На Рождество – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Рыбинске, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
О Рыбинске - с любовью
Пешая
212 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 сен в 13:00
800 за человека
Знакомьтесь, Рыбинск
На машине
скидка
5%
203 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Рыбинск: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Рыбинску: Спасо-Преображенский собор, Волжская набережная, биржи и памятники. Узнайте о знаменитых жителях и истории города
11 сен в 10:00
13 сен в 10:00
39003 705 за всё до 10 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
Пешая
149 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
10 сен в 09:00
12 сен в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 сентября 2024
    Знакомьтесь, Рыбинск
    Наталья оказалась настоящим мастером своего дела!! Юмор и очень живая подача сделали экскурсию не только познавательной, но и очень увлекательной. Каждый
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    рассказ был наполнен интересными фактами о городе, которые мы вряд ли узнали бы сами. Особенно нам понравились истории из жизни Натальи и жизни местных жителей, которыми экскурсовод делилась с нами, — это добавляло экскурсии особые колорит и атмосферу. Экскурсовод умело вовлекала нас в обсуждение. Мы остались в восторге от подачи информации и искренне рекомендуем Наталью всем, кто хочет лучше узнать Рыбинск. Наталья, спасибо Вам большое за отличное время и незабываемые впечатления!

  • М
    Мария
    5 сентября 2024
    Знакомьтесь, Рыбинск
    Спасибо Наталье за знакомство с прекрасным Рыбинском! Окунулись в купеческую атмосферу города, но и почувствовали, как город живёт сейчас. Очень интересно, динамично, с юмором! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 сентября 2024
    Знакомьтесь, Рыбинск
    Нам ооочень понравилось, лучший экскурсовод за последние поездки. Всё по делу, с юмором, громко… У нас была большая группа с детьми, переезжали на машинах по нескольким локациям Рыбинска. Наталью очень рекомендуем!
  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Уже второй раз в Рыбинске - и второй раз на экскурсии у Елены. Огромное спасибо этому экскурсоводу за чудесную экскурсию, любовь к родному городу - и умение передать эту любовь другим людям. Теперь мы уже не забудем этот прекрасный город!
  • Р
    Римма
    28 августа 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Елена - просто огонь. Действительно весь рассказ с огромной любовью и маршрут очень насыщенный, разнообразный и пролетает на одном дыхании!! Спасибо))
  • Е
    Екатерина
    23 августа 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Экскурсия просто супер! Замечательный экскурсовод. Спасибо, очень рекомендуем!! 👍🏻
    Экскурсия просто супер! Замечательный экскурсовод. Спасибо, очень рекомендуем!! 👍🏻
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Всё просто супер!
  • Е
    Елена
    19 августа 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Мы могли бы и ходить и ходить, и беседовать и беседовать, но торопились на паром в Мышкин. Огромное спасибо Елене за увлекательную пешеходную прогулку по красивому Рыбинску!
    Мы могли бы и ходить и ходить, и беседовать и беседовать, но торопились на паром вМы могли бы и ходить и ходить, и беседовать и беседовать, но торопились на паром вМы могли бы и ходить и ходить, и беседовать и беседовать, но торопились на паром вМы могли бы и ходить и ходить, и беседовать и беседовать, но торопились на паром в
  • Е
    Елена
    9 августа 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Спасибо Елене за замечательное знакомство с городом Рыбинск. Экскурсия очень хорошо структурирована, Елена хорошо подбирает контент, основываясь на составе экскурсантов. Елена очень
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    увлеченный и неравнодушный к своему городу человек, поэтому с большим трепетом и любовью рассказывает о городе. Спасибо большое Елене, что за столь короткое время вам удалось влюбить нас в этот небольшой, уютный город с богатой историей и познакомить с не менее активным настоящим. Процветания Рыбинску, и здоровья и энтузиазма Елене.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На Рождество»

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Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в сентябре 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 564 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2024 год на рождество, 564 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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