хребта всего в 100 метрах от берега. Вы увидите, как 12-метровый безудержный поток срывается с горных уступов, ощутите водяную пыль на щеках и выясните, почему водопад получил имя Корбу.
  • Водопад Киште — небольшой, но живописный сосед Корбу.
  • Каменная обезьяна — скала причудливой формы.
  • Айран — таинственный мыс шаманов, очертания которого напоминают зубцы огромных вил. Здесь мы обратим внимание на Поклонную сосну, которая многие десятилетия растёт в горизонтальном положении, кланяясь озеру Алтын-Кель, и исполняет желания.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на катере в группе до 10 человек
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор (300 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Селе Артыбаш
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30

Анна
Анна
Мы команда гидов по всей России. Уже несколько лет проводим экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале, Алтае, в Мурманске, Дагестане, по Золотому кольцу. Приглашаем вас посетить наши прогулки и туры: вы получите первоклассный сервис, новые знания и яркие эмоции!
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5 реальных отзывов от туристов

О
3 сен 2021
Гид, он же капитан, произносит заученный текст не интересно, не эмоционально. На берег не выходит, вся информация на катере. Прогулку « вытягивает» красивая природа вокруг. Экскурсия этих денег не стоит.
Эльвира
24 авг 2021
Это сложно назвать экскурсией. Просто трансфер на катере по водопадам. Гид и капитан катера - один и тот же человек, который повторяет заученный текст. Эта же самая экскурсия на месте у той же компании и у все остальных стоит от 2000 до 2500.
А
10 авг 2021
Экскурсия по Телецкому озеру очень понравилась, прекрасные виды, много остановок, чтобы полюбоваться водопадами и съесть вкусные чебуреки.
м
5 авг 2021
Спасибо за чётко организованную, насыщенную экскурсию в таком интересном месте. Интересный рассказ, необыкновенные виды произвели очень яркое впечатление.
Х
5 июля 2021
Прогулка очень понравилась! Такое огромное озеро, такое таинственное…
Красивые водопады! Скалистые берега, которые можно увидеть только с воды и оценить красоту и величие этого озера. Всем рекомендую воспользоваться водной экскурсией, впечатление незабываемое. Купаться можно только с середины июля, если прогреется верхний слой воды, это горное озеро с холодной водой. В селе Артыбаш видно как река Бия вытекает из озера - течение сильное. Но берег более пологий и приспособленый для отдыха со стороны села Иогач, оно находится напротив Артыбаша. Два села соединяет мост через реку Бию. Всё близко и доступно, но придётся походить ногами, если вы не на машине, а путешествуете сами. Надо сказать, что путешествие по Алтаю это осознанная необходимость единения с природой, увидеть самобытность Алтая.

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👥ГрупповыеВодные🧒Для детей⚙️Необычные

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