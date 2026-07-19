Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Красноярском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
33 отзыва
13496
₽
за всё
Побывать в самых знаковых и зрелищных местах енисейских городов и их окрестностей
5
4 отзыва
850
₽
за всё
Встретиться с героями Антуана де Сент-Экзюпери на улицах Красноярска
5
20 отзывов
19900
₽
за всё
Пройтись по лесу с посохом и босиком, помедитировать в гамаках и получить атмосферные кадры
5
9 отзывов
28650
₽
за всё
Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью
5
4 отзыва
5000
₽
за чел.
Перезагрузка в самом сердце сибирской тайги
5
2 отзыва
11500
₽
за всё
Дикая тайга и вы в кадре. Где заканчиваются тропы, начинаются настоящие фото
5
1 отзыв
8000
₽
за всё
Увидеть самое интересное - от Стрелки до буддийской ступы Просветления
5000
₽
за всё
Авторская экскурсия по криминальному Красноярску XIX века — городу купцов, каторжан, революционеров и тайных пороков. Мы окунемся в преступный мир цен...
Групповые экскурсии
2500
₽
за чел.
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
3000
₽
за чел.
Подняться над городом, чтобы услышать природу и самого себя - из Красноярска
2000
₽
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
2200
₽
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
2000
₽
за чел.
Пройти по одному из самых живописных речных маршрутов Сибири и увидеть знаковые места края
1900
₽
за чел.
Добраться до города на теплоходе, любуясь скалами, пейзажами заповедника и панорамами берегов
5
23 отзыва
1600
₽
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
5
24 отзыва
1800
₽
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
5
23 отзыва
3300
₽
за чел.
Вечернее путешествие по Енисею - под живую музыку и с завораживающими видами города
Обзорные по городам
2000
₽
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
2200
₽
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
5
23 отзыва
1600
₽
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
5
24 отзыва
1800
₽
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
4.4
3 отзыва
3500
₽
за чел.
Неспешно погрузиться в изучение истории и архитектуры храмов
1300
₽
за чел.
Прогуляться по берегам Енисея и узнать, чем живёт сердце Сибири
4.6
11 отзывов
4800
₽
за чел.
С насыщенным рассказом об истории и легендах этих мест
5
1 отзыв
8000
₽
за всё
Увидеть самое интересное - от Стрелки до буддийской ступы Просветления
4.8
4 отзыва
3200
₽
за чел.
Полюбоваться с воды сибирскими красотами и городскими панорамами
Водные прогулки
2000
₽
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
2200
₽
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
2000
₽
за чел.
Пройти по одному из самых живописных речных маршрутов Сибири и увидеть знаковые места края
1900
₽
за чел.
Добраться до города на теплоходе, любуясь скалами, пейзажами заповедника и панорамами берегов
5
23 отзыва
1600
₽
за чел.
Главные виды Красноярска без шума, суеты и выхлопов
5
24 отзыва
1800
₽
за чел.
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
5
23 отзыва
3300
₽
за чел.
Вечернее путешествие по Енисею - под живую музыку и с завораживающими видами города
4.9
24 отзыва
1600
₽
за чел.
Добраться до города на теплоходе, любуясь скалами, пейзажами заповедника и панорамами берегов
5
24 отзыва
1700
₽
за чел.
Пройти по одному из самых живописных речных маршрутов Сибири и увидеть знаковые места края
Туры на автомобиле
5
33 отзыва
13496
₽
за всё
Побывать в самых знаковых и зрелищных местах енисейских городов и их окрестностей
4.4
3 отзыва
3500
₽
за чел.
Неспешно погрузиться в изучение истории и архитектуры храмов
5
9 отзывов
28650
₽
за всё
Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью
4.6
11 отзывов
4800
₽
за чел.
С насыщенным рассказом об истории и легендах этих мест
5
1 отзыв
8000
₽
за всё
Увидеть самое интересное - от Стрелки до буддийской ступы Просветления
5
2 отзыва
15900
₽
за всё
Познакомиться с творчеством Астафьева, увидеть ГЭС и восхититься красотой сибирской природы
8200
₽
за всё
Покорить скалы Голубка и Караульный Бык и заглянуть в пещеры
5
1 отзыв
13500
₽
за всё
Открыть для себя красивые смотровые площадки и полюбоваться городом и природой
Гастрономические туры
2500
₽
за чел.
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
5
24 отзыва
18800
₽
за всё
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города и края
5
22 отзыва
3420
₽
за чел.
Отправиться в треккинг к одной из самых популярных вершин Красноярских Столбов
5
282 отзыва
10480
₽
за всё
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
5
2 отзыва
8200
₽
за чел.
Исследовать бескрайние просторы тайги и устроить пикник на природе
5
54 отзыва
3600
₽
за чел.
Отправиться в путешествие на байдарках от Дивногорска до Красноярска (в группе)
5
3 отзыва
8900
₽
за всё
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
от
10000
₽
за всё
Прикоснуться к дикой природе заповедника «Столбы» и познакомиться с традициями сибирской кухни
5
4 отзыва
18000
₽
за всё
Отправиться к воротам в Восточный Саян - на автомобиле из Красноярска
Последние отзывы об экскурсиях по Красноярскому краю
Р
Дата посещения: 19 июл 2026
Классная экскурсия! Отлично провели время. Наш гид Маруся рассказала столько всего интересного, подсказала места которые обязательно нужно посетить! Было очень комфортно. Спасибо огромное!
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Н
Дата посещения: 24 июл 2026
Отличная экскурсия!
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А
Дата посещения: 19 июл 2026
отличный гид Светлана, все понравилось !
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А
Дата посещения: 9 июл 2026
хороший маршрут, местами трудноват, но Элиас помогал, подбадривал. Отличный гид и специалист своего дела, всем советую)
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Л
Дата посещения: 8 июл 2026
Шикарная экскурсия! Андрей - это человек, с которым можно покорить любую вершину!
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С
Дата посещения: 2 июн 2026
Спасибо, Елена! Мы прекрасно провели время в компании с Вами. Очень содержательно и с любовью к своему городу и краю была проведена экскурсия. Удачи Вам и творческих успехов!
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К
Дата посещения: 14 мая 2026
Здравствуй, Красноярск! Это было интересное и познавательное путешествие в историю города. Спасибо Анатолию за рассказ, за любовь к своему краю. Мы тоже полюбили Красноярск, оценили мощь и величие сибирской природы.
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А
Дата посещения: 2 мая 2026
Лучшая прогулка по Столбам! ❤️
Хочу поблагодарить Александру за невероятное приключение на Красноярских Столбах! Прогулка получилась просто великолепной.
Александра — не просто
Хочу поблагодарить Александру за невероятное приключение на Красноярских Столбах! Прогулка получилась просто великолепной.
Александра — не просто
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Е
Дата посещения: 26 апр 2026
Заказывали экскурсию с экскурсоводом Александром по ночному Красноярску в апреле 2026 года.
Экскурсией очень довольны 😍.
Александр показал такие восхитительные виды ночного
Экскурсией очень довольны 😍.
Александр показал такие восхитительные виды ночного
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Т
Дата посещения: 20 мар 2026
Отлично! Получили большое удовольствие от экскурсии по вечернему Красноярску.
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