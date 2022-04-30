Экскурсии по Ростовской области

Экскурсии в городах Ростовской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ростовской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Ростов-на-Дону
Таганрог

Индивидуальные экскурсии

Поездка в Танаис
Поездка в Танаис
3000
за всё
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика
Таганрог
Старое мемориальное кладбище
Старое мемориальное кладбище
3000
за всё
Пешеходная
Таганрог
Неожиданный Таганрог
Неожиданный Таганрог
3500
за всё
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)
Таганрог
Мистический Таганрог
Мистический Таганрог
4000
за всё
Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид за рулем собственного автомобиля
Таганрог
Купеческий Таганрог
Купеческий Таганрог
3000
за всё
Пешеходная
Таганрог
Таганрог Православный
Таганрог Православный
3000
за всё
Пешеходная
Таганрог
Таганрог - родина А.П. Чехова
Таганрог - родина А.П. Чехова
3000
за всё
Пешеходная
Таганрог
Обзорная экскурсия по центру города Ростова-на-Дону на автомобиле
Обзорная экскурсия по центру города Ростова-на-Дону на автомобиле
от
3990
за всё
Ростов-на-Дону
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
3900
за всё
Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях
Ростов-на-Дону

Групповые экскурсии

Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Групповая экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
4
1 отзыв
1490
за чел.
Мы отправимся на экскурсию в Старочеркасский музей-заповедник, который включает
Ростов-на-Дону
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
30000
за чел.
Вас ждет Бархан Сарыкум - это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон - одна из самых популярных природных
Ростов-на-Дону
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
3200
за чел.
Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику
Таганрог
Горячий Ключ - Краснодар парк Галицкого
Горячий Ключ - Краснодар парк Галицкого
3100
за чел.
Ростов-на-Дону
Богудония в художественных образах
Богудония в художественных образах
1100
за чел.
Не пропустите пешеходную экскурсию по самой загадочной части нашего города
Таганрог
Греческие уголки Таганрога и прогулка на яхте
Греческие уголки Таганрога и прогулка на яхте
2050
за чел.
Вас ждет незабываемая прогулка на яхте с купанием в Таганрогском заливе
Таганрог
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
5
1 отзыв
1800
за чел.
Вас ждет яркое и интересное путешествие по Таганрогу
Таганрог
Пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
4.5
8 отзывов
от
600
за чел.
На нашей экскурсии вас ждет познавательная прогулка по исторической части Ростова
Ростов-на-Дону
Память войны стучит нам в сердца
Память войны стучит нам в сердца
1600
за чел.
Это тур выходного дня с военно-исторической и археологической тематикой
Таганрог

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по центру города Ростова-на-Дону на автомобиле
Обзорная экскурсия по центру города Ростова-на-Дону на автомобиле
от
3990
за всё
Ростов-на-Дону
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
10000
за всё
Ростов-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
5
1 отзыв
5500
за всё
Ростов-на-Дону
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
от
4000
за всё
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России
Таганрог
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
6000
за всё
В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете
Таганрог
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
5500
за всё
Таганрог - город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской атмосферой
Таганрог
Горячий Ключ - Краснодар парк Галицкого
Горячий Ключ - Краснодар парк Галицкого
3100
за чел.
Ростов-на-Дону
«От истоков до наших дней» - обзорная пешеходная прогулка по городу
«От истоков до наших дней» - обзорная пешеходная прогулка по городу
5
3 отзыва
от
3000
за всё
Мы отправимся с вами на тысячу лет назад, чтобы узнать об истоках нашего прекрасного города
Ростов-на-Дону
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
5
7 отзывов
от
6000
за всё
Мы проедем по центральным улицам и прогуляемся в парках
Ростов-на-Дону

Водные прогулки

Греческие уголки Таганрога и прогулка на яхте
Греческие уголки Таганрога и прогулка на яхте
2050
за чел.
Вас ждет незабываемая прогулка на яхте с купанием в Таганрогском заливе
Таганрог
Аренда яхты для прогулки по Дону
Аренда яхты для прогулки по Дону
9000
за всё
Если вы хотите разбавить рутинные будни
Ростов-на-Дону
Аренда катера для прогулки по Дону
Аренда катера для прогулки по Дону
6500
за всё
Если вы желаете необычно и приятно провести время, отпраздновать какое-либо событие с друзьями, родными, коллегами
Ростов-на-Дону
Водная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»
Водная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»
5
1 отзыв
750
за чел.
Приглашаем вас на прогулку по Таганрогскому побережью с его живописными пейзажами
Таганрог
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
4.6
14 отзывов
1790
за чел.
Приглашаем вас побывать там, где зародилось Донское казачество, и познакомиться с его самобытной культурой
Ростов-на-Дону
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
4.1
15 отзывов
550
за чел.
Отправляйтесь на обзорную прогулку по Дону, во время которой вы сможете насладиться живописными видами
Ростов-на-Дону

Туры на автомобиле

Поездка в Танаис
Поездка в Танаис
3000
за всё
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика
Таганрог
Старое мемориальное кладбище
Старое мемориальное кладбище
3000
за всё
Пешеходная
Таганрог
Неожиданный Таганрог
Неожиданный Таганрог
3500
за всё
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)
Таганрог
Мистический Таганрог
Мистический Таганрог
4000
за всё
Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид за рулем собственного автомобиля
Таганрог
Купеческий Таганрог
Купеческий Таганрог
3000
за всё
Пешеходная
Таганрог
Таганрог Православный
Таганрог Православный
3000
за всё
Пешеходная
Таганрог
Таганрог - родина А.П. Чехова
Таганрог - родина А.П. Чехова
3000
за всё
Пешеходная
Таганрог
Обзорная экскурсия по центру города Ростова-на-Дону на автомобиле
Обзорная экскурсия по центру города Ростова-на-Дону на автомобиле
от
3990
за всё
Ростов-на-Дону
Путешествие в Аксай и два Черкасска
Путешествие в Аксай и два Черкасска
11440
за всё
Монастыри, атаманские дворцы, степи и казачье чаепитие на авто-пешеходной экскурсии
Ростов-на-Дону

Гастрономические туры

Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
3200
за чел.
Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику
Таганрог
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
14680
за всё
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Ростов-на-Дону
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону
4.8
5 отзывов
3900
за всё
Экспресс-знакомство с историческим центром города и его самыми интересными гастрономическими точками
Ростов-на-Дону
От Базара до Базара
От Базара до Базара
5500
за всё
Журнал GQ, подводя гастрономические итоги-2019, назвал Ростов-на-Дону «Городом года»
Ростов-на-Дону
Экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
Экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
5
6 отзывов
от
7990
за всё
Кто в детстве не мечтал попасть на экскурсию на шоколадную фабрику, ощутить согревающий аромат
Ростов-на-Дону

Экскурсионные туры на несколько дней

Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
30000
за чел.
Вас ждет Бархан Сарыкум - это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон - одна из самых популярных природных
Ростов-на-Дону
Влюбись в Донской край и возвращайся
Влюбись в Донской край и возвращайся
14500
за чел.
Занимательная экскурсия по Донскому краю
Ростов-на-Дону
Выходные в Ростове
Выходные в Ростове
5500
за чел.
Вы увидите настоящий купеческий Ростов с яркими архитектурными памятниками, а
Ростов-на-Дону
Однодневный тур в Элисту
Однодневный тур в Элисту
4190
за чел.
Элиста - это не то, что мы привыкли видеть в повседневной жизни
Ростов-на-Дону

