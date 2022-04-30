Г Галина 5 Отзыв на: Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска Очень содержательная, насыщенная программа. Было интересно ребёнку 11лет про военные действия, укрепления, оружие;музей в Азове(окаменелости-супер! есть аудиогид). Нет чувства усталости, чередование формата очень удачно(машина, пешком, на улице, в помещении). Исторические и краеведческие факты Александр передаёт очень доступно, информация легко усваивается. Спасибо большое.

Г Галина 5 Отзыв на: Были и небыли Таганрога Всё понравилось. Игорь умело сочетает интерактивную подачу информации для ребёнка 11лет и интересные факты для взрослых. Приятный момент с посещением атмосферного кафе(какао, кофе, пироженное-супер) - создаёт правильное настроение для неспешной прогулки по городу. Спасибо.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа Даниил, спасибо Вам большое за насыщенную экскурсию. Все было супер интересно, живо и не стандартно. Ростов нас просто покорил и очаровал благодаря Вам! Надеемся еще раз вернуться в этот славный город! Спасибо!

Р Роман 5 Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа 11 апреля 2022 года посетили город Ростов-на-Дону. Для знакомства с городом договорились об экскурсии «Весь Ростов за 3 часа», которую проводит Данииил. От прогулки по Ростову с Даниилом получили огромное удовольствие. Даниил прекрасно знает историю города от его основания и до наших дней. На экскурсии получилось не просто познакомиться с городом, а погрузиться в его атмосферу, узнать много фактов о том, как развивался Ростов-на-Дону в разные исторические периоды. Это становится возможным благодаря профессионализму Даниила, его любви к городу, о котором он рассказывает. Даниил, огромное Вам спасибо!

О Ольга 5 Отзыв на: Ростов - город солнца и цветов Спасибо Елене за знакомство с Ростовом на Дону. Все прошло замечательно. Ознакомились с историей и современностью города.

М Марина 5 Отзыв на: Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Очень насыщенная экскурсия, погуляли по набережной, побывали на правом и левом берегу Дона, увидели много небольших скульптур и купеческих домов, побывали в Нахичевани на Дону, узнали интересные факты из жизни знаменитых ростовчан. Рекомендую экскурсию к посещен

Г Галина 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Таганрогу Обзорная экскурсия по Таганрогу, проведённая для нас Сергеем, оставила самые лучшие впечатления, какие только могут быть после знакомства с новым городом. Здесь слилось воедино все- замечательный город, с его богатейшими историей, культурой, архитектурой и Сергей, настоящий патриот родного города, Знаток своего дела, великолепный рассказчик. Экскурсия имела авто-пешеходный формат, это несомненный плюс, пешком все бы не обошли, с остановками и выходом для осмотра достопримечательностей. Настоятельно рекомендую данную экскурсию!

И Ирина 5 Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа Отличная, увлекательная и интересная экскурсия, которую нам провёл Даниил! Про каждое здание и место что-то интересное. Даниил очень заинтересованный, увлечённый своим городом человек! Готовьте удобную обувь и 4 часа свободного времени, будете довольны! Даниил, спасибо огромное!

Г Галина 5 Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа Спасибо Даниилу за великолепную экскурсию. Были впечатлены его эрудицией, любовью к городу, увлечённостью. Очень интересный маршрут с учётом наших пожеланий. Мы познакомились с историей города, услышали много интересных историй, увидели красивые здания, посмотрели дворики и парадные, окунулись в атмосферу южного города. 4 часа пролетели просто незаметно. Надеемся ещё вернуться в город, чтобы познакомиться с ним более подробно. И, обязательно, ещё раз прогуляться по улочкам вместе с Даниилом.

А Андрей 5 Отзыв на: Были и небыли Таганрога Всё было здорово! Экскурсия интересная, познавательная, рассказ содержательный, доходчивый. Игорь увлечённый мастер своего дела и тонко чувствующий настроение публики человек. Жаль что у нас было немного времени. Рад буду повстречаться ещё раз. Рекомендую всем.

А Александр 5 Отзыв на: Вдоль Дона - к побережью Азовского моря Отличная экскурсия! Александр - просто супер! Мы много видели индивидуальных гидов, но он - один из лучших. Это правда! Спасибо огромное за доставленное удовольствие!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века Очень приятный и профессиональный экскурсовод. Рекомендую!

В Виталий 5 Отзыв на: Ростов - город солнца и цветов Были с семьёй, все понравилось Пешеходно-авто экскурсия - отличный вариант

И Ирина 5 Отзыв на: Ростов - город солнца и цветов Отличная экскурсия, Елен очень подробно рассказала о городе, о местах какие посетили, историю в целом, показала дополнительно старые дворики, посоветовала куда ещё сходить. В целом остались очень довольны, рекомендуем.

С Светлана 5 Отзыв на: Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века Очень интересная экскурсия, три часа пролетели незаметно. Татьяна - прекрасный человек, любящий свой город, его историю, его память.

О Оксана 5 Отзыв на: Танаис - античное прошлое Донского края Экскурсией очень довольны! Инна- милая, обаятельна девушка, владеющая большой информацией. Рассказывала легко и доступно, что и ребёнку(10лет) было интересно. Приводила много исторических фактов (видно, что готовилась к встрече, находила и выписывала интересный материал- это очень ценно!) Экскурсия пролетела на одном дыхании!!! Отдельное спасибо водителю Евгению. Чистый ухоженный автомобиль, аккуратное вождение. Приятный в общении молодой человек.

Н Нина 5 Отзыв на: Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу 20 марта 2022 года совершили прогулку по городу Таганрогу. Нашим гидом был Игорь. Получили большое удовольствие. Игорю присущи эрудиция, правильная речь, живые рассказы из жизни и истории Таганрога. Мы просто влюбились в этот прекрасный южный город. Обязательно в следующий раз будем выбирать вашу компанию. Елена, Александр, Нина, Наталия из Москвы

Б Бикуновы Олег и 5 Отзыв на: Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска Отличная экскурсия, много интересного материала. Рекомендую.

Б Бикуновы Олег и 5 Отзыв на: Вдоль Дона - к побережью Азовского моря Отличная экскурсия, много интересного материала. Рекомендую.