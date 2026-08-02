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Экскурсии по Ростовской области и городам

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Ростов-на-Дону
Таганрог

Индивидуальные экскурсии

Ростов-на-Дону: где бьётся южное сердце
Ростов-на-Дону: где бьётся южное сердце
17000
за всё
Купеческие особняки, набережные, ансамбли площадей, исторический район Нахичевань и не только
Ростов-на-Дону
Античный Ростов-на-Дону: Олимпийские боги на Большой Садовой
Античный Ростов-на-Дону: Олимпийские боги на Большой Садовой
5
1 отзыв
от
2500
за всё
Окунуться в мифологию и прогуляться по главной улице города
Ростов-на-Дону
Трансфер из Таганрога в Ростов-на-Дону
Трансфер из Таганрога в Ростов-на-Дону
8000
за всё
Комфортная поездка с опытным водителем
Таганрог
На прогулочном катере по Дону - с аудиоэкскурсией
На прогулочном катере по Дону - с аудиоэкскурсией
5
1 отзыв
13990
за всё
Увидеть Ростов-на-Дону с реки и почувствовать его характер без спешки
Ростов-на-Дону
Прогулка на круизном катере Corvet в Таганроге
Прогулка на круизном катере Corvet в Таганроге
8000
за всё
Увидеть город с моря и услышать истории гавани и побережья
Таганрог
На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу
На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу
8000
за всё
Продумаем маршрут специально под вас
Таганрог
На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу
На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу
8000
за всё
Выбрать свой ритм прогулки и увидеть город с воды
Таганрог
Цветущие вишнёвые сады на родине А.П. Чехова
Цветущие вишнёвые сады на родине А.П. Чехова
4950
за всё
Прогулка по Таганрогу с красивыми фото на iPhone
Таганрог
Загадки главного собора Ростова-на-Дону
Загадки главного собора Ростова-на-Дону
5
4 отзыва
6990
за всё
Главный храм Ростова-на-Дону открывается в камерном формате — только вы, ваши спутники и разговор о скрытых сторонах его истории. В кафедральном собор...
Ростов-на-Дону

Групповые экскурсии

Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
1300
за чел.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Таганрог
В Новочеркасск и Старозолотовский - в хорошей компании
В Новочеркасск и Старозолотовский - в хорошей компании
7950
за чел.
Из Ростова-на-Дону к сердцу донского казачества и одному из самых красивых хуторов России
Ростов-на-Дону
Экскурсия за кулисы «Ростов Арены»
Экскурсия за кулисы «Ростов Арены»
5
5 отзывов
1790
за чел.
Увидеть раздевалки, пресс-зону и техническое сердце стадиона - куда обычно не пускают болельщиков
Ростов-на-Дону
В парк «Лога» - из Ростова-на-Дону
В парк «Лога» - из Ростова-на-Дону
5
5 отзывов
4490
за чел.
Ваш день в самом сказочном уголке на юге России
Ростов-на-Дону
Античный Танаис и маяк в Мержаново - из Ростова-на-Дону
Античный Танаис и маяк в Мержаново - из Ростова-на-Дону
5
1 отзыв
4590
за чел.
Раскопки древнего города, музей под открытым небом и фотолокации на берегу Азовского моря
Ростов-на-Дону
Из Ростова-на-Дону - в окрестности Семикаракорска (всё включено)
Из Ростова-на-Дону - в окрестности Семикаракорска (всё включено)
5
1 отзыв
6590
за чел.
Устроить себе отдых на берегу Дона с подъёмом на Шаминскую гору и речной прогулкой
Ростов-на-Дону
Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
5
4 отзыва
2390
за чел.
Разобраться в гвардейских порядках и нравах за чашкой донского «кохвия»
Ростов-на-Дону
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
5
3 отзыва
1890
за чел.
Путешествие по местам громких преступлений и афер на фоне знаковых достопримечательностей
Ростов-на-Дону
Прогулка на катере в Ростове-на-Дону - с аудиогидом
Прогулка на катере в Ростове-на-Дону - с аудиогидом
5
3 отзыва
2190
за чел.
Увидеть город с воды и услышать его историю
Ростов-на-Дону

