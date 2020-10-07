3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Монастырская жизнь

Вы узнаете, в каких отношениях лавра с Московской Духовной Академией, и поймете, чем уникально это учебное заведение и как молодые люди становятся священниками и монахами. Я расскажу о монашеском постриге и объясню, как «выйти» на духовников лавры. Где останавливается патриарх, приезжая в лавру, и чем он занимается во время приездов? На сколько человек накрывают столы в Трапезном храме? Вы побываете наверху стены монастыря и узнаете в подробностях об осаде лавры во время смуты обители. Также мы поговорим о том, кто, как и когда заводит механизмы часов на большой колокольне а также поговорим о том, кто, как и когда заводит механизмы часов на большой колокольне и на каком расстоянии слышно колокол весом 72 тонны.

Архитектурный ансамбль лавры

Во время экскурсии 🧭 мы пройдем всю территорию лавры по самому красивому и интересном маршруту. Я расскажу, как развивался архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры с XV по XIX век и проведу вас к главным постройкам монастыря. За время экскурсии вы поймете принципы появления храмов в монастырях и то, как храм влияет на атмосферу богослужения. Мы обсудим экстерьер и интерьер храмов, полюбуемся старинными иконами и фресками.

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