Мини-группа
до 9 чел.
Зимний Петербург: Катание на воздушной подушке
Начало: «Фрегат Благодать» Петровская набережная, 2
«Превращаем Неву в главный проспект города — идем кататься на новых судах на воздушной подушке (СВП) по льду»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
от 2200 ₽ за человека
Групповая
Горный парк «Рускеала» и Ладожские шхеры на воздушной подушке
Ощутить дух северных рубежей в путешествии из Петербурга в Карелию
Начало: На Невском проспекте или около метро «Проспект Про...
«Ладожские шхеры на воздушной подушке»
14 янв в 07:15
17 янв в 07:15
7300 ₽ за человека
Водная прогулка
Зимний Петербург с Невы - на судне на воздушной подушке
Скользить по льду сквозь сердце застывшего города
Начало: На Петровской набережной
16 янв в 11:00
17 янв в 11:00
2500 ₽ за человека
- ТТатьяна24 марта 2025Катались на новом, комфортном катере на воздушной подушке. Во время прогулки рассказывали про такие катера, про Питер, про Неву, было интересно. Катались по воде и немного по льду. Здорово! Рекомендую!