Обзорные по городам

Экскурсия по городу, которого нет на карте, - по Нахичевани-на-Дону
Экскурсия по городу, которого нет на карте, - по Нахичевани-на-Дону
5
4 отзыва
1400
за чел.
Узнать, как появилась, процветала и растворилась в Ростове-на-Дону своя Армения
Ростов-на-Дону
Сквозь столетия и города: обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону на трамвае
Сквозь столетия и города: обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону на трамвае
4.9
14 отзывов
1300
за чел.
Городские драмы, триумфы и маленькие чудеса - в путешествии под мерный стук колёс
Ростов-на-Дону
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
5
44 отзыва
1400
за чел.
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Ростов-на-Дону
Основные достопримечательности Южной столицы на автомобиле за три часа
Основные достопримечательности Южной столицы на автомобиле за три часа
5
20 отзывов
7520
за всё
Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по городу Ростову-на-Дону в формате прогулка-поездка. За три часа вы узнаете историю возникновения г...
Ростов-на-Дону
По Таганрогскому заливу с аудиогидом - на комфортабельном катере
По Таганрогскому заливу с аудиогидом - на комфортабельном катере
4.2
12 отзывов
2000
за чел.
Ощутить морской бриз, послушать крики чаек, насладиться видами города и познакомиться с его историей
Таганрог
Заветный Ростов-на-Дону: обзорная прогулка
Заветный Ростов-на-Дону: обзорная прогулка
4.9
19 отзывов
5450
за всё
Узнать культурный код города через его прошлое и настоящее
Ростов-на-Дону
Вокруг Дона - Автотур
Вокруг Дона - Автотур
5
5 отзывов
4361.7
за чел.
Обзорная авто-пешая комбинированная экскурсия по невероятному ландшафту двух побережий Азии и Европы. Экскурсия, поднимающая вас на самую верхнюю смот...
Ростов-на-Дону
Ростов: история и винные традиции Дона
Ростов: история и винные традиции Дона
6500
за всё
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
Ростов-на-Дону
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
5
4 отзыва
9450
за всё
Увидеть ключевые места города в компании профессионального гида
Ростов-на-Дону

Водные прогулки

Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
1300
за чел.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Таганрог
Из Ростова-на-Дону - в окрестности Семикаракорска (всё включено)
Из Ростова-на-Дону - в окрестности Семикаракорска (всё включено)
5
1 отзыв
6590
за чел.
Устроить себе отдых на берегу Дона с подъёмом на Шаминскую гору и речной прогулкой
Ростов-на-Дону
На прогулочном катере по Дону - с аудиоэкскурсией
На прогулочном катере по Дону - с аудиоэкскурсией
5
1 отзыв
13990
за всё
Увидеть Ростов-на-Дону с реки и почувствовать его характер без спешки
Ростов-на-Дону
Прогулка на катере в Ростове-на-Дону - с аудиогидом
Прогулка на катере в Ростове-на-Дону - с аудиогидом
5
3 отзыва
2190
за чел.
Увидеть город с воды и услышать его историю
Ростов-на-Дону
Прогулка на круизном катере Corvet в Таганроге
Прогулка на круизном катере Corvet в Таганроге
8000
за всё
Увидеть город с моря и услышать истории гавани и побережья
Таганрог
На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу
На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу
8000
за всё
Продумаем маршрут специально под вас
Таганрог
На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу
На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу
8000
за всё
Выбрать свой ритм прогулки и увидеть город с воды
Таганрог
На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
5
3 отзыва
1300
за чел.
Отключиться от суеты и поймать беззаботное настроение на волнах
Таганрог
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
4.8
8 отзывов
1300
за чел.
Полюбоваться с воды городскими набережными, побывать в ⁠бухте Андреева и на острове Черепаха
Таганрог

Туры на автомобиле

Ростов-на-Дону: где бьётся южное сердце
Ростов-на-Дону: где бьётся южное сердце
17000
за всё
Купеческие особняки, набережные, ансамбли площадей, исторический район Нахичевань и не только
Ростов-на-Дону
Трансфер из Таганрога в Ростов-на-Дону
Трансфер из Таганрога в Ростов-на-Дону
8000
за всё
Комфортная поездка с опытным водителем
Таганрог
Из Ростова-на-Дону - в Старочеркасский музей-заповедник
Из Ростова-на-Дону - в Старочеркасский музей-заповедник
18690
за всё
Увидеть места, где рождалась казацкая вольница
Ростов-на-Дону
Айда в Старый Черкасск
Айда в Старый Черкасск
14930
за всё
Про атаманов-молодцов и бравых казаков (из Ростова-на-Дону)
Ростов-на-Дону
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
5
5 отзывов
9900
за всё
Побывать в бывшей столице Донского казачества - Черкасске
Ростов-на-Дону
Основные достопримечательности Южной столицы на автомобиле за три часа
Основные достопримечательности Южной столицы на автомобиле за три часа
5
20 отзывов
7520
за всё
Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по городу Ростову-на-Дону в формате прогулка-поездка. За три часа вы узнаете историю возникновения г...
Ростов-на-Дону
Ростов - город купцов
Ростов - город купцов
5
26 отзывов
9400
за всё
На автомобиле и пешком по ключевым точкам южной столицы: от старого базара до театров и собора
Ростов-на-Дону
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
5
4 отзыва
22000
за всё
Отыскать следы легендарных цивилизаций и впечатлиться историко-культурным наследием донского края
Ростов-на-Дону
Винное рандеву из Ростова
Винное рандеву из Ростова
от
59999
за всё
Отправиться в частное шато после прогулок возле маяка, по городу Танаис и рыцарскому замку
Ростов-на-Дону

