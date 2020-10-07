3 отзыва оставили туристы

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Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры

Приоткрыть историю обители, посетить древние храмы и узнать, как сейчас живут монахи Сергиева Посада

5
3 отзыва
Алексей
Алексей – Гид из Сергиева Посада
Наша прогулка 👣 перевернет ваше представление о монастырских и исторических экскурсиях! Вы не только полюбуетесь роскошным архитектурным ансамблем, но и услышите нестандартную информацию о Троице-Сергиевой лавре и ее современной внутренней жизни, сможете задать любые каверзные вопросы и откроете, чем дышит монастырь.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры

Что вас ожидает

Монастырская жизнь
Вы узнаете, в каких отношениях лавра с Московской Духовной Академией, и поймете, чем уникально это учебное заведение и как молодые люди становятся священниками и монахами. Я расскажу о монашеском постриге и объясню, как «выйти» на духовников лавры. Где останавливается патриарх, приезжая в лавру, и чем он занимается во время приездов? На сколько человек накрывают столы в Трапезном храме? Вы побываете наверху стены монастыря и узнаете в подробностях об осаде лавры во время смуты обители. Также мы поговорим о том, кто, как и когда заводит механизмы часов на большой колокольне а также поговорим о том, кто, как и когда заводит механизмы часов на большой колокольне и на каком расстоянии слышно колокол весом 72 тонны.

Архитектурный ансамбль лавры
Во время экскурсии 🧭 мы пройдем всю территорию лавры по самому красивому и интересном маршруту. Я расскажу, как развивался архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры с XV по XIX век и проведу вас к главным постройкам монастыря. За время экскурсии вы поймете принципы появления храмов в монастырях и то, как храм влияет на атмосферу богослужения. Мы обсудим экстерьер и интерьер храмов, полюбуемся старинными иконами и фресками.

Организационные детали

  • Женщинам желательно иметь с собой платок для входа в храмы лавры
  • Подъем на колокольню возможен только по отдельной договоренности
  • Маршрут и тема экскурсии по желанию могут быть построены индивидуально под ваши интересы и знания
Начало и место завершения
🚩 перед Троице-Сергиевой Лаврой
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник аспирантуры Московской духовной академии. Очень люблю богословие, историю и путешествия. Надеюсь на скорую встречу!
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3 отзыва оставили туристы

7 октября 2020
Добрый день. Посетили экскурсию,, Внутренняя жизнь Троице_Сергиевой лавры.,, Получили массу интересной информации. Экскурсия прошла на одном дыхании, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Алексей очень хорошо владеет информацией, интересно рассказывает, знает жизнь монастыря изнутри, хорошо ориентируется как в историческом так и современном периоде. Особенно понравился рассказ о жизни Сергия Радонежского. Обязательно будем рекомендовать экскурсии с этим экскурсовод ом.
5 октября 2020
Экскурсия от 4 октября 2020 (воскресение) 4 человека. Экскурсия началась в 15. 00. Погода отличная, народа на территории Лавры было относительно не много. Гид Алексей провел нас нас по основным значимым местам Лавры. Рассказ был понятным и интересным. Сама экскурсия завлекает, поскольку открывает Лавру взглядом людей, которые разделили с ней свою жизнь. Ни один из наших вопросов не остался без ответа.
28 сентября 2020
Прогулка по лавре, с семинаристом духовной школы, это особенное ощущение. Алексей рассказал не только историю места, но и о современном укладе жизни монастыря и духовной семинарии. Алексей хороший рассказчик. Рекомендую экскурсии с ним.

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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