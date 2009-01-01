Переславль-Залесский — важнейший город 🏙️ в истории 📖 Руси

Вы познакомитесь с городом, без которого в России не было бы Балтийского флота, не открылся бы путь в Европу и не выиграна была бы Северная война со Швецией. Без которого цари Руси не ели бы элитную сельдь Ряпушку, дичь с соколиной охоты на Плещеевом озере. Без которого не было бы Александра Невского, не рожден был бы царь Иван Грозный. Города — который должен был стать столицей ⭐️ Северо-Восточной Руси после Суздаля, но у которого лавры столицы отобрал Владимир.

Древнейший монастырь и пушки Потешного флота Петра I

Мы посмотрим с Вами на Спасо-Преображенский собор на Красной площади, увидим древнейший монастырь Ярославской области — Никитский мужской монастырь, посмотрим с Вами на Плещеево озеро с высоты территории Горицкого монастыря, и горы ⛰️ Гремыч, где громыхали пушки Потешного флота Петра I.

Важная информация

Экскурсия предполагает автомобиль, ибо город протяжен вдоль трассы М-8 на 15 километров. Автомобиль/транспорт можно заказать через меня, или приехать на своем авто.