Нина проводит ещё 4 экскурсии

Нина – Гид из Севастополя

Вы узнаете, какие события происходили в Севастополе в годы Крымской и Великой Отечественной войн и почему за ним установилась слава «Русской Трои».



Посетите знаменитый Малахов курган и 35-ю батарею, подниметесь на Сапун-гору и увидите в записи реконструкцию боев за нее.



Кроме того, услышите о бесценных военных находках нашего времени.

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