Нина проводит ещё 4 экскурсии

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Героический Севастополь

Посетить главные боевые места города и раскрыть секрет его стойкости на авто-пешеходной экскурсии

Нина
Нина – Гид из Севастополя
Вы узнаете, какие события происходили в Севастополе в годы Крымской и Великой Отечественной войн и почему за ним установилась слава «Русской Трои».

Посетите знаменитый Малахов курган и 35-ю батарею, подниметесь на Сапун-гору и увидите в записи реконструкцию боев за нее.

Кроме того, услышите о бесценных военных находках нашего времени.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Героический Севастополь
Героический Севастополь

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое
Вы проедете по важнейшим местам боевой славы Севастополя. В программе экскурсии:

  • Малахов курган — главный плац-театр Крымской войны. Вы узнаете, откуда пошло его название, как матросы готовились к обороне 1853 года и кто придумал для них гипс. А также: чем знамениты Петр Кошка и Коля Пищенко и как юная девушка вселяла надежду в бойцов.
  • Бронебашенная береговая батарея 35 — последний оплот Севастопольской обороны в 1942 году. Вы услышите историю 📖 ее возникновения, рассмотрите фотографии 📸 с раскопок и раскроете интересные факты о военных орудиях.
  • Сапун-гора — вы перенесетесь в май 1944 года, на воссозданные окопы. Я расскажу, что такое «утюжить» и откуда у деревни Штурмовое такое название. А еще вспомню о знаменитом Балаклавском сражении и поясню, почему реглан и кардиган — это не только элементы гардероба.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • По желанию можно добавить в экскурсию ⛳ посещение военных музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 у Малахова кургана
Героический Севастополь
Героический Севастополь
Героический Севастополь
Героический Севастополь
Героический Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Привет! Меня зовут Нина, и я реконструктор. Люди, по-настоящему живущие своим делом, могут рассказать историю со всей душой. Мои экскурсии наполнены действительно интересной информацией о прошлом и настоящем Севастополя, его культуре и традