  1. Россия
  2. Экскурсии

«Гремячий ключ» — источник преподобного Сергия Радонежского

5
1 отзыв
Алексей Т.
Алексей Т. – Гид из Сергиева Посада
Приглашаем вас посетить «Гремячий ключ» — источник Преподобного Сергия Радонежского.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Гремячий ключ» — источник преподобного Сергия Радонежского
«Гремячий ключ» — источник преподобного Сергия Радонежского

Что вы увидите

  • Гремячий Ключ
  • Скит Параклит
  • Черниговский скит
Что вас ждёт: Полноценная экскурсия ⛳ по всей территории с рассказом о месте, его истории 📖, о развитии архитектурного ансамбля.
Вы сможете окунуться в главной купели, набрать чистой воды из святого источника и погулять свободно около часа по этому красивому месту. По желанию могу по пути показать заповедники и очень живописные места.
Важная информация:• Неспешная поездка с экскурсией и попутным посещением интересных мест займет 4 часа;
  • Надевайте удобную обувь, одежду по погоде. При себе иметь полотенце и купальник, если решитесь окунуться водой (по желанию) и возьмите бутылку, чтобы наполнить её водой (по желанию), головной убор (женщинам);
  • В машине 7 пассажирских мест;
  • Последние 1, 5 км дороги нет (об этом многие знают), но машина способна преодолеть это бездорожье в любую погоду;
  • Место начала и окончания экскурсии 🧭 — площадь перед Троице-Сергиевой Лаврой, но можно встретиться и в другом месте по желанию.
Что входит
  • транспорт: 7-местный внедорожник.
  • экскурсия.
Что не входит
  • стоимость бутылок для воды (продаются на месте).
  • личные расходы (покупки, вода, питание)
  • возможны заезды в интересные места по пути: другие подворья лавры в Сергиевом Посаде и заповедники (по желанию, за доплату).
Начало и место завершения
🚩 Сергиев Посад, Красногорская площадь
«Гремячий ключ» — источник преподобного Сергия Радонежского
«Гремячий ключ» — источник преподобного Сергия Радонежского
«Гремячий ключ» — источник преподобного Сергия Радонежского
«Гремячий ключ» — источник преподобного Сергия Радонежского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Т.
Алексей Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Алексей Т. проводит ещё 1 экскурсию

Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности
5 500
5 часов
Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности

Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

Знакомьтесь, Сергиев Посад!
3 000
2 часа
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
41 отзыв
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
Сергиев Посад изнутри
4 550
3 часа
Сергиев Посад изнутри
19 отзывов
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Как строилась Троице-Сергиева лавра
6 000
2.5 часа
Как строилась Троице-Сергиева лавра
11 отзывов
Сергиев Посад: у стен святой обители
2 600
2 часа
Сергиев Посад: у стен святой обители
10 отзывов
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
Пешком по улочкам Сергиева Посада
520
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада
7 отзывов
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
2 500
3 часа
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
6 отзывов