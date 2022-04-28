Экскурсии в городах Красноярского края
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Красноярском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5500
₽
за чел.
Экскурсия на новый туристический объект Красноярска - самую длинную лестницу России, соединяющую национальный парк
3000
₽
за всё
Красота мотожизни бесконечна как дороги, которым нет начала и нет конца…
5
2 отзыва
4500
₽
за всё
Приглашаю вас на автомобильную экскурсию по вечернему Красноярску
Групповые экскурсии
4.7
3 отзыва
3000
₽
за чел.
Увидеть выдающуюся плотину среди гор, посетить Дивногорск и забраться на утёс Царь-Рыбы
Обзорные по городам
5
1 отзыв
5650
₽
за всё
Эта экскурсия познакомит вас с городом: вы увидите смотровые площадки, посетите исторические места с сохранившимися
от
1125
₽
за всё
Приглашаем детей и взрослых в мир рукоделия и изысканных игрушек ручной работы - в Музей игрушек и рукоделия
5
3 отзыва
от
3500
₽
за всё
Приглашаем вас на экскурсию по центру города Красноярска
5
1 отзыв
от
7938
₽
за чел.
Мы пройдем по самым интересным местам исторического центра города
5
30 отзывов
4000
₽
за всё
Проследить основные вехи развития города и увидеть его знаковые места на авто-пешеходной экскурсии
5000
₽
за всё
Во время этой экскурсии вы побываете в центре нашего города, у вас будет возможность полюбоваться на старые
Водные прогулки
от
9250
₽
за чел.
Богат и удивителен Красноярский край, ведь у него есть даже собственное море! Так
Туры на автомобиле
5
2 отзыва
4500
₽
за всё
Приглашаю вас на автомобильную экскурсию по вечернему Красноярску
6570
₽
за всё
Отправиться во всесезонный треккинг к высшей точке Красноярска и обнаружить «нетронутую цивилизацию»
5000
₽
за всё
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Гастрономические туры
5
1 отзыв
5650
₽
за всё
Эта экскурсия познакомит вас с городом: вы увидите смотровые площадки, посетите исторические места с сохранившимися
5
7 отзывов
от
2200
₽
за всё
Секреты сибирского долголетия, история гомеопатии и атмосферное чаепитие
Экскурсионные туры на несколько дней
от
16625
₽
за чел.
Эта экскурсия для очень активных туристов, кому по силам пройти больше 25 километров
Последние отзывы об экскурсиях по Красноярскому краю
- ООльга28 апреля 2022Изучала историю и жизнь Красноярска с гидом Анатолием. Сказать. что понравилось - ничего не сказать. Это были просто потрясающие 4 часа: от седой старины до настоящих дней, от проблем экологии до вопросов культуры - обо всём Анатолий говорил доходчиво. подробно и очень, очень интересно! Сразу видно, человек любит и знает своё дело, к экскурсии не относится формально, старается вложить в твою голову максимум знаний. Огромное ему спасибо! Увезла массу самых светлых и приятных воспоминаний! Обязательно посоветую друзьям!
- ООлег26 апреля 2022Что нам нужно, когда мы оказываемся в незнакомом городе? Нам нужна встреча с интересным человеком, который с удовольствием покажет нам свой город! Нам повезло - именно с таким человеком мы познакомились через сервис индивидуальных экскурсий Трипстер. Анатолий рассказал нам не только о городе, но и вообще об истории края. Много интересных и важных фактов! Много различных смотровых площадок! Отличная ознакомительная экскурсия!!! Спасибо Анатолию!
- ЮЮрий25 апреля 2022Елена отлично организовала и провела экскурсию. Она предусмотрела, что 17 апреля в воскресенье к обеду Красноярцы поедут за город отдыхать, поэтому увезла нас в Дивногорск утром. Когда мы возвращались по направлению в Дивногорск от Красноярска была пробка, а в обратном направлении мы спокойно проехали. Елена интересно ведет экскурсию, даёт много информации, умеет заинтересовать.
- РРоман24 апреля 2022Хочу выразить благодарность Елене за очень интересную и насыщенную экскурсию. Очень понравилось, что гид обладает не только историческими фактами, но и дополняет свои рассказы разными источниками и собственным описанием, видно как Елена любит свой край, город, родную природу.
- ССергей21 апреля 2022Оптимальный маршрут, если вы на 1 день проездом через город, и надо посмотреть максимум разного и быстро. В городе почти нет точек, всё основное за пределами. Елена очень дружелюбная и пунктуальная.
- ЕЕлена17 апреля 2022Шикарная прогулка с Андреем. Внимательный, заботливый гид, который выложился на 200%, показав нам ещё больше, чем мы ожидали. У Андрея все было предусмотрено - и лейкопластырь, и коврик, и гамак. Показал нам тайные места в горах, очень помогал с ребёнком, даже на руках носил) Однозначно рекомендуем и сами будем обращаться ещё!
