6 отзывов оставили туристы

Топовые места для снимков По дороге из Севастополя мы поговорим о крае, куда держим путь: о временах, когда на неприступных скалах жили свирепые тавры и умные греки; об обитающих здесь призраках и о Фиоленте как месте силы. За три часа мы объедем известные и неизведанные уголки мыса.
Первая остановка – крымская Голубая лагуна. Здесь отвесные белые скалы омывает кристально чистая бирюзовая вода, к которой ведет заброшенная лестница.
Со смотровой площадки вы увидите грот Дианы – арку в скале, а я расскажу легенды, связанные с этим загадочным и мощным по энергетике местом.
Затем по плану пляж 🏖️ Баунти, который заслуженно получил это название. Цвет воды в бухте-полумесяце навевает мысли о Сейшелах, никак не меньше! Отсюда же вы посмотрите на остатки древнего вулкана.
Следующая остановка – сам мыс Фиолент. С этой точки вы полюбуетесь панорамой всего побережья, изрезанного десятками бухт.
Финальная часть маршрута – прогулка 👣 с захватывающими видами на скалы Орест и Пилад, мыс Айя, Свято-Георгиевский монастырь и скалу-носорог.
Кому подойдет фотопрогулка 👣
Эта поездка по Фиоленту без сложных спусков и подъёмов для тех, кто любит фотографировать(ся) и хочет в дружеской обстановке полюбоваться красивейшим уголком Крыма.
Организационные детали
Я с удовольствием поснимаю вас на мой или ваш фотоаппарат или телефон – как вам будет удобно. Я не профессиональный фотограф, но говорят, у меня отлично получается)
Возможное время начала экскурсии 🧭 — 10:00, 14:00. Если вы не любите жару, то раннее утро идеально. Вечер же порадует закатами – на Фиоленте они лучшие в Крыму!
У поездки на мыс Фиолент есть два варианта: более сложный со спуском и легкий по верху. Вы сможете выбрать наиболее комфортный для себя.
С собой можно взять наряды на смену для ярких фото
Начало и место завершения
🚩 на Б. Морской улице в Севастополе
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
Екатерина настоящий профессионал своего дела. Интересный рассказ и потрясающие виды сделали экскурсию незабываемой!
Михаил
25 авг 2020
Здравствуйте! Это третий мой отзыв за всю многолетнюю историю путешествий, это однозначно не экскурсия, можно её назвать «Прогулка по тропам горных козлов». Во-первых это очень опасно и с детьми постоянно находишься в напряжении, лишь бы не упали. Спускаясь вниз виды практически не меняются, а остаются те же что и сверху. В общем нужна альпинистская обуви и одежда, если Вы фанат этого вида прогулок, тогда можно добраться до воды или до указанного в рекламе пляжа «баунти», других вариантов нет. Профессиональный-гид фотограф сделал пару фотографий, приложил бы к отзыву, но стыдно. Дальше по цене, 5. 500 - за то чтобы пройти по тропам где кишит бомжами или хиппи, платить нет смысла! Подъезжайте самостоятельно на 2 смотровые площадки и посмотрите на бирюзовую воду и скалы, а оплачивать это мероприятие высосанное из пальца мероприятие и притянутое за уши к громкому названию, платить не стоит!!!
Екатерина
Ответ гида:Добрый день, Михаил. Очень странно было это читать. Я предложила вам варианты и сразу все рассказала. В экскурсии написано, что я не фотограф! Что при желании я могу вас поснимать. Вы его ни разу не изъявили. Я предупредила вас обо всем. О сложности тропы, об опасных моментах и о том, что есть легкий маршрут поверху, но вы захотели спускаться. Сами! Для этого люди и ведут диалог. На который вы почему-то идти не захотели. Я не виновата в том, что внизу живут палаточники, про них я тоже вам рассказала наверху. Взрослые люди обычно сами несут ответственность за свой выбор. Фиолент - не заповедная зона, и я не могу, к сожалению, обеспечить там чистоту. Другого пути спуститься к Дракону просто нет. И о том, что идти будет тяжело вы были осведомлены. Зачем было выбирать сложный путь, мне не понятно.
Елена
18 авг 2020
Спасибо огромное Екатерине за экскурсию. Красота природы!Безумные бухты!Возможность пройти по тропам вниз. Фотографии с потрясающими видами! Катя очень позитивный и активный человек. Влюблённый в Крым! Эта любовь, конечно, передаётся и нам! Спасибо
Нина
11 авг 2020
Катенька встречала нас на голубом фиате. Она возила нас по фантастическим местам. Рассказывала много интересного и сама она очень интересный человечик! Фоткала нас в красивых местах. Нам с подругой всё очень понравилось. Прощались мы воздушными поцелуями, так сблизились за время экскурсии. Катюше большей привет от Нины и Веры, удачи во всем. Индивидуальная экскурсия это здорово!
Ирина
8 авг 2020
Прекрасная видовая программа
Лия
29 июл 2020
Екатерина потрясающей энергетики человек, который искренне любит свой край! Много истории, много современных деталей, однозначно рекомендуем!