О Ольга 5 Отзыв на: Здравствуй, Красноярск Изучала историю и жизнь Красноярска с гидом Анатолием. Сказать. что понравилось - ничего не сказать. Это были просто потрясающие 4 часа: от седой старины до настоящих дней, от проблем экологии до вопросов культуры - обо всём Анатолий говорил доходчиво. подробно и очень, очень интересно! Сразу видно, человек любит и знает своё дело, к экскурсии не относится формально, старается вложить в твою голову максимум знаний. Огромное ему спасибо! Увезла массу самых светлых и приятных воспоминаний! Обязательно посоветую друзьям!

О Олег 5 Отзыв на: Здравствуй, Красноярск Что нам нужно, когда мы оказываемся в незнакомом городе? Нам нужна встреча с интересным человеком, который с удовольствием покажет нам свой город! Нам повезло - именно с таким человеком мы познакомились через сервис индивидуальных экскурсий Трипстер. Анатолий рассказал нам не только о городе, но и вообще об истории края. Много интересных и важных фактов! Много различных смотровых площадок! Отличная ознакомительная экскурсия!!! Спасибо Анатолию!

Ю Юрий 5 Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Елена отлично организовала и провела экскурсию. Она предусмотрела, что 17 апреля в воскресенье к обеду Красноярцы поедут за город отдыхать, поэтому увезла нас в Дивногорск утром. Когда мы возвращались по направлению в Дивногорск от Красноярска была пробка, а в обратном направлении мы спокойно проехали. Елена интересно ведет экскурсию, даёт много информации, умеет заинтересовать.

Р Роман 5 Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Хочу выразить благодарность Елене за очень интересную и насыщенную экскурсию. Очень понравилось, что гид обладает не только историческими фактами, но и дополняет свои рассказы разными источниками и собственным описанием, видно как Елена любит свой край, город, родную природу.

С Сергей 5 Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Оптимальный маршрут, если вы на 1 день проездом через город, и надо посмотреть максимум разного и быстро. В городе почти нет точек, всё основное за пределами. Елена очень дружелюбная и пунктуальная.

Е Елена 5 Отзыв на: Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела Шикарная прогулка с Андреем. Внимательный, заботливый гид, который выложился на 200%, показав нам ещё больше, чем мы ожидали. У Андрея все было предусмотрено - и лейкопластырь, и коврик, и гамак. Показал нам тайные места в горах, очень помогал с ребёнком, даже на руках носил) Однозначно рекомендуем и сами будем обращаться ещё!

Д Диана 5 Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах Мы провели отличный день, получили удовольствие от общения, зарядились и обязательно будем рекомендовать друзьям

Н Наталья 5 Отзыв на: Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела Большая благодарность от нас Александре за экскурсию на Столбы! Интересный маршрут мало хоженными тропами, получившиеся крутые фото, позитивный настрой и отличное настроение 😁

А Анна 5 Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах Всем привет! Были с мужем на данной экскурсии 28.06.2021 (да, я долго пишу отзывы, простите, дорогие гиды:)) в своём путешествии Москва-Владивосток-Москва. Это был поистине волшебный день, за что особую благодарность выражаем гиду Александре! Если бы не её мягкая поддержка и твёрдая настойчивость я бы просто не дошла до конца маршрута:) моё нетренированное и ленивое тело отказывалось ползти, но Александра не сдавалась и благодаря ей я побывала на Столбах, от начала и до конца маршрута мы прошли порядка 20 км, но это того СТОИЛО!, поверьте. Красноярские столбы - особое место силы, со своей историей и философией. Природа там потрясающая, муж залезал с помощью Александры на столбы, фото прилагаю. Это невозможно описать, там надо просто побывать, проникнуться Александра - профессионал своего дела, человеке влюбленный в Столбы, Поделится с Вами своей энергетикой и проведёт отличную фотоссесию (у нас мало совместных фото с мужем, селфи не очень, а путешествуем чаще вдвоём). Реокмендую этут экскурсию. Бонус. В начале маршрута есть родник, где можно умыться и набрать воды, там же туалет, есть купить перекусить, и отличный магазин сувениров. А ещё по дорожке можно кормить чудесных няшек-бурундучков, которые едят у вас с рук (ну если повезет;)

Е Елена 5 Отзыв на: Знакомство с Красноярском Интересно и душевно.

