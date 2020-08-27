6 отзывов оставили туристы

Здравствуйте! Это третий мой отзыв за всю многолетнюю историю путешествий, это однозначно не экскурсия, можно её назвать «Прогулка по тропам горных козлов». Во-первых это очень опасно и с детьми постоянно находишься в напряжении, лишь бы не упали. Спускаясь вниз виды практически не меняются, а остаются те же что и сверху. В общем нужна альпинистская обуви и одежда, если Вы фанат этого вида прогулок, тогда можно добраться до воды или до указанного в рекламе пляжа «баунти», других вариантов нет. Профессиональный-гид фотограф сделал пару фотографий, приложил бы к отзыву, но стыдно. Дальше по цене, 5. 500 - за то чтобы пройти по тропам где кишит бомжами или хиппи, платить нет смысла! Подъезжайте самостоятельно на 2 смотровые площадки и посмотрите на бирюзовую воду и скалы, а оплачивать это мероприятие высосанное из пальца мероприятие и притянутое за уши к громкому названию, платить не стоит!!!

Екатерина