Экскурсии по Красноярскому краю

Экскурсии в городах Красноярского края

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Красноярском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Красноярск

Индивидуальные экскурсии

Экскурсия на самую длинную лестницу России, Торгашинский хребет
Экскурсия на самую длинную лестницу России, Торгашинский хребет
5500
за чел.
Экскурсия на новый туристический объект Красноярска - самую длинную лестницу России, соединяющую национальный парк
Красноярск
Визитная карточка Красноярска
Визитная карточка Красноярска
от
5500
за всё
Пешеходная
Красноярск
«Столбы» - восьмое чудо света
«Столбы» - восьмое чудо света
от
5500
за всё
Пешеходная
Красноярск
Такмак мне кум и сват
Такмак мне кум и сват
от
7000
за всё
Пешеходная
Красноярск
Три стихии
Три стихии
от
4500
за всё
Пешеходная
Красноярск
Город солнца и седых дождей
Город солнца и седых дождей
от
8000
за всё
Автобусная
Красноярск
Обзорная экскурсия по Красноярску
Обзорная экскурсия по Красноярску
от
5500
за всё
Автобусная и пешеходная
Красноярск
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску
3000
за всё
Красота мотожизни бесконечна как дороги, которым нет начала и нет конца…
Красноярск
«Огни большого города» - вечерняя экскурсия по Красноярску
«Огни большого города» - вечерняя экскурсия по Красноярску
5
2 отзыва
4500
за всё
Приглашаю вас на автомобильную экскурсию по вечернему Красноярску
Красноярск

Групповые экскурсии

Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
4.7
3 отзыва
3000
за чел.
Увидеть выдающуюся плотину среди гор, посетить Дивногорск и забраться на утёс Царь-Рыбы
Красноярск

Обзорные по городам

«Столбы» - восьмое чудо света
«Столбы» - восьмое чудо света
от
5500
за всё
Пешеходная
Красноярск
Город солнца и седых дождей
Город солнца и седых дождей
от
8000
за всё
Автобусная
Красноярск
Обзорная экскурсия по Красноярску
Обзорная экскурсия по Красноярску
от
5500
за всё
Автобусная и пешеходная
Красноярск
«История любви со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобиле
«История любви со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобиле
5
1 отзыв
5650
за всё
Эта экскурсия познакомит вас с городом: вы увидите смотровые площадки, посетите исторические места с сохранившимися
Красноярск
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия
от
1125
за всё
Приглашаем детей и взрослых в мир рукоделия и изысканных игрушек ручной работы - в Музей игрушек и рукоделия
Красноярск
Обзорная экскурсия «Город-сказка»
Обзорная экскурсия «Город-сказка»
5
3 отзыва
от
3500
за всё
Приглашаем вас на экскурсию по центру города Красноярска
Красноярск
Экскурсия по городу с поездкой в парк «Бобровый лог»
Экскурсия по городу с поездкой в парк «Бобровый лог»
5
1 отзыв
от
7938
за чел.
Мы пройдем по самым интересным местам исторического центра города
Красноярск
Здравствуй, Красноярск
Здравствуй, Красноярск
5
30 отзывов
4000
за всё
Проследить основные вехи развития города и увидеть его знаковые места на авто-пешеходной экскурсии
Красноярск
«Из острога в мегаполис» - обзорная экскурсия по центру города
«Из острога в мегаполис» - обзорная экскурсия по центру города
5000
за всё
Во время этой экскурсии вы побываете в центре нашего города, у вас будет возможность полюбоваться на старые
Красноярск

Водные прогулки

«Морская» прогулка на яхте до залива Бирюса
«Морская» прогулка на яхте до залива Бирюса
от
9250
за чел.
Богат и удивителен Красноярский край, ведь у него есть даже собственное море! Так
Красноярск

Туры на автомобиле

Визитная карточка Красноярска
Визитная карточка Красноярска
от
5500
за всё
Пешеходная
Красноярск
«Столбы» - восьмое чудо света
«Столбы» - восьмое чудо света
от
5500
за всё
Пешеходная
Красноярск
Такмак мне кум и сват
Такмак мне кум и сват
от
7000
за всё
Пешеходная
Красноярск
Три стихии
Три стихии
от
4500
за всё
Пешеходная
Красноярск
Город солнца и седых дождей
Город солнца и седых дождей
от
8000
за всё
Автобусная
Красноярск
Обзорная экскурсия по Красноярску
Обзорная экскурсия по Красноярску
от
5500
за всё
Автобусная и пешеходная
Красноярск
«Огни большого города» - вечерняя экскурсия по Красноярску
«Огни большого города» - вечерняя экскурсия по Красноярску
5
2 отзыва
4500
за всё
Приглашаю вас на автомобильную экскурсию по вечернему Красноярску
Красноярск
Черная сопка - легенды древнего вулкана
Черная сопка - легенды древнего вулкана
6570
за всё
Отправиться во всесезонный треккинг к высшей точке Красноярска и обнаружить «нетронутую цивилизацию»
Красноярск
Таежная сказка заповедника Столбы
Таежная сказка заповедника Столбы
5000
за всё
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Красноярск

