Рыбная слобода и Усть-Шексна: история, легенды

Я приглашаю вас прогуляться по историческому центру Рыбинска, узнать каким был город до революции,...

Я приглашаю вас прогуляться по историческому центру Рыбинска, узнать каким был город до революции, послушать истории о местном купечестве и промышленности и понять почему Рыбинск называли «столицей бурлаков».
Рыбная слобода и Усть-Шексна: история, легенды
Рыбная слобода и Усть-Шексна: история, легенды
Рыбная слобода и Усть-Шексна: история, легенды
Рыбная слобода и Усть-Шексна: история, легенды

Что вы увидите 🤩

  • исторический центр Рыбинска.
  • В себя включает:
  • Волжский мост
  • Новая Хлебная биржа
  • Старая Хлебная биржа
  • Памятник Бурлаку
  • Спасо-Преображенский собор
  • Никольская часовня
  • Мучной гостинный двор
  • Красный гостинный двор
  • Красная площадь
  • Польский костел
  • Бюст Ушакова
  • Памятник Льву Ошанину
  • Монумент Волга (Мать Волга)
Что вас ждет
Купечество и промышленность в старом Рыбинске
Моя экскурсия о городе Рыбинске, который находится на Волге. До революции это был крупный купеческий и промышленный город, перевалочный центр: сюда заходили баржи и крупные суда, а в здании хлебной биржи велись сделки по купле-продаже зерна.
«Столица бурлаков»
Еще это бывшая «столица бурлаков». До Рыбинска зерно везли на огромных баржах, а в Рыбинске перегружали на маленькие «зарыбенские суда», которые дальше тащили бурлаки: верховья Волги слишком мелкие, и баржи туда пройти не могли.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспортные услуги,
  • услуги музеев.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Рыбная слобода
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • транспортные услуги
  • услуги музеев.
Место начала и завершения
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Илья Ч.
Илья Ч.
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