Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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Стефано-Махрищский монастырь

Посетить древнюю обитель, набрать воды в святом источнике и полюбоваться окрестностями Махры

Алексей
Алексей – Гид из Сергиева Посада
Сестры-монахини проведут вас по территории Стефано-Махрищского женского монастыря и откроют его историю 📖.

А после экскурсии 🧭 мы отправимся на поиски лесного святого источника и самых живописных мест Махры: реки Молокча, старинной деревни с деревянной застройкой и болотного заповедника.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь

Что вас ожидает

Жизнь обители
Экскурсию ⛳ по Стефано-Махрищскому монастырю проводят сами сестры-монахини. Они встретят вас у обители и проведут к главным святыням — храму Стефана Махрищского, Петра и Павла и надвратному храму Сергия Радонежского. Вы познакомитесь с историей 📖 обители с 14 века до наших дней, увидите, где находится монастырская трапезная, и узнаете о распорядке дня монахинь и местном фермерском хозяйстве. А после, если захотите, полакомитесь вкуснейшими молочными продуктами и хлебобулочными изделиями.

Пасторальные пейзажи
Ставропигиальный Свято-Троицкий монастырь находится неподалеку от Сергиева Посада. В хорошую погоду мы проедем к обители напрямую через живописные хвойные леса, а в дождливую — по асфальтированной дороге, но с заездом на святой источник, освященный во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Здесь вы сможете набрать святой целебной воды, совершить омовение в купели и вознести благодарственные молитвы. По пути нас будут сопровождать истинно русские пейзажи: виды реки Молокча, болотного заповедника и колоритной окрестной деревушки со старинными деревянными домиками.

Организационные детали

  • Женщинам необходимо иметь с собой платки для входа в храмы монастыря
  • Если вы захотите окунуться в святой источник и набрать воды, можете взять с собой бутылки и купальник с полотенцем и тапочками
  • За дополнительную плату возможен заезд на источник Гре­мячий клю­ч
Начало и место завершения
🚩 в Сергиевом Посаде
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь
Стефано-Махрищский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник аспирантуры Московской духовной академии. Очень люблю богословие, историю и путешествия. Надеюсь на скорую встречу!
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Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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