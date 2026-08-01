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Индивидуальная
до 5 чел.
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
Несложный треккинг из Гуамского ущелья к лучшей смотровой Мезмая
Начало: На ул. Мачуги, 2
19 авг в 06:00
20 авг в 06:00
от 26 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье
Подняться на скальный уступ, посетить живописные посёлки и прокатиться на колоритном тепловозе
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Мезмай - водопад Исиченко - Гуамское ущелье: среди лесов, скал и горячей воды
Активный маршрут из Краснодара: 12 километров пешком по каньону с финалом в термальных источниках
Начало: У ТЦ «Галерея»
4 ноя в 07:00
10 ноя в 07:00
3700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Хайкинг»
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