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Купечество и промышленность в старом Рыбинске

Моя экскурсия о городе Рыбинске, который находится на Волге. До революции это был крупный купеческий и промышленный город, перевалочный центр: сюда заходили баржи и крупные суда, а в здании хлебной биржи велись сделки по купле-продаже зерна.

«Столица бурлаков»

Еще это бывшая «столица бурлаков». До Рыбинска зерно везли на огромных баржах, а в Рыбинске перегружали на маленькие «зарыбенские суда», которые дальше тащили бурлаки: верховья Волги слишком мелкие, и баржи туда пройти не могли.

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