  1. Россия
  2. Экскурсии

Как строилась Троице-Сергиева лавра

5
11 отзывов
Галина
Галина – Гид из Сергиева Посада
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра

Что вы увидите

  • Сергиев Посад
  • Блинная гора
  • Белый пруд
  • Пятницкая часовня
  • Троице-Сергиева Лавра
Троице-Сергиева лавра - сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда - это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное - познакомиться с историей 📖 обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Вам предстоит неспешная прогулка 👣 по улочкам Сергиева Посада, застроенным сонными купеческими особняками и самой лавре. Мы будем говорить о русском зодчестве, каждая эпоха которого запечатлена в разноликих, непохожих один на другой храмах и башнях. О том, как они складывались в единый ансамбль, сказочный город 🏙️, от вида которого невольно захватывает дух. О людях, выходивших не из князей и дворян, но становившихся наставниками и вдохновителями нации, чей свет и по сей день ощущается в стенах одного из самых красивых 🤩 и самых сильных русских монастырей.
Я расскажу вам о том, что было на холме Маковец до того, как на него пришел Сергий Радонежский, о людях, которые строили церкви, писали иконы, отливали колокола Троице-Сергиевой лавры. О жизни обители в наши дни и о ее прошлом, когда у неприступных стен и в их пределах решалась судьба нашего народа, а также о том, почему она отличается от других русских монастырей. Вы прогуляетесь по окрестным холмам и узнаете, где находится Пятницкий колодец, как возник родник Святого Саввы, чем знаменит Гефсиманский Скит. Услышите про древние сказания земли Радонежской, а также узнаете, почему Сергиев Посад называют “русской игрушечной столицей” и где в этом городе лучше всего пообедать.
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 у Главного входа в Лавру
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина
Галина
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

11 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

Знакомьтесь, Сергиев Посад!
3 000
2 часа
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
41 отзыв
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
Сергиев Посад изнутри
4 550
3 часа
Сергиев Посад изнутри
21 отзыв
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
4 000
2.5 часа
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
15 отзывов
Приоткрыть историю обители, посетить древние храмы и узнать, как сейчас живут монахи Сергиева Посада
Сергиев Посад: у стен святой обители
2 600
2 часа
Сергиев Посад: у стен святой обители
12 отзывов
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
520
2 часа
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
12 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада
650
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада
10 отзывов
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке