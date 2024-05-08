Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Будем открывать самые разные его грани: бродить по атмосферным улочкам Тбилиси и любуясь святынями Мцхеты, гуляя по «городу мёртвых» и знакомясь с секретами грузинского виноделия в Алазанской долине.
В объектив вашего фотоаппарата попадут самые живописные ущелья, Жинвальское водохранилище, Кадаргаванский каньон и руины древнего селения Хой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|66 500 ₽
Описание
Организационные детали
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Проживание. Будем жить в отеле «Alliance» 3* в Тбилиси и отеле «Кадгарон» 3* во Владикавказе, в отеле «Беркат» 3* в Грозном, 2-местное размещение на отдельных кроватях или одной 2-местной. Возможно 1-местное и 3-местное размещение; за доплату можем разместиться в отелях 4*.
Питание. В программу включены завтраки в отелях (шведский стол) и 3 пикника-ланча на экскурсиях.
Программа тура по дням
Встреча и экскурсия по Грозному
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале в Грозном до 15:00 и отвезём в гостиницу. После небольшого отдыха в 17:00 начнём экскурсию по столице республики. Вы увидите впечатляющие небоскрёбы Грозного-Сити, прогуляетесь по Цветочному парку и полюбуетесь мечетью «Сердце Чечни» — одной из самых больших в мире!
Побываем у храма Архангела Михаила, прогуляемся по проспекту М. Эсамбаева, увидим мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова и вернёмся в отель.
Озеро Кезеной-Ам, селение Хой и мечеть «Гордость мусульман»
В 08:00 отправимся в Веденское ущелье, проедем через село Харачой и прибудем к озеру Кезеной-Ам — самому большому в Чечне. Местные прозвали его «кавказской Швейцарией» за яркий голубой цвет.
Следующая локация — руины древнего селения Хой. Первые жители появились здесь ещё в 10 веке, но после депортации в 1944 году улочки и дома опустели. Несколько лет назад село восстановили: жилища, мечети, сторожевые башни. Некогда заброшенный посёлок превратился в музей под открытым небом.
Пообедаем в формате пикника и поедем к мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — самую большую в Европе. Фасад святыни сделан из белого мрамора с острова Тасос.
В 19:00 прибудем во Владикавказ и заселимся в гостиницу.
Куртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс
За 1 день посетим сразу 3 ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс. Побываем в «городе мёртвых» — Даргавском могильнике 4 века. На живописных холмах здесь расположены склепы, напоминающие маленькие домики, разбросанные по склону.
Рассмотрим башню Курта и Тага, заедем в селение Цмити — одно из древнейших в Осетии, а затем посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране. После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки.
Побываем у скальной крепости Дзивгис 13 века и поедем во Владикавказ. За доплату вечером вас ждёт Аланский вечер с шоу-программой в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией с 19:30 до 21:30.
За день проедем 120 км, продолжительность программы — 8 часов.
Цейское ущелье и Сказский ледник
В 08:30 поедем к наскальному монументу Устарджи, будто выпрыгивающему на путников со скалы. Фигура богатыря на коне является одним из самых больших монументов в мире! Прокатимся по Цейскому ущелью и по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику.
После пикника-ланча поедем в аул Нар, а затем сделаем эффектные кадры со смотровой площадки водохранилища Зарамагской ГЭС. Увидим обелиск братьям Газдановым и вернёмся во Владикавказ к 17:00.
Джейрахское ущелье, заповедник «Эрзи» и Вовнушки
В 09:00 поедем в Джейрахское ущелье, посетим заповедник «Эрзи» и преодолеем Цей-Лоамский перевал. Остановимся в средневековом башенном комплексе Эгикал, некогда бывшем культурным и политическим центром Таргимской котловины.
Рассмотрим башни комплекса Таргим и поедем в Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен 17 века. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище. Затем пообедаем в формате пикника (включено в стоимость).
Обратите внимания: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги
В 08:00 по Военно-Грузинской дороге отправимся в Тбилиси. По пути остановимся и сделаем эффектные кадры у Арки Дружбы народов и Жинвальского водохранилища, преодолеем крестовый перевал и рассмотрим Троицкую церковь в Гергети. Побываем у средневековой крепости Ананури, проедем горнолыжный курорт Гудаури, село Казбеги и село Пасанаури.
По пути пообедаем (за доплату) и прибудем в Тбилиси в 18:00.
За день проедем 220 км, продолжительность программы 9-10 часов.
Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси
В 09:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.
Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.
За доплату пообедаем и отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и постараемся не заплутать на атмосферных улочках Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.
По желанию и за доплату в 18:30 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.
За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.
Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали
В 08:30 поедем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим Бодбийский женский монастырь, построенный в честь святой Нины. Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно! Может и нам повезёт встретить на атмосферных улочках шумную грузинскую свадьбу.
Пообедаем (за доплату), после чего вас ждёт экскурсия на винный завод в Цинадали и дегустация.
Следующая остановка — Телави. После чего вернёмся в Тбилиси в 19:00.
За день проедем 320 км, длительность программы — 10 часов.
Свободный день
Сегодня вы сможете самостоятельно прогуляться по Тбилиси или за доплату отправиться на экскурсию: Уплисцихе — Гори — Боржоми. Начало программы в 08:00, продолжительность — 10 часов. За день проедем 350 км.
Отъезд
У вас будет время закупиться сувенирами и вкусностями, а затем отвезём вас в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле и 3 обеда-пикника на маршруте
- Групповые трансферы из/в аэропорт и обратно
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 500 руб
- Питание
- Индивидуальные трансферы (по желанию)
- Медицинская страховка
- Аланский вечер с ужином и шоу-программой - 2200 руб. для взрослых, 1800 руб. для детей до 16 лет, 800 руб. для детей до 8 лет (по желанию)
- Экскурсия в Уплисцихе - Гори - Боржоми за 3600 руб. (для взрослых) и 2600 руб. (для детей до 7-12 лет)