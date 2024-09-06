А Анна Знакомьтесь, Рыбинск читать дальше рассказ был наполнен интересными фактами о городе, которые мы вряд ли узнали бы сами. Особенно нам понравились истории из жизни Натальи и жизни местных жителей, которыми экскурсовод делилась с нами, — это добавляло экскурсии особые колорит и атмосферу. Экскурсовод умело вовлекала нас в обсуждение. Мы остались в восторге от подачи информации и искренне рекомендуем Наталью всем, кто хочет лучше узнать Рыбинск. Наталья, спасибо Вам большое за отличное время и незабываемые впечатления! Наталья оказалась настоящим мастером своего дела!! Юмор и очень живая подача сделали экскурсию не только познавательной, но и очень увлекательной. Каждый

М Мария Знакомьтесь, Рыбинск Спасибо Наталье за знакомство с прекрасным Рыбинском! Окунулись в купеческую атмосферу города, но и почувствовали, как город живёт сейчас. Очень интересно, динамично, с юмором! Рекомендую!

И Ирина Знакомьтесь, Рыбинск Нам ооочень понравилось, лучший экскурсовод за последние поездки. Всё по делу, с юмором, громко… У нас была большая группа с детьми, переезжали на машинах по нескольким локациям Рыбинска. Наталью очень рекомендуем!

Е Елена Рыбинск: из настоящего в прошлое Уже второй раз в Рыбинске - и второй раз на экскурсии у Елены. Огромное спасибо этому экскурсоводу за чудесную экскурсию, любовь к родному городу - и умение передать эту любовь другим людям. Теперь мы уже не забудем этот прекрасный город!

Р Римма О Рыбинске - с любовью Елена - просто огонь. Действительно весь рассказ с огромной любовью и маршрут очень насыщенный, разнообразный и пролетает на одном дыхании!! Спасибо))

Е Екатерина О Рыбинске - с любовью Экскурсия просто супер! Замечательный экскурсовод. Спасибо, очень рекомендуем!! 👍🏻

Т Татьяна О Рыбинске - с любовью Всё просто супер!

Е Елена Рыбинск: из настоящего в прошлое Мы могли бы и ходить и ходить, и беседовать и беседовать, но торопились на паром в Мышкин. Огромное спасибо Елене за увлекательную пешеходную прогулку по красивому Рыбинску!