Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Жизнь обители

Экскурсию ⛳ по Стефано-Махрищскому монастырю проводят сами сестры-монахини. Они встретят вас у обители и проведут к главным святыням — храму Стефана Махрищского, Петра и Павла и надвратному храму Сергия Радонежского. Вы познакомитесь с историей 📖 обители с 14 века до наших дней, увидите, где находится монастырская трапезная, и узнаете о распорядке дня монахинь и местном фермерском хозяйстве. А после, если захотите, полакомитесь вкуснейшими молочными продуктами и хлебобулочными изделиями.

Пасторальные пейзажи

Ставропигиальный Свято-Троицкий монастырь находится неподалеку от Сергиева Посада. В хорошую погоду мы проедем к обители напрямую через живописные хвойные леса, а в дождливую — по асфальтированной дороге, но с заездом на святой источник, освященный во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Здесь вы сможете набрать святой целебной воды, совершить омовение в купели и вознести благодарственные молитвы. По пути нас будут сопровождать истинно русские пейзажи: виды реки Молокча, болотного заповедника и колоритной окрестной деревушки со старинными деревянными домиками.

Организационные детали