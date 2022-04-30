Экскурсии в городах Ростовской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ростовской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
3500
₽
за всё
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)
4000
₽
за всё
Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид за рулем собственного автомобиля
3900
₽
за всё
Поразиться колоссальной ручной работе мастеров и проследить историю края в необычных иллюстрациях
Групповые экскурсии
4
1 отзыв
1490
₽
за чел.
Мы отправимся на экскурсию в Старочеркасский музей-заповедник, который включает
30000
₽
за чел.
Вас ждет Бархан Сарыкум - это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон - одна из самых популярных природных
3200
₽
за чел.
Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику
1100
₽
за чел.
Не пропустите пешеходную экскурсию по самой загадочной части нашего города
2050
₽
за чел.
Вас ждет незабываемая прогулка на яхте с купанием в Таганрогском заливе
5
1 отзыв
1800
₽
за чел.
Вас ждет яркое и интересное путешествие по Таганрогу
4.5
8 отзывов
от
600
₽
за чел.
На нашей экскурсии вас ждет познавательная прогулка по исторической части Ростова
1600
₽
за чел.
Это тур выходного дня с военно-исторической и археологической тематикой
Обзорные по городам
от
4000
₽
за всё
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России
6000
₽
за всё
В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете
5500
₽
за всё
Таганрог - город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской атмосферой
5
3 отзыва
от
3000
₽
за всё
Мы отправимся с вами на тысячу лет назад, чтобы узнать об истоках нашего прекрасного города
5
7 отзывов
от
6000
₽
за всё
Мы проедем по центральным улицам и прогуляемся в парках
Водные прогулки
2050
₽
за чел.
Вас ждет незабываемая прогулка на яхте с купанием в Таганрогском заливе
6500
₽
за всё
Если вы желаете необычно и приятно провести время, отпраздновать какое-либо событие с друзьями, родными, коллегами
5
1 отзыв
750
₽
за чел.
Приглашаем вас на прогулку по Таганрогскому побережью с его живописными пейзажами
4.6
14 отзывов
1790
₽
за чел.
Приглашаем вас побывать там, где зародилось Донское казачество, и познакомиться с его самобытной культурой
4.1
15 отзывов
550
₽
за чел.
Отправляйтесь на обзорную прогулку по Дону, во время которой вы сможете насладиться живописными видами
Туры на автомобиле
3500
₽
за всё
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)
4000
₽
за всё
Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид за рулем собственного автомобиля
11440
₽
за всё
Монастыри, атаманские дворцы, степи и казачье чаепитие на авто-пешеходной экскурсии
Гастрономические туры
3200
₽
за чел.
Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику
14680
₽
за всё
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
4.8
5 отзывов
3900
₽
за всё
Экспресс-знакомство с историческим центром города и его самыми интересными гастрономическими точками
5500
₽
за всё
Журнал GQ, подводя гастрономические итоги-2019, назвал Ростов-на-Дону «Городом года»
5
6 отзывов
от
7990
₽
за всё
Кто в детстве не мечтал попасть на экскурсию на шоколадную фабрику, ощутить согревающий аромат
Экскурсионные туры на несколько дней
30000
₽
за чел.
Вас ждет Бархан Сарыкум - это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон - одна из самых популярных природных
14500
₽
за чел.
Занимательная экскурсия по Донскому краю
5500
₽
за чел.
Вы увидите настоящий купеческий Ростов с яркими архитектурными памятниками, а
4190
₽
за чел.
Элиста - это не то, что мы привыкли видеть в повседневной жизни
Последние отзывы об экскурсиях по Ростовской области
- ГГалина30 апреля 2022Очень содержательная, насыщенная программа. Было интересно ребёнку 11лет про военные действия, укрепления, оружие;музей в Азове(окаменелости-супер! есть аудиогид). Нет чувства усталости, чередование формата очень удачно(машина, пешком, на улице, в помещении). Исторические и краеведческие факты Александр передаёт очень доступно, информация легко усваивается. Спасибо большое.
- ГГалина29 апреля 2022Отзыв на: Были и небыли ТаганрогаВсё понравилось. Игорь умело сочетает интерактивную подачу информации для ребёнка 11лет и интересные факты для взрослых. Приятный момент с посещением атмосферного кафе(какао, кофе, пироженное-супер) - создаёт правильное настроение для неспешной прогулки по городу. Спасибо.
- ЕЕкатерина28 апреля 2022Даниил, спасибо Вам большое за насыщенную экскурсию. Все было супер интересно, живо и не стандартно. Ростов нас просто покорил и очаровал благодаря Вам! Надеемся еще раз вернуться в этот славный город! Спасибо!
