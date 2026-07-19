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Экскурсии по Красноярскому краю и городам

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Красноярск

Индивидуальные экскурсии

Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
5
33 отзыва
13496
за всё
Побывать в самых знаковых и зрелищных местах енисейских городов и их окрестностей
Красноярск
Мосты Красноярска и энергия Енисея
Мосты Красноярска и энергия Енисея
5
1 отзыв
8500
за всё
Инженерная история между берегами
Красноярск
Интерактивная экскурсия «Маленький принц» в AR-формате (без гида)
Интерактивная экскурсия «Маленький принц» в AR-формате (без гида)
5
4 отзыва
850
за всё
Встретиться с героями Антуана де Сент-Экзюпери на улицах Красноярска
Красноярск
Ощутить дух Столбов и связь с природой: фотопрогулка по местам силы Красноярска
Ощутить дух Столбов и связь с природой: фотопрогулка по местам силы Красноярска
5
20 отзывов
19900
за всё
Пройтись по лесу с посохом и босиком, помедитировать в гамаках и получить атмосферные кадры
Красноярск
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
5
9 отзывов
28650
за всё
Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью
Красноярск
Поход на Манскую петлю - из Красноярска
Поход на Манскую петлю - из Красноярска
5
4 отзыва
5000
за чел.
Перезагрузка в самом сердце сибирской тайги
Красноярск
Хайкинг с фотосессией на вершину Чёрная сопка и к скалам Иглы
Хайкинг с фотосессией на вершину Чёрная сопка и к скалам Иглы
5
2 отзыва
11500
за всё
Дикая тайга и вы в кадре. Где заканчиваются тропы, начинаются настоящие фото
Красноярск
Красноярск за 3 часа: история и места силы
Красноярск за 3 часа: история и места силы
5
1 отзыв
8000
за всё
Увидеть самое интересное - от Стрелки до буддийской ступы Просветления
Красноярск
Криминальный Красноярск XIX века. Царский TRUE-CRIME
Криминальный Красноярск XIX века. Царский TRUE-CRIME
5000
за всё
Авторская экскурсия по криминальному Красноярску XIX века — городу купцов, каторжан, революционеров и тайных пороков. Мы окунемся в преступный мир цен...
Красноярск

Групповые экскурсии

Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах. Групповая экскурсия
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах. Групповая экскурсия
2500
за чел.
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Красноярск
Над суетой: поющие чаши и чаепитие на Торгашинском хребте
Над суетой: поющие чаши и чаепитие на Торгашинском хребте
3000
за чел.
Подняться над городом, чтобы услышать природу и самого себя - из Красноярска
Красноярск
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по выходным)
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по выходным)
2000
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
Красноярск
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
2200
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Красноярск
Красноярск - Дивногорск: рейс по Енисею (по выходным)
Красноярск - Дивногорск: рейс по Енисею (по выходным)
2000
за чел.
Пройти по одному из самых живописных речных маршрутов Сибири и увидеть знаковые места края
Красноярск
Дивногорск - Красноярск: прогулочный рейс по Енисею (по выходным)
Дивногорск - Красноярск: прогулочный рейс по Енисею (по выходным)
1900
за чел.
Добраться до города на теплоходе, любуясь скалами, пейзажами заповедника и панорамами берегов
Красноярск
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по будням)
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по будням)
5
23 отзыва
1600
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
Красноярск
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
5
24 отзыва
1800
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Красноярск
Мосты, огни и музыка: водная прогулка на теплоходе в Красноярске
Мосты, огни и музыка: водная прогулка на теплоходе в Красноярске
5
23 отзыва
3300
за чел.
Вечернее путешествие по Енисею - под живую музыку и с завораживающими видами города
Красноярск

Обзорные по городам

Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по выходным)
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по выходным)
2000
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
Красноярск
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
2200
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Красноярск
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по будням)
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по будням)
5
23 отзыва
1600
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
Красноярск
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
5
24 отзыва
1800
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Красноярск
Православный Красноярск
Православный Красноярск
4.4
3 отзыва
3500
за чел.
Неспешно погрузиться в изучение истории и архитектуры храмов
Красноярск
По знаковым местам Красноярска
По знаковым местам Красноярска
1300
за чел.
Прогуляться по берегам Енисея и узнать, чем живёт сердце Сибири
Красноярск
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
4.6
11 отзывов
4800
за чел.
С насыщенным рассказом об истории и легендах этих мест
Красноярск
Красноярск за 3 часа: история и места силы
Красноярск за 3 часа: история и места силы
5
1 отзыв
8000
за всё
Увидеть самое интересное - от Стрелки до буддийской ступы Просветления
Красноярск
Прогулка на теплоходе по Енисею + обзорная экскурсия в Дивногорске
Прогулка на теплоходе по Енисею + обзорная экскурсия в Дивногорске
4.8
4 отзыва
3200
за чел.
Полюбоваться с воды сибирскими красотами и городскими панорамами
Красноярск

