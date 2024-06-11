Начинаем знакомство с Грузией в 3 актах. Акт первый, классический.Увидим главные достопримечательности Тбилиси, погуляем по старинным улочкам и пройдём по мосту любви и надежды. Акт второй, природный.Рассмотрим причудливые формы сталактитов

и сталагмитов в крупнейшей в Грузии пещере, полюбуемся красотами Мачахельского ущелья и надышимся морским бризом. Акт третий, современный. Погуляем по набережной Батуми, сфотографируем статую «Али и Нино» и Алфавитную башню. Акт заключительный, исторический. Перенесёмся в прошлое, бродя по мощёным улочкам Мцхеты и рассматривая монастырь Джвари 7 века.

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Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобятся: загранпаспорт или свидетельство о рождении (детям до 18 лет), вода и перекус, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги в рублях или долларах, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д., аптечка, зарядное устройство для гаджетов.

Предоплата в размере 50% от стоимости тура. Предоплата НЕ возвращается в случае отказа либо переноса тура по требованию туриста.