- РРоман24 апреля 202211 апреля 2022 года посетили город Ростов-на-Дону. Для знакомства с городом договорились об экскурсии «Весь Ростов за 3 часа», которую проводит Данииил. От прогулки по Ростову с Даниилом получили огромное удовольствие. Даниил прекрасно знает историю города от его основания и до наших дней. На экскурсии получилось не просто познакомиться с городом, а погрузиться в его атмосферу, узнать много фактов о том, как развивался Ростов-на-Дону в разные исторические периоды. Это становится возможным благодаря профессионализму Даниила, его любви к городу, о котором он рассказывает. Даниил, огромное Вам спасибо!
- ООльга24 апреля 2022Спасибо Елене за знакомство с Ростовом на Дону. Все прошло замечательно. Ознакомились с историей и современностью города.
- ММарина21 апреля 2022Очень насыщенная экскурсия, погуляли по набережной, побывали на правом и левом берегу Дона, увидели много небольших скульптур и купеческих домов, побывали в Нахичевани на Дону, узнали интересные факты из жизни знаменитых ростовчан. Рекомендую экскурсию к посещен
- ГГалина21 апреля 2022Отзыв на: Обзорная экскурсия по ТаганрогуОбзорная экскурсия по Таганрогу, проведённая для нас Сергеем, оставила самые лучшие впечатления, какие только могут быть после знакомства с новым городом. Здесь слилось воедино все- замечательный город, с его богатейшими историей, культурой, архитектурой и Сергей, настоящий патриот родного города, Знаток своего дела, великолепный рассказчик. Экскурсия имела авто-пешеходный формат, это несомненный плюс, пешком все бы не обошли, с остановками и выходом для осмотра достопримечательностей. Настоятельно рекомендую данную экскурсию!
- ИИрина20 апреля 2022Отличная, увлекательная и интересная экскурсия, которую нам провёл Даниил! Про каждое здание и место что-то интересное. Даниил очень заинтересованный, увлечённый своим городом человек! Готовьте удобную обувь и 4 часа свободного времени, будете довольны! Даниил, спасибо огромное!
- ГГалина17 апреля 2022Спасибо Даниилу за великолепную экскурсию. Были впечатлены его эрудицией, любовью к городу, увлечённостью. Очень интересный маршрут с учётом наших пожеланий. Мы познакомились с историей города, услышали много интересных историй, увидели красивые здания, посмотрели дворики и парадные, окунулись в атмосферу южного города. 4 часа пролетели просто незаметно. Надеемся ещё вернуться в город, чтобы познакомиться с ним более подробно. И, обязательно, ещё раз прогуляться по улочкам вместе с Даниилом.
- ААндрей14 апреля 2022Отзыв на: Были и небыли ТаганрогаВсё было здорово! Экскурсия интересная, познавательная, рассказ содержательный, доходчивый. Игорь увлечённый мастер своего дела и тонко чувствующий настроение публики человек. Жаль что у нас было немного времени. Рад буду повстречаться ещё раз. Рекомендую всем.
- ААлександр14 апреля 2022Отзыв на: Вдоль Дона - к побережью Азовского моряОтличная экскурсия! Александр - просто супер! Мы много видели индивидуальных гидов, но он - один из лучших. Это правда! Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
- ДДмитрий3 апреля 2022Очень приятный и профессиональный экскурсовод. Рекомендую!
- ВВиталий3 апреля 2022Были с семьёй, все понравилось Пешеходно-авто экскурсия - отличный вариант
- ИИрина31 марта 2022Отличная экскурсия, Елен очень подробно рассказала о городе, о местах какие посетили, историю в целом, показала дополнительно старые дворики, посоветовала куда ещё сходить. В целом остались очень довольны, рекомендуем.
- ССветлана30 марта 2022Очень интересная экскурсия, три часа пролетели незаметно. Татьяна - прекрасный человек, любящий свой город, его историю, его память.
- ООксана27 марта 2022Отзыв на: Танаис - античное прошлое Донского краяЭкскурсией очень довольны! Инна- милая, обаятельна девушка, владеющая большой информацией. Рассказывала легко и доступно, что и ребёнку(10лет) было интересно. Приводила много исторических фактов (видно, что готовилась к встрече, находила и выписывала интересный материал- это очень ценно!) Экскурсия пролетела на одном дыхании!!! Отдельное спасибо водителю Евгению. Чистый ухоженный автомобиль, аккуратное вождение. Приятный в общении молодой человек.
- ННина21 марта 202220 марта 2022 года совершили прогулку по городу Таганрогу. Нашим гидом был Игорь. Получили большое удовольствие. Игорю присущи эрудиция, правильная речь, живые рассказы из жизни и истории Таганрога. Мы просто влюбились в этот прекрасный южный город. Обязательно в следующий раз будем выбирать вашу компанию. Елена, Александр, Нина, Наталия из Москвы
- ББикуновы Олег и3 марта 2022Отличная экскурсия, много интересного материала. Рекомендую.
- ББикуновы Олег и3 марта 2022Отзыв на: Вдоль Дона - к побережью Азовского моряОтличная экскурсия, много интересного материала. Рекомендую.
- ББикуновы Олег и3 марта 2022Комфортно и интересно. Рекомендую.