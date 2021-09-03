ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30

Прогулка очень понравилась! Такое огромное озеро, такое таинственное…

Красивые водопады! Скалистые берега, которые можно увидеть только с воды и оценить красоту и величие этого озера. Всем рекомендую воспользоваться водной экскурсией, впечатление незабываемое. Купаться можно только с середины июля, если прогреется верхний слой воды, это горное озеро с холодной водой. В селе Артыбаш видно как река Бия вытекает из озера - течение сильное. Но берег более пологий и приспособленый для отдыха со стороны села Иогач, оно находится напротив Артыбаша. Два села соединяет мост через реку Бию. Всё близко и доступно, но придётся походить ногами, если вы не на машине, а путешествуете сами. Надо сказать, что путешествие по Алтаю это осознанная необходимость единения с природой, увидеть самобытность Алтая.