Водные прогулки

Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по выходным)
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по выходным)
2000
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
Красноярск
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
2200
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Красноярск
Красноярск - Дивногорск: рейс по Енисею (по выходным)
Красноярск - Дивногорск: рейс по Енисею (по выходным)
2000
за чел.
Пройти по одному из самых живописных речных маршрутов Сибири и увидеть знаковые места края
Красноярск
Дивногорск - Красноярск: прогулочный рейс по Енисею (по выходным)
Дивногорск - Красноярск: прогулочный рейс по Енисею (по выходным)
1900
за чел.
Добраться до города на теплоходе, любуясь скалами, пейзажами заповедника и панорамами берегов
Красноярск
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по будням)
Дзен на Енисее - водная прогулка на электрокатамаране (по будням)
5
23 отзыва
1600
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
Красноярск
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
5
24 отзыва
1800
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Красноярск
Мосты, огни и музыка: водная прогулка на теплоходе в Красноярске
Мосты, огни и музыка: водная прогулка на теплоходе в Красноярске
5
23 отзыва
3300
за чел.
Вечернее путешествие по Енисею - под живую музыку и с завораживающими видами города
Красноярск
Дивногорск - Красноярск: прогулочный рейс по Енисею (по будням)
Дивногорск - Красноярск: прогулочный рейс по Енисею (по будням)
4.9
24 отзыва
1600
за чел.
Добраться до города на теплоходе, любуясь скалами, пейзажами заповедника и панорамами берегов
Красноярск
Красноярск - Дивногорск: рейс по Енисею (по будням)
Красноярск - Дивногорск: рейс по Енисею (по будням)
5
24 отзыва
1700
за чел.
Пройти по одному из самых живописных речных маршрутов Сибири и увидеть знаковые места края
Красноярск

Туры на автомобиле

Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
5
33 отзыва
13496
за всё
Побывать в самых знаковых и зрелищных местах енисейских городов и их окрестностей
Красноярск
Православный Красноярск
Православный Красноярск
4.4
3 отзыва
3500
за чел.
Неспешно погрузиться в изучение истории и архитектуры храмов
Красноярск
Мосты Красноярска и энергия Енисея
Мосты Красноярска и энергия Енисея
5
1 отзыв
8500
за всё
Инженерная история между берегами
Красноярск
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
5
9 отзывов
28650
за всё
Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью
Красноярск
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
4.6
11 отзывов
4800
за чел.
С насыщенным рассказом об истории и легендах этих мест
Красноярск
Красноярск за 3 часа: история и места силы
Красноярск за 3 часа: история и места силы
5
1 отзыв
8000
за всё
Увидеть самое интересное - от Стрелки до буддийской ступы Просветления
Красноярск
Путешествие в Овсянку и Дивногорск из Красноярска
Путешествие в Овсянку и Дивногорск из Красноярска
5
2 отзыва
15900
за всё
Познакомиться с творчеством Астафьева, увидеть ГЭС и восхититься красотой сибирской природы
Красноярск
Из Красноярска - на Караульненское нагорье
Из Красноярска - на Караульненское нагорье
8200
за всё
Покорить скалы Голубка и Караульный Бык и заглянуть в пещеры
Красноярск
Лучшие виды Красноярска и окрестностей
Лучшие виды Красноярска и окрестностей
5
1 отзыв
13500
за всё
Открыть для себя красивые смотровые площадки и полюбоваться городом и природой
Красноярск

Гастрономические туры

Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах. Групповая экскурсия
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах. Групповая экскурсия
2500
за чел.
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Красноярск
Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье
Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье
5
24 отзыва
18800
за всё
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города и края
Красноярск
Мистический Такмак: тайны древнего места силы
Мистический Такмак: тайны древнего места силы
5
22 отзыва
3420
за чел.
Отправиться в треккинг к одной из самых популярных вершин Красноярских Столбов
Красноярск
Красноярск и Дивногорск за один день
Красноярск и Дивногорск за один день
5
282 отзыва
10480
за всё
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
Красноярск
На снегоходах - по сибирскому лесу (с горячим питанием)
На снегоходах - по сибирскому лесу (с горячим питанием)
5
2 отзыва
8200
за чел.
Исследовать бескрайние просторы тайги и устроить пикник на природе
Красноярск
Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
5
54 отзыва
3600
за чел.
Отправиться в путешествие на байдарках от Дивногорска до Красноярска (в группе)
Красноярск
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
5
3 отзыва
8900
за всё
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Красноярск
Пикник на скале Воробушки
Пикник на скале Воробушки
от
10000
за всё
Прикоснуться к дикой природе заповедника «Столбы» и познакомиться с традициями сибирской кухни
Красноярск
В поисках приключений: путешествие на вершину горы Аргыджек
В поисках приключений: путешествие на вершину горы Аргыджек
5
4 отзыва
18000
за всё
Отправиться к воротам в Восточный Саян - на автомобиле из Красноярска
Красноярск

Последние отзывы об экскурсиях по Красноярскому краю

Р
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Дата посещения: 19 июл 2026
Классная экскурсия! Отлично провели время. Наш гид Маруся рассказала столько всего интересного, подсказала места которые обязательно нужно посетить! Было очень комфортно. Спасибо огромное!
Классная экскурсия! Отлично провели время. Наш гид Маруся рассказала столько всего интересного, подсказала места которые обязательно
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Н
Добро пожаловать в Красноярск
Дата посещения: 24 июл 2026
Отличная экскурсия!
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А
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Дата посещения: 19 июл 2026
отличный гид Светлана, все понравилось !
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А
Восточное кольцо Красноярских Столбов: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Дата посещения: 9 июл 2026
хороший маршрут, местами трудноват, но Элиас помогал, подбадривал. Отличный гид и специалист своего дела, всем советую)
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Л
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Дата посещения: 8 июл 2026
Шикарная экскурсия! Андрей - это человек, с которым можно покорить любую вершину!
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С
Влюбиться в Красноярск за два часа
Дата посещения: 2 июн 2026
Спасибо, Елена! Мы прекрасно провели время в компании с Вами. Очень содержательно и с любовью к своему городу и краю была проведена экскурсия. Удачи Вам и творческих успехов!
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К
Здравствуй, Красноярск
Дата посещения: 14 мая 2026
Здравствуй, Красноярск! Это было интересное и познавательное путешествие в историю города. Спасибо Анатолию за рассказ, за любовь к своему краю. Мы тоже полюбили Красноярск, оценили мощь и величие сибирской природы.
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А
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Дата посещения: 2 мая 2026
Лучшая прогулка по Столбам! ❤️

Хочу поблагодарить Александру за невероятное приключение на Красноярских Столбах! Прогулка получилась просто великолепной.

Александра — не просто
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гид, а настоящий друг на маршруте: общительная, веселая и с потрясающей энергетикой. Она создала такую атмосферу, что время пролетело незаметно. Мы получили море эмоций, классных историй и, что особенно круто, кайфовые фото на память.

Эта поездка стала для меня по-настоящему незабываемой. Огромное спасибо за позитив и любовь к своему делу! Всем-всем очень рекомендую прогулки с Александрой — не пожалеете!

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Е
Знакомство с Енисейской Сибирью
Дата посещения: 26 апр 2026
Заказывали экскурсию с экскурсоводом Александром по ночному Красноярску в апреле 2026 года.
Экскурсией очень довольны 😍.
Александр показал такие восхитительные виды ночного
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Красноярска, о которых мы не знали. С нами была гостья, которая сказала, что виды ночного Красноярска не хуже видов ночной Москвы.
Александр "подхватил" нас в обозначено нами месте и, по окончании экскурсии, высадил в удобном нам месте. По ходу экскурсии рассказал много интересных фактов о Красноярске.
Экскурсию но вечернему Красноярску и гида Александра однозначно рекомендуем жителями гостям города 🤗.

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Т
Вечерний Красноярск с высоты
Дата посещения: 20 мар 2026
Отлично! Получили большое удовольствие от экскурсии по вечернему Красноярску.
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