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Переславль-Залесский — город потешного флота

5
10 отзывов
Илья Ч.
Илья Ч. – Гид из Переславля-Залесского
Подробное знакомство с городом Переславль-Залесский — старинным городком, расположенном на берегу озера Плещеева.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 4 750 ₽ за экскурсию

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Переславль-Залесский — город потешного флота
Переславль-Залесский — город потешного флота

Что вы увидите

  • Красная площадь (Переславль-Залесский)
  • Никитский мужской монастырь
  • Горицкий Успенский монастырь (Переславский государственный музей-заповедник)
  • Музей-усадьба «Ботик Петра I»
  • Свято-Троицкий Данилов монастырь
  • При желании:
  • Никольский женский монастырь
  • Феодоровский женский монастырь
Переславль-Залесский — важнейший город 🏙️ в истории 📖 Руси
Вы познакомитесь с городом, без которого в России не было бы Балтийского флота, не открылся бы путь в Европу и не выиграна была бы Северная война со Швецией. Без которого цари Руси не ели бы элитную сельдь Ряпушку, дичь с соколиной охоты на Плещеевом озере. Без которого не было бы Александра Невского, не рожден был бы царь Иван Грозный. Города — который должен был стать столицей ⭐️ Северо-Восточной Руси после Суздаля, но у которого лавры столицы отобрал Владимир.
Древнейший монастырь и пушки Потешного флота Петра I
Мы посмотрим с Вами на Спасо-Преображенский собор на Красной площади, увидим древнейший монастырь Ярославской области — Никитский мужской монастырь, посмотрим с Вами на Плещеево озеро с высоты территории Горицкого монастыря, и горы ⛰️ Гремыч, где громыхали пушки Потешного флота Петра I.
Важная информация
Экскурсия предполагает автомобиль, ибо город протяжен вдоль трассы М-8 на 15 километров. Автомобиль/транспорт можно заказать через меня, или приехать на своем авто.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы (при заказе транспорта отдельно)
  • Входные билеты в музеи города
Начало
🚩 Красная площадь, Переславль-Залесский
Место завершения
🏁 Свято-Троицкий Данилов монастырь
Переславль-Залесский — город потешного флота
Переславль-Залесский — город потешного флота
Переславль-Залесский — город потешного флота
Переславль-Залесский — город потешного флота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья Ч.
Илья Ч.
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10 отзывов оставили туристы

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