Что вас ждёт: Полноценная экскурсия ⛳ по всей территории с рассказом о месте, его истории 📖, о развитии архитектурного ансамбля.

Вы сможете окунуться в главной купели, набрать чистой воды из святого источника и погулять свободно около часа по этому красивому месту. По желанию могу по пути показать заповедники и очень живописные места.

Важная информация:• Неспешная поездка с экскурсией и попутным посещением интересных мест займет 4 часа;