- ДДиана16 апреля 2022Мы провели отличный день, получили удовольствие от общения, зарядились и обязательно будем рекомендовать друзьям
- ННаталья16 апреля 2022Большая благодарность от нас Александре за экскурсию на Столбы! Интересный маршрут мало хоженными тропами, получившиеся крутые фото, позитивный настрой и отличное настроение 😁
- ААнна14 апреля 2022Всем привет! Были с мужем на данной экскурсии 28.06.2021 (да, я долго пишу отзывы, простите, дорогие гиды:)) в своём путешествии Москва-Владивосток-Москва. Это был поистине волшебный день, за что особую благодарность выражаем гиду Александре! Если бы не её мягкая поддержка и твёрдая настойчивость я бы просто не дошла до конца маршрута:) моё нетренированное и ленивое тело отказывалось ползти, но Александра не сдавалась и благодаря ей я побывала на Столбах, от начала и до конца маршрута мы прошли порядка 20 км, но это того СТОИЛО!, поверьте. Красноярские столбы - особое место силы, со своей историей и философией. Природа там потрясающая, муж залезал с помощью Александры на столбы, фото прилагаю. Это невозможно описать, там надо просто побывать, проникнуться Александра - профессионал своего дела, человеке влюбленный в Столбы, Поделится с Вами своей энергетикой и проведёт отличную фотоссесию (у нас мало совместных фото с мужем, селфи не очень, а путешествуем чаще вдвоём). Реокмендую этут экскурсию. Бонус. В начале маршрута есть родник, где можно умыться и набрать воды, там же туалет, есть купить перекусить, и отличный магазин сувениров. А ещё по дорожке можно кормить чудесных няшек-бурундучков, которые едят у вас с рук (ну если повезет;)
- ЕЕлена12 апреля 2022Отзыв на: Знакомство с КрасноярскомИнтересно и душевно.
- ЕЕлена12 апреля 2022Отзыв на: Побывать в сердце заповедника СтолбыБыла в феврале на индивидуальной экскурсии. Все прошло отлично.
- ЕЕкатерина5 апреля 2022Благодарна Анатолию! Экскурсия получилась прекрасной! Везу новых путешественников, надеюсь, Анатолий будет свободен в этот день))Было интересно, познавательно, очень красиво. Благодаря этой экскурсии я влюбилась в Красноярск (как и говорил Анатолий), жаль быстро пролетело время и прекрасное путешествие завершилось.
- ААлександр5 апреля 2022Супер экскурсия.
- ЕЕкатерина3 апреля 2022Если кто сомневается, идти или нет с ребятами на Столбы, то сомневаетесь зря! Мы были на экскурсии 22 марта. Я и мой 12-летний сын. По Столбам нас водила Александра. Время пролетело незаметно. А это, на минуточку, больше 6 часов. Мы и походили, и птичек, не боящихся людей, покормили, на Столбы залезли, сделали множество замечательных фото, много чего про сами Столбы узнали и даже на ледянках, которые предусмотрительно взяла Саша, прокатились. Я считаю, что мы хоть и случайно, но выбрали удачное время. Несмотря на конец марта, в лесу ещё было по-зимнему, только не так холодно. И клещи ещё не проснулись, и толпы туристов нам тоже не встречались. Да, не было бурундуков и белок, но зато были голодные синички и поползни, садящиеся прямо на руки. Отдельное спасибо Саше за то, что делала фото на свой телефон. А руки-то местами подмерзали, особенно наверху, на ветерке! Сейчас, ввиду доступности фотоаппаратов и телефонов, вечно мечешься между просто насладиться красотой или все же все фотографировать. А тут можно расслабиться. Очень приятно! В отличие от сына, мне все же местами при подъёме было тяжеловато, но меня спокойно ждали, помогали и не торопили. Надо сказать, что сын местами показывал свой нервный подростковый характер, где что-то у него не получалось, но Саша отнеслась к этому философски. В общем, в прекрасном настроении мы вернулись назад. Из всего увиденного в Красноярске сыну больше всего понравились именно Столбы. Так что придётся вернуться. Там есть много чего ещё, что можно посмотреть. И отдельное спасибо Саше за советы, что можно ещё посмотреть в Красноярске! Так мы узнали про лестницу на Торгашинский хребет и настоящий работающий орган и все это посетили. Так что берите экскурсию и наслаждайтесь!
- ММаксим3 апреля 2022Огромное спасибо экскурсоводу Елене за экскурсию! Буквально за несколько часов посетили несколько живописных мест, экскурсия позволила увидеть Красноярск с разных сторон и узнать много интересного о городе и окрестностях. Экскурсия насыщена красивыми видами, маршрут продуман и включает как исторические, так и природные достопримечательности, а также возможность пообедать в хорошем месте на горнолыжном комплексе "Бобровый лог". Отдельное спасибо Елене за доброжелательное и внимательно отношение, интересную и лёгкую подачу информации о достопримечательности. Рекомендую!!!
- ООльга1 апреля 2022Здравствуйте, мы были на экскурсии «Красноярск, Столбы, Дивногорск» 24 марта с гидом Еленой. Впечатления от экскурсии отличные, увидели много достопримечательностей. Елена очень эрудированный, доброжелательный, влюблённый в свой край человек. Спасибо ей огромное за прекрасно проведённое время.
- ААнна28 марта 2022Прекрасные гиды Андрей и Сергей, великолепный маршрут (были предложены вариации на выбор), в общем и целом - незабываемый опыт.
- ММаксим28 марта 2022Алексей опытный путешественник с глубокими знаниями района. Буду планировать дальнейшие совместные маршруты
- ЮЮлия28 марта 2022Экскурсия проведена очень интересно и познавательно. Хороший маршрут. Анатолий очень хорошо знает историю своего края.
- ССветлана27 марта 2022Экскурсия с Анатолием прошла на одном дыхании! узнали новое из истории Сибири и Красноярска.. такие замечательные фото над Енисеем получились! рекомендуем однозначно!