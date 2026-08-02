Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ростовской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
17000
₽
за всё
Купеческие особняки, набережные, ансамбли площадей, исторический район Нахичевань и не только
5
1 отзыв
от
2500
₽
за всё
Окунуться в мифологию и прогуляться по главной улице города
5
1 отзыв
13990
₽
за всё
Увидеть Ростов-на-Дону с реки и почувствовать его характер без спешки
8000
₽
за всё
Увидеть город с моря и услышать истории гавани и побережья
8000
₽
за всё
Продумаем маршрут специально под вас
8000
₽
за всё
Выбрать свой ритм прогулки и увидеть город с воды
4950
₽
за всё
Прогулка по Таганрогу с красивыми фото на iPhone
5
4 отзыва
6990
₽
за всё
Главный храм Ростова-на-Дону открывается в камерном формате — только вы, ваши спутники и разговор о скрытых сторонах его истории. В кафедральном собор...
Групповые экскурсии
1300
₽
за чел.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
7950
₽
за чел.
Из Ростова-на-Дону к сердцу донского казачества и одному из самых красивых хуторов России
5
5 отзывов
1790
₽
за чел.
Увидеть раздевалки, пресс-зону и техническое сердце стадиона - куда обычно не пускают болельщиков
5
5 отзывов
4490
₽
за чел.
Ваш день в самом сказочном уголке на юге России
5
1 отзыв
4590
₽
за чел.
Раскопки древнего города, музей под открытым небом и фотолокации на берегу Азовского моря
5
1 отзыв
6590
₽
за чел.
Устроить себе отдых на берегу Дона с подъёмом на Шаминскую гору и речной прогулкой
5
4 отзыва
2390
₽
за чел.
Разобраться в гвардейских порядках и нравах за чашкой донского «кохвия»
5
3 отзыва
1890
₽
за чел.
Путешествие по местам громких преступлений и афер на фоне знаковых достопримечательностей
5
3 отзыва
2190
₽
за чел.
Увидеть город с воды и услышать его историю
Обзорные по городам
5
4 отзыва
1400
₽
за чел.
Узнать, как появилась, процветала и растворилась в Ростове-на-Дону своя Армения
4.9
14 отзывов
1300
₽
за чел.
Городские драмы, триумфы и маленькие чудеса - в путешествии под мерный стук колёс
5
44 отзыва
1400
₽
за чел.
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
5
20 отзывов
7520
₽
за всё
Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по городу Ростову-на-Дону в формате прогулка-поездка. За три часа вы узнаете историю возникновения г...
4.2
12 отзывов
2000
₽
за чел.
Ощутить морской бриз, послушать крики чаек, насладиться видами города и познакомиться с его историей
4.9
19 отзывов
5450
₽
за всё
Узнать культурный код города через его прошлое и настоящее
5
5 отзывов
4361.7
₽
за чел.
Обзорная авто-пешая комбинированная экскурсия по невероятному ландшафту двух побережий Азии и Европы. Экскурсия, поднимающая вас на самую верхнюю смот...
6500
₽
за всё
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
5
4 отзыва
9450
₽
за всё
Увидеть ключевые места города в компании профессионального гида
Водные прогулки
1300
₽
за чел.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
5
1 отзыв
6590
₽
за чел.
Устроить себе отдых на берегу Дона с подъёмом на Шаминскую гору и речной прогулкой
5
1 отзыв
13990
₽
за всё
Увидеть Ростов-на-Дону с реки и почувствовать его характер без спешки
5
3 отзыва
2190
₽
за чел.
Увидеть город с воды и услышать его историю
8000
₽
за всё
Увидеть город с моря и услышать истории гавани и побережья
8000
₽
за всё
Продумаем маршрут специально под вас
8000
₽
за всё
Выбрать свой ритм прогулки и увидеть город с воды
5
3 отзыва
1300
₽
за чел.
Отключиться от суеты и поймать беззаботное настроение на волнах
4.8
8 отзывов
1300
₽
за чел.
