Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Авторский тур в Грозном

Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов

Где спрятана «кавказская Швейцария», как мечеть в Грозном связана с Константинополем, а грузинский городок Сигнахи — с песней «Миллион алых роз» — узнаем, отправившись в большое путешествие по Кавказу.

Будем открывать самые разные его грани: бродить по атмосферным улочкам Тбилиси и любуясь святынями Мцхеты, гуляя по «городу мёртвых» и знакомясь с секретами грузинского виноделия в Алазанской долине.

В объектив вашего фотоаппарата попадут самые живописные ущелья, Жинвальское водохранилище, Кадаргаванский каньон и руины древнего селения Хой.
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Ближайшие даты:
8
мая
15
мая
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мая
29
мая
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июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет66 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Проживание. Будем жить в отеле «Alliance» 3* в Тбилиси и отеле «Кадгарон» 3* во Владикавказе, в отеле «Беркат» 3* в Грозном, 2-местное размещение на отдельных кроватях или одной 2-местной. Возможно 1-местное и 3-местное размещение; за доплату можем разместиться в отелях 4*.

Питание. В программу включены завтраки в отелях (шведский стол) и 3 пикника-ланча на экскурсиях.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Грозному

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале в Грозном до 15:00 и отвезём в гостиницу. После небольшого отдыха в 17:00 начнём экскурсию по столице республики. Вы увидите впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, прогуляетесь по Цветочному парку и полюбуетесь мечетью «Сердце Чечни» — одной из самых больших в мире!

Побываем у храма Архангела Михаила, прогуляемся по проспекту М. Эсамбаева, увидим мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова и вернёмся в отель.

Встреча и экскурсия по ГрозномуВстреча и экскурсия по ГрозномуВстреча и экскурсия по ГрозномуВстреча и экскурсия по ГрозномуВстреча и экскурсия по Грозному
2 день

Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»

В 08:00 отправимся в Веденское ущелье, проедем через село Харачой и прибудем к озеру Кезеной-Ам — самому большому в Чечне. Местные прозвали его «кавказской Швейцарией» за яркий голубой цвет.

Следующая локация — руины древнего селения Хой. Первые жители появились здесь ещё в 10 веке, но после депортации в 1944 году улочки и дома опустели. Несколько лет назад село восстановили: жилища, мечети, сторожевые башни. Некогда заброшенный посёлок превратился в музей под открытым небом.

Пообедаем в формате пикника и поедем к мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — самую большую в Европе. Фасад святыни сделан из белого мрамора с острова Тасос.

В 19:00 прибудем во Владикавказ и заселимся в гостиницу.

Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»
3 день

Куртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс

За 1 день посетим сразу 3 ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс. Побываем в «городе мёртвых» — Даргавском могильнике 4 века. На живописных холмах здесь расположены склепы, напоминающие маленькие домики, разбросанные по склону.

Рассмотрим башню Курта и Тага, заедем в селение Цмити — одно из древнейших в Осетии, а затем посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране. После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки.

Побываем у скальной крепости Дзивгис 13 века и поедем во Владикавказ. За доплату вечером вас ждёт Аланский вечер с шоу-программой в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией с 19:30 до 21:30.

За день проедем 120 км, продолжительность программы — 8 часов.

Куртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и ДаргавсКуртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс
4 день

Цейское ущелье и Сказский ледник

В 08:30 поедем к наскальному монументу Устарджи, будто выпрыгивающему на путников со скалы. Фигура богатыря на коне является одним из самых больших монументов в мире! Прокатимся по Цейскому ущелью и по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику.

После пикника-ланча поедем в аул Нар, а затем сделаем эффектные кадры со смотровой площадки водохранилища Зарамагской ГЭС. Увидим обелиск братьям Газдановым и вернёмся во Владикавказ к 17:00.

Цейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледник
5 день

Джейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и Вовнушки

В 09:00 поедем в Джейрахское ущелье, посетим заповедник «Эрзи» и преодолеем Цей-Лоамский перевал. Остановимся в средневековом башенном комплексе Эгикал, некогда бывшем культурным и политическим центром Таргимской котловины.

Рассмотрим башни комплекса Таргим и поедем в Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен 17 века. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище. Затем пообедаем в формате пикника (включено в стоимость).

Обратите внимания: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Джейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и ВовнушкиДжейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и ВовнушкиДжейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и ВовнушкиДжейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и ВовнушкиДжейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и Вовнушки
6 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги

В 08:00 по Военно-Грузинской дороге отправимся в Тбилиси. По пути остановимся и сделаем эффектные кадры у Арки Дружбы народов и Жинвальского водохранилища, преодолеем крестовый перевал и рассмотрим Троицкую церковь в Гергети. Побываем у средневековой крепости Ананури, проедем горнолыжный курорт Гудаури, село Казбеги и село Пасанаури.

По пути пообедаем (за доплату) и прибудем в Тбилиси в 18:00.

За день проедем 220 км, продолжительность программы 9-10 часов.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги
7 день

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси

В 09:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.

Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.

За доплату пообедаем и отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и постараемся не заплутать на атмосферных улочках Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.

По желанию и за доплату в 18:30 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.

За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси
8 день

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали

В 08:30 поедем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим Бодбийский женский монастырь, построенный в честь святой Нины. Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно! Может и нам повезёт встретить на атмосферных улочках шумную грузинскую свадьбу.

Пообедаем (за доплату), после чего вас ждёт экскурсия на винный завод в Цинадали и дегустация.

Следующая остановка — Телави. После чего вернёмся в Тбилиси в 19:00.

За день проедем 320 км, длительность программы — 10 часов.

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали
9 день

Свободный день

Сегодня вы сможете самостоятельно прогуляться по Тбилиси или за доплату отправиться на экскурсию: Уплисцихе — Гори — Боржоми. Начало программы в 08:00, продолжительность — 10 часов. За день проедем 350 км.

10 день

Отъезд

У вас будет время закупиться сувенирами и вкусностями, а затем отвезём вас в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле и 3 обеда-пикника на маршруте
  • Групповые трансферы из/в аэропорт и обратно
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Питание
  • Индивидуальные трансферы (по желанию)
  • Медицинская страховка
  • Аланский вечер с ужином и шоу-программой - 2200 руб. для взрослых, 1800 руб. для детей до 16 лет, 800 руб. для детей до 8 лет (по желанию)
  • Экскурсия в Уплисцихе - Гори - Боржоми за 3600 руб. (для взрослых) и 2600 руб. (для детей до 7-12 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
Завершение: Тбилиси, отвезём вас в аэропорт Тбилиси/Кутаиси/Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Грозного

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