Последние отзывы об экскурсиях по Ростовской области

  • Г
    Галина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
    Очень содержательная, насыщенная программа. Было интересно ребёнку 11лет про военные действия, укрепления, оружие;музей в Азове(окаменелости-супер! есть аудиогид). Нет чувства усталости, чередование формата очень удачно(машина, пешком, на улице, в помещении). Исторические и краеведческие факты Александр передаёт очень доступно, информация легко усваивается. Спасибо большое.
  • Г
    Галина
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Были и небыли Таганрога
    Всё понравилось. Игорь умело сочетает интерактивную подачу информации для ребёнка 11лет и интересные факты для взрослых. Приятный момент с посещением атмосферного кафе(какао, кофе, пироженное-супер) - создаёт правильное настроение для неспешной прогулки по городу. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа
    Даниил, спасибо Вам большое за насыщенную экскурсию. Все было супер интересно, живо и не стандартно. Ростов нас просто покорил и очаровал благодаря Вам! Надеемся еще раз вернуться в этот славный город! Спасибо!
  • Р
    Роман
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа
    11 апреля 2022 года посетили город Ростов-на-Дону. Для знакомства с городом договорились об экскурсии «Весь Ростов за 3 часа», которую проводит Данииил. От прогулки по Ростову с Даниилом получили огромное удовольствие. Даниил прекрасно знает историю города от его основания и до наших дней. На экскурсии получилось не просто познакомиться с городом, а погрузиться в его атмосферу, узнать много фактов о том, как развивался Ростов-на-Дону в разные исторические периоды. Это становится возможным благодаря профессионализму Даниила, его любви к городу, о котором он рассказывает. Даниил, огромное Вам спасибо!
  • О
    Ольга
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ростов - город солнца и цветов
    Спасибо Елене за знакомство с Ростовом на Дону. Все прошло замечательно. Ознакомились с историей и современностью города.
  • М
    Марина
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Очень насыщенная экскурсия, погуляли по набережной, побывали на правом и левом берегу Дона, увидели много небольших скульптур и купеческих домов, побывали в Нахичевани на Дону, узнали интересные факты из жизни знаменитых ростовчан. Рекомендую экскурсию к посещен
  • Г
    Галина
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Обзорная экскурсия по Таганрогу, проведённая для нас Сергеем, оставила самые лучшие впечатления, какие только могут быть после знакомства с новым городом. Здесь слилось воедино все- замечательный город, с его богатейшими историей, культурой, архитектурой и Сергей, настоящий патриот родного города, Знаток своего дела, великолепный рассказчик. Экскурсия имела авто-пешеходный формат, это несомненный плюс, пешком все бы не обошли, с остановками и выходом для осмотра достопримечательностей. Настоятельно рекомендую данную экскурсию!
  • И
    Ирина
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа
    Отличная, увлекательная и интересная экскурсия, которую нам провёл Даниил! Про каждое здание и место что-то интересное. Даниил очень заинтересованный, увлечённый своим городом человек! Готовьте удобную обувь и 4 часа свободного времени, будете довольны! Даниил, спасибо огромное!
  • Г
    Галина
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа
    Спасибо Даниилу за великолепную экскурсию. Были впечатлены его эрудицией, любовью к городу, увлечённостью. Очень интересный маршрут с учётом наших пожеланий. Мы познакомились с историей города, услышали много интересных историй, увидели красивые здания, посмотрели дворики и парадные, окунулись в атмосферу южного города. 4 часа пролетели просто незаметно. Надеемся ещё вернуться в город, чтобы познакомиться с ним более подробно. И, обязательно, ещё раз прогуляться по улочкам вместе с Даниилом.
  • А
    Андрей
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Были и небыли Таганрога
    Всё было здорово! Экскурсия интересная, познавательная, рассказ содержательный, доходчивый. Игорь увлечённый мастер своего дела и тонко чувствующий настроение публики человек. Жаль что у нас было немного времени. Рад буду повстречаться ещё раз. Рекомендую всем.
  • А
    Александр
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Отличная экскурсия! Александр - просто супер! Мы много видели индивидуальных гидов, но он - один из лучших. Это правда! Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
  • Д
    Дмитрий
    3 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Очень приятный и профессиональный экскурсовод. Рекомендую!
  • В
    Виталий
    3 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ростов - город солнца и цветов
    Были с семьёй, все понравилось Пешеходно-авто экскурсия - отличный вариант
  • И
    Ирина
    31 марта 2022
    5
    Отзыв на: Ростов - город солнца и цветов
    Отличная экскурсия, Елен очень подробно рассказала о городе, о местах какие посетили, историю в целом, показала дополнительно старые дворики, посоветовала куда ещё сходить. В целом остались очень довольны, рекомендуем.
  • С
    Светлана
    30 марта 2022
    5
    Отзыв на: Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Очень интересная экскурсия, три часа пролетели незаметно. Татьяна - прекрасный человек, любящий свой город, его историю, его память.
  • О
    Оксана
    27 марта 2022
    5
    Отзыв на: Танаис - античное прошлое Донского края
    Экскурсией очень довольны! Инна- милая, обаятельна девушка, владеющая большой информацией. Рассказывала легко и доступно, что и ребёнку(10лет) было интересно. Приводила много исторических фактов (видно, что готовилась к встрече, находила и выписывала интересный материал- это очень ценно!) Экскурсия пролетела на одном дыхании!!! Отдельное спасибо водителю Евгению. Чистый ухоженный автомобиль, аккуратное вождение. Приятный в общении молодой человек.
  • Н
    Нина
    21 марта 2022
    5
    Отзыв на: Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    20 марта 2022 года совершили прогулку по городу Таганрогу. Нашим гидом был Игорь. Получили большое удовольствие. Игорю присущи эрудиция, правильная речь, живые рассказы из жизни и истории Таганрога. Мы просто влюбились в этот прекрасный южный город. Обязательно в следующий раз будем выбирать вашу компанию. Елена, Александр, Нина, Наталия из Москвы
  • Б
    Бикуновы Олег и
    3 марта 2022
    5
    Отзыв на: Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
    Отличная экскурсия, много интересного материала. Рекомендую.
  • Б
    Бикуновы Олег и
    3 марта 2022
    5
    Отзыв на: Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Отличная экскурсия, много интересного материала. Рекомендую.
  • Б
    Бикуновы Олег и
    3 марта 2022
    5
    Отзыв на: Ростов - город солнца и цветов
    Комфортно и интересно. Рекомендую.
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