Гастрономические туры

Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
5
4 отзыва
2390
за чел.
Разобраться в гвардейских порядках и нравах за чашкой донского «кохвия»
Ростов-на-Дону
Что ели и пили, как жили и живут ростовцы-ростовчане
Что ели и пили, как жили и живут ростовцы-ростовчане
8900
за всё
Ростов-на-Дону раскрывается не только через историю, но и через вкус. На этой прогулке вы узнаете, как формировалась гастрономическая культура города ...
Ростов-на-Дону
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
5
4 отзыва
22000
за всё
Отыскать следы легендарных цивилизаций и впечатлиться историко-культурным наследием донского края
Ростов-на-Дону
Питейные заведения Ростова-на-Дону: вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
Питейные заведения Ростова-на-Дону: вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
5
20 отзывов
от
6500
за всё
Пройтись по оригинальным пабам, барам, всё попробовать и узнать о традициях жизни и пития на Дону
Ростов-на-Дону
Ростов: история и винные традиции Дона
Ростов: история и винные традиции Дона
6500
за всё
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
Ростов-на-Дону
Винное рандеву из Ростова
Винное рандеву из Ростова
от
59999
за всё
Отправиться в частное шато после прогулок возле маяка, по городу Танаис и рыцарскому замку
Ростов-на-Дону
Незабываемая кулинария Дона - Ростовский Базар
Незабываемая кулинария Дона - Ростовский Базар
5
2 отзыва
4995
за чел.
2-х часовая экскурсия опоясывающая Соборную площадь, переулок Соборный с осмотром Архитектурных изысков в купе с объектами культурного наследия, Вы ув...
Ростов-на-Дону
Винные истории Дона. Авторская экскурсия с дегустацией на винодельню
Винные истории Дона. Авторская экскурсия с дегустацией на винодельню
5
3 отзыва
6649.6
за чел.
Убедитесь, что донские вина достойны любви! На винодельне «Благолюбов» вы узнаете историю виноделия на Дону, которое берёт начало более 2 тысяч лет на...
Ростов-на-Дону
Экскурсия в музей ДГТУ «Донская казачья гвардия» и кофе по донским обычаям
Экскурсия в музей ДГТУ «Донская казачья гвардия» и кофе по донским обычаям
5
3 отзыва
2390.3
за чел.
Вы побываете в уникальном музее, рассказывающем о гвардейских казачьих полках, охранявших семерых российских императоров. После экскурсии вас ждёт дег...
Ростов-на-Дону

Последние отзывы об экскурсиях по Ростовской области

Е
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Дата посещения: 2 авг 2026
Замечательная экскурсия,очень информативная! Рекомендую!
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Е
Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
Дата посещения: 1 авг 2026
Прекрасная экскурсия,рекомендую!
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О
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Дата посещения: 20 июл 2026
Все понравилось поездка классная впечатления приятные очень красивые виды едешь кайфуешь)
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С
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Дата посещения: 24 июн 2026
Интересная экскурсия, комфортабельный автобус, замечательный гид
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Ф
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Дата посещения: 28 мая 2026
Экскурсия великооепная! Наш гид Андрей - очень обоятельный, знающий историю Таганрога до самых мельчайших подробностей. Умнейший, образованнейший гид и прекрасный
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человек. Экскурсия индивидуальная, поэтому мы неспеша прошли все основные локации, услышали множество легенд и исторических фактов, увидели ( на экране планшета) исторические документы и изображения, и воочую полюбовались красотами, открывающимися с прибрежных склонов бывшей Богудонии :) Нам экскурсия очень понравилась! Всем советуем!

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Н
От базара до базара - прогулка по старому Ростову
Дата посещения: 29 мая 2026
Экскурсия, которую проводила Елена очень понравилась. Елена интересно рассказывает, много деталей и подробностей об истории города и его жителях. Елена очень приятная в общении. Спасибо за экскурсию!
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О
От базара до базара - прогулка по старому Ростову
Дата посещения: 11 апр 2026
Отличная экскурсия. Елена очень приятный и много знающий экскурсовод. С удовольствием походили по улочкам старого центра и дворикам домов, построенных до 1900года Не парадная сторона, а реальная жизнь и история. Рекомендую у посещению 100%!!!!!
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С
Вдоль дельты Дона - к побережью Азовского моря и Таганрогу
Дата посещения: 4 апр 2026
Ездили всей семьёй. Посмотрели много интересных локаций. Все наши пожелания относительно организации и программы были учтены. Вождение комфортное.
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Д
Весь Ростов за 3 часа
Дата посещения: 17 мар 2026
Были на экскурсии с Даниилом «Ростов за 3 часа». В компании были разновозрастные гости. От 15 до 70 лет. Всем очень понравилось! Время пролетело незаметно. Но весело и познавательно. Рекомендую
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Н
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Дата посещения: 28 фев 2026
Просто суппеееррр! Анастасия-большая умничка! Все доходчиво и интересно было рассказано и показано. Приедем летом, обязательно к ней обратимся, спасибо!!!
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