Полюбоваться с воды городскими набережными, побывать в бухте Андреева и на острове Черепаха
Туры на автомобиле
17000
₽
за всё
Купеческие особняки, набережные, ансамбли площадей, исторический район Нахичевань и не только
18690
₽
за всё
Увидеть места, где рождалась казацкая вольница
14930
₽
за всё
Про атаманов-молодцов и бравых казаков (из Ростова-на-Дону)
5
5 отзывов
9900
₽
за всё
Побывать в бывшей столице Донского казачества - Черкасске
5
20 отзывов
7520
₽
за всё
Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по городу Ростову-на-Дону в формате прогулка-поездка. За три часа вы узнаете историю возникновения г...
5
26 отзывов
9400
₽
за всё
На автомобиле и пешком по ключевым точкам южной столицы: от старого базара до театров и собора
5
4 отзыва
22000
₽
за всё
Отыскать следы легендарных цивилизаций и впечатлиться историко-культурным наследием донского края
от
59999
₽
за всё
Отправиться в частное шато после прогулок возле маяка, по городу Танаис и рыцарскому замку
Гастрономические туры
5
4 отзыва
2390
₽
за чел.
Разобраться в гвардейских порядках и нравах за чашкой донского «кохвия»
8900
₽
за всё
Ростов-на-Дону раскрывается не только через историю, но и через вкус. На этой прогулке вы узнаете, как формировалась гастрономическая культура города ...
5
4 отзыва
22000
₽
за всё
Отыскать следы легендарных цивилизаций и впечатлиться историко-культурным наследием донского края
5
20 отзывов
от
6500
₽
за всё
Пройтись по оригинальным пабам, барам, всё попробовать и узнать о традициях жизни и пития на Дону
6500
₽
за всё
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
от
59999
₽
за всё
Отправиться в частное шато после прогулок возле маяка, по городу Танаис и рыцарскому замку
5
2 отзыва
4995
₽
за чел.
2-х часовая экскурсия опоясывающая Соборную площадь, переулок Соборный с осмотром Архитектурных изысков в купе с объектами культурного наследия, Вы ув...
5
3 отзыва
6649.6
₽
за чел.
Убедитесь, что донские вина достойны любви! На винодельне «Благолюбов» вы узнаете историю виноделия на Дону, которое берёт начало более 2 тысяч лет на...
5
3 отзыва
2390.3
₽
за чел.
Вы побываете в уникальном музее, рассказывающем о гвардейских казачьих полках, охранявших семерых российских императоров. После экскурсии вас ждёт дег...
Последние отзывы об экскурсиях по Ростовской области
Е
Дата посещения: 2 авг 2026
Замечательная экскурсия,очень информативная! Рекомендую!
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Е
Дата посещения: 1 авг 2026
Прекрасная экскурсия,рекомендую!
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О
Дата посещения: 20 июл 2026
Все понравилось поездка классная впечатления приятные очень красивые виды едешь кайфуешь)
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С
Дата посещения: 24 июн 2026
Интересная экскурсия, комфортабельный автобус, замечательный гид
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Ф
Дата посещения: 28 мая 2026
Экскурсия великооепная! Наш гид Андрей - очень обоятельный, знающий историю Таганрога до самых мельчайших подробностей. Умнейший, образованнейший гид и прекрасный
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Н
Дата посещения: 29 мая 2026
Экскурсия, которую проводила Елена очень понравилась. Елена интересно рассказывает, много деталей и подробностей об истории города и его жителях. Елена очень приятная в общении. Спасибо за экскурсию!
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О
Дата посещения: 11 апр 2026
Отличная экскурсия. Елена очень приятный и много знающий экскурсовод. С удовольствием походили по улочкам старого центра и дворикам домов, построенных до 1900года Не парадная сторона, а реальная жизнь и история. Рекомендую у посещению 100%!!!!!
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С
Дата посещения: 4 апр 2026
Ездили всей семьёй. Посмотрели много интересных локаций. Все наши пожелания относительно организации и программы были учтены. Вождение комфортное.
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Д
Дата посещения: 17 мар 2026
Были на экскурсии с Даниилом «Ростов за 3 часа». В компании были разновозрастные гости. От 15 до 70 лет. Всем очень понравилось! Время пролетело незаметно. Но весело и познавательно. Рекомендую
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Н
Дата посещения: 28 фев 2026
Просто суппеееррр! Анастасия-большая умничка! Все доходчиво и интересно было рассказано и показано. Приедем летом, обязательно к ней обратимся, спасибо!!!
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