Гастрономические туры

«История любви со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобиле
«История любви со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобиле
5
1 отзыв
5650
за всё
Эта экскурсия познакомит вас с городом: вы увидите смотровые площадки, посетите исторические места с сохранившимися
Красноярск
Травы в жизни сибиряка
Травы в жизни сибиряка
5
7 отзывов
от
2200
за всё
Секреты сибирского долголетия, история гомеопатии и атмосферное чаепитие
Красноярск

Экскурсионные туры на несколько дней

Двухдневный поход в национальный парк «Красноярские Столбы»
Двухдневный поход в национальный парк «Красноярские Столбы»
от
16625
за чел.
Эта экскурсия для очень активных туристов, кому по силам пройти больше 25 километров
Красноярск

Последние отзывы об экскурсиях по Красноярскому краю

  • О
    Ольга
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Красноярск
    Изучала историю и жизнь Красноярска с гидом Анатолием. Сказать. что понравилось - ничего не сказать. Это были просто потрясающие 4 часа: от седой старины до настоящих дней, от проблем экологии до вопросов культуры - обо всём Анатолий говорил доходчиво. подробно и очень, очень интересно! Сразу видно, человек любит и знает своё дело, к экскурсии не относится формально, старается вложить в твою голову максимум знаний. Огромное ему спасибо! Увезла массу самых светлых и приятных воспоминаний! Обязательно посоветую друзьям!
  • О
    Олег
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Красноярск
    Что нам нужно, когда мы оказываемся в незнакомом городе? Нам нужна встреча с интересным человеком, который с удовольствием покажет нам свой город! Нам повезло - именно с таким человеком мы познакомились через сервис индивидуальных экскурсий Трипстер. Анатолий рассказал нам не только о городе, но и вообще об истории края. Много интересных и важных фактов! Много различных смотровых площадок! Отличная ознакомительная экскурсия!!! Спасибо Анатолию!
  • Ю
    Юрий
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Елена отлично организовала и провела экскурсию. Она предусмотрела, что 17 апреля в воскресенье к обеду Красноярцы поедут за город отдыхать, поэтому увезла нас в Дивногорск утром. Когда мы возвращались по направлению в Дивногорск от Красноярска была пробка, а в обратном направлении мы спокойно проехали. Елена интересно ведет экскурсию, даёт много информации, умеет заинтересовать.
  • Р
    Роман
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Хочу выразить благодарность Елене за очень интересную и насыщенную экскурсию. Очень понравилось, что гид обладает не только историческими фактами, но и дополняет свои рассказы разными источниками и собственным описанием, видно как Елена любит свой край, город, родную природу.
  • С
    Сергей
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Оптимальный маршрут, если вы на 1 день проездом через город, и надо посмотреть максимум разного и быстро. В городе почти нет точек, всё основное за пределами. Елена очень дружелюбная и пунктуальная.
  • Е
    Елена
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Шикарная прогулка с Андреем. Внимательный, заботливый гид, который выложился на 200%, показав нам ещё больше, чем мы ожидали. У Андрея все было предусмотрено - и лейкопластырь, и коврик, и гамак. Показал нам тайные места в горах, очень помогал с ребёнком, даже на руках носил) Однозначно рекомендуем и сами будем обращаться ещё!
  • Д
    Диана
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах
    Мы провели отличный день, получили удовольствие от общения, зарядились и обязательно будем рекомендовать друзьям
  • Н
    Наталья
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Большая благодарность от нас Александре за экскурсию на Столбы! Интересный маршрут мало хоженными тропами, получившиеся крутые фото, позитивный настрой и отличное настроение 😁
  • А
    Анна
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах
    Всем привет! Были с мужем на данной экскурсии 28.06.2021 (да, я долго пишу отзывы, простите, дорогие гиды:)) в своём путешествии Москва-Владивосток-Москва. Это был поистине волшебный день, за что особую благодарность выражаем гиду Александре! Если бы не её мягкая поддержка и твёрдая настойчивость я бы просто не дошла до конца маршрута:) моё нетренированное и ленивое тело отказывалось ползти, но Александра не сдавалась и благодаря ей я побывала на Столбах, от начала и до конца маршрута мы прошли порядка 20 км, но это того СТОИЛО!, поверьте. Красноярские столбы - особое место силы, со своей историей и философией. Природа там потрясающая, муж залезал с помощью Александры на столбы, фото прилагаю. Это невозможно описать, там надо просто побывать, проникнуться Александра - профессионал своего дела, человеке влюбленный в Столбы, Поделится с Вами своей энергетикой и проведёт отличную фотоссесию (у нас мало совместных фото с мужем, селфи не очень, а путешествуем чаще вдвоём). Реокмендую этут экскурсию. Бонус. В начале маршрута есть родник, где можно умыться и набрать воды, там же туалет, есть купить перекусить, и отличный магазин сувениров. А ещё по дорожке можно кормить чудесных няшек-бурундучков, которые едят у вас с рук (ну если повезет;)
  • Е
    Елена
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с Красноярском
    Интересно и душевно.
  • Е
    Елена
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Побывать в сердце заповедника Столбы
    Была в феврале на индивидуальной экскурсии. Все прошло отлично.
  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Красноярск
    Благодарна Анатолию! Экскурсия получилась прекрасной! Везу новых путешественников, надеюсь, Анатолий будет свободен в этот день))Было интересно, познавательно, очень красиво. Благодаря этой экскурсии я влюбилась в Красноярск (как и говорил Анатолий), жаль быстро пролетело время и прекрасное путешествие завершилось.
  • А
    Александр
    5 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Супер экскурсия.
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах
    Если кто сомневается, идти или нет с ребятами на Столбы, то сомневаетесь зря! Мы были на экскурсии 22 марта. Я и мой 12-летний сын. По Столбам нас водила Александра. Время пролетело незаметно. А это, на минуточку, больше 6 часов. Мы и походили, и птичек, не боящихся людей, покормили, на Столбы залезли, сделали множество замечательных фото, много чего про сами Столбы узнали и даже на ледянках, которые предусмотрительно взяла Саша, прокатились. Я считаю, что мы хоть и случайно, но выбрали удачное время. Несмотря на конец марта, в лесу ещё было по-зимнему, только не так холодно. И клещи ещё не проснулись, и толпы туристов нам тоже не встречались. Да, не было бурундуков и белок, но зато были голодные синички и поползни, садящиеся прямо на руки. Отдельное спасибо Саше за то, что делала фото на свой телефон. А руки-то местами подмерзали, особенно наверху, на ветерке! Сейчас, ввиду доступности фотоаппаратов и телефонов, вечно мечешься между просто насладиться красотой или все же все фотографировать. А тут можно расслабиться. Очень приятно! В отличие от сына, мне все же местами при подъёме было тяжеловато, но меня спокойно ждали, помогали и не торопили. Надо сказать, что сын местами показывал свой нервный подростковый характер, где что-то у него не получалось, но Саша отнеслась к этому философски. В общем, в прекрасном настроении мы вернулись назад. Из всего увиденного в Красноярске сыну больше всего понравились именно Столбы. Так что придётся вернуться. Там есть много чего ещё, что можно посмотреть. И отдельное спасибо Саше за советы, что можно ещё посмотреть в Красноярске! Так мы узнали про лестницу на Торгашинский хребет и настоящий работающий орган и все это посетили. Так что берите экскурсию и наслаждайтесь!
  • М
    Максим
    3 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Огромное спасибо экскурсоводу Елене за экскурсию! Буквально за несколько часов посетили несколько живописных мест, экскурсия позволила увидеть Красноярск с разных сторон и узнать много интересного о городе и окрестностях. Экскурсия насыщена красивыми видами, маршрут продуман и включает как исторические, так и природные достопримечательности, а также возможность пообедать в хорошем месте на горнолыжном комплексе "Бобровый лог". Отдельное спасибо Елене за доброжелательное и внимательно отношение, интересную и лёгкую подачу информации о достопримечательности. Рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    1 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Здравствуйте, мы были на экскурсии «Красноярск, Столбы, Дивногорск» 24 марта с гидом Еленой. Впечатления от экскурсии отличные, увидели много достопримечательностей. Елена очень эрудированный, доброжелательный, влюблённый в свой край человек. Спасибо ей огромное за прекрасно проведённое время.
  • А
    Анна
    28 марта 2022
    5
    Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах
    Прекрасные гиды Андрей и Сергей, великолепный маршрут (были предложены вариации на выбор), в общем и целом - незабываемый опыт.
  • М
    Максим
    28 марта 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
    Алексей опытный путешественник с глубокими знаниями района. Буду планировать дальнейшие совместные маршруты
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Красноярск
    Экскурсия проведена очень интересно и познавательно. Хороший маршрут. Анатолий очень хорошо знает историю своего края.
  • С
    Светлана
    27 марта 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Красноярск
    Экскурсия с Анатолием прошла на одном дыхании! узнали новое из истории Сибири и Красноярска.. такие замечательные фото над Енисеем получились! рекомендуем однозначно!
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