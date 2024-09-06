2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 сен в 13:00
800₽ за человека
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Рыбинск: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Рыбинску: Спасо-Преображенский собор, Волжская набережная, биржи и памятники. Узнайте о знаменитых жителях и истории города
11 сен в 10:00
13 сен в 10:00
39003 705₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
10 сен в 09:00
12 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 сентября 2024Наталья оказалась настоящим мастером своего дела!! Юмор и очень живая подача сделали экскурсию не только познавательной, но и очень увлекательной. Каждый
- ММария5 сентября 2024Спасибо Наталье за знакомство с прекрасным Рыбинском! Окунулись в купеческую атмосферу города, но и почувствовали, как город живёт сейчас. Очень интересно, динамично, с юмором! Рекомендую!
- ИИрина3 сентября 2024Нам ооочень понравилось, лучший экскурсовод за последние поездки. Всё по делу, с юмором, громко… У нас была большая группа с детьми, переезжали на машинах по нескольким локациям Рыбинска. Наталью очень рекомендуем!
- ЕЕлена30 августа 2024Уже второй раз в Рыбинске - и второй раз на экскурсии у Елены. Огромное спасибо этому экскурсоводу за чудесную экскурсию, любовь к родному городу - и умение передать эту любовь другим людям. Теперь мы уже не забудем этот прекрасный город!
- РРимма28 августа 2024Елена - просто огонь. Действительно весь рассказ с огромной любовью и маршрут очень насыщенный, разнообразный и пролетает на одном дыхании!! Спасибо))
- ЕЕкатерина23 августа 2024Экскурсия просто супер! Замечательный экскурсовод. Спасибо, очень рекомендуем!! 👍🏻
- ТТатьяна22 августа 2024Всё просто супер!
- ЕЕлена19 августа 2024Мы могли бы и ходить и ходить, и беседовать и беседовать, но торопились на паром в Мышкин. Огромное спасибо Елене за увлекательную пешеходную прогулку по красивому Рыбинску!
- ЕЕлена9 августа 2024Спасибо Елене за замечательное знакомство с городом Рыбинск. Экскурсия очень хорошо структурирована, Елена хорошо подбирает контент, основываясь на составе экскурсантов. Елена очень
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в сентябре 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 564 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2024 год на рождество, 564 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь