Что вас ждёт: Полноценная экскурсия ⛳ по всей территории с рассказом о месте, его истории 📖, о развитии архитектурного ансамбля.
Вы сможете окунуться в главной купели, набрать чистой воды из святого источника и погулять свободно около часа по этому красивому месту. По желанию могу по пути показать заповедники и очень живописные места.
Важная информация:• Неспешная поездка с экскурсией и попутным посещением интересных мест займет 4 часа;
Надевайте удобную обувь, одежду по погоде. При себе иметь полотенце и купальник, если решитесь окунуться водой (по желанию) и возьмите бутылку, чтобы наполнить её водой (по желанию), головной убор (женщинам);
В машине 7 пассажирских мест;
Последние 1, 5 км дороги нет (об этом многие знают), но машина способна преодолеть это бездорожье в любую погоду;
Место начала и окончания экскурсии 🧭 — площадь перед Троице-Сергиевой Лаврой, но можно встретиться и в другом месте по желанию.
Что входит
транспорт: 7-местный внедорожник.
экскурсия.
Что не входит
стоимость бутылок для воды (продаются на месте).
личные расходы (покупки, вода, питание)
возможны заезды в интересные места по пути: другие подворья лавры в Сергиевом Посаде и заповедники (по желанию, за доплату).
Начало и место завершения
🚩 Сергиев Посад, Красногорская площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.