Е Елена 5 Отзыв на: Побывать в сердце заповедника Столбы Была в феврале на индивидуальной экскурсии. Все прошло отлично.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Здравствуй, Красноярск Благодарна Анатолию! Экскурсия получилась прекрасной! Везу новых путешественников, надеюсь, Анатолий будет свободен в этот день))Было интересно, познавательно, очень красиво. Благодаря этой экскурсии я влюбилась в Красноярск (как и говорил Анатолий), жаль быстро пролетело время и прекрасное путешествие завершилось.

А Александр 5 Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Супер экскурсия.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах Если кто сомневается, идти или нет с ребятами на Столбы, то сомневаетесь зря! Мы были на экскурсии 22 марта. Я и мой 12-летний сын. По Столбам нас водила Александра. Время пролетело незаметно. А это, на минуточку, больше 6 часов. Мы и походили, и птичек, не боящихся людей, покормили, на Столбы залезли, сделали множество замечательных фото, много чего про сами Столбы узнали и даже на ледянках, которые предусмотрительно взяла Саша, прокатились. Я считаю, что мы хоть и случайно, но выбрали удачное время. Несмотря на конец марта, в лесу ещё было по-зимнему, только не так холодно. И клещи ещё не проснулись, и толпы туристов нам тоже не встречались. Да, не было бурундуков и белок, но зато были голодные синички и поползни, садящиеся прямо на руки. Отдельное спасибо Саше за то, что делала фото на свой телефон. А руки-то местами подмерзали, особенно наверху, на ветерке! Сейчас, ввиду доступности фотоаппаратов и телефонов, вечно мечешься между просто насладиться красотой или все же все фотографировать. А тут можно расслабиться. Очень приятно! В отличие от сына, мне все же местами при подъёме было тяжеловато, но меня спокойно ждали, помогали и не торопили. Надо сказать, что сын местами показывал свой нервный подростковый характер, где что-то у него не получалось, но Саша отнеслась к этому философски. В общем, в прекрасном настроении мы вернулись назад. Из всего увиденного в Красноярске сыну больше всего понравились именно Столбы. Так что придётся вернуться. Там есть много чего ещё, что можно посмотреть. И отдельное спасибо Саше за советы, что можно ещё посмотреть в Красноярске! Так мы узнали про лестницу на Торгашинский хребет и настоящий работающий орган и все это посетили. Так что берите экскурсию и наслаждайтесь!

М Максим 5 Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Огромное спасибо экскурсоводу Елене за экскурсию! Буквально за несколько часов посетили несколько живописных мест, экскурсия позволила увидеть Красноярск с разных сторон и узнать много интересного о городе и окрестностях. Экскурсия насыщена красивыми видами, маршрут продуман и включает как исторические, так и природные достопримечательности, а также возможность пообедать в хорошем месте на горнолыжном комплексе "Бобровый лог". Отдельное спасибо Елене за доброжелательное и внимательно отношение, интересную и лёгкую подачу информации о достопримечательности. Рекомендую!!!

О Ольга 5 Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Здравствуйте, мы были на экскурсии «Красноярск, Столбы, Дивногорск» 24 марта с гидом Еленой. Впечатления от экскурсии отличные, увидели много достопримечательностей. Елена очень эрудированный, доброжелательный, влюблённый в свой край человек. Спасибо ей огромное за прекрасно проведённое время.

А Анна 5 Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах Прекрасные гиды Андрей и Сергей, великолепный маршрут (были предложены вариации на выбор), в общем и целом - незабываемый опыт.

М Максим 5 Отзыв на: Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет Алексей опытный путешественник с глубокими знаниями района. Буду планировать дальнейшие совместные маршруты

Ю Юлия 5 Отзыв на: Здравствуй, Красноярск Экскурсия проведена очень интересно и познавательно. Хороший маршрут. Анатолий очень хорошо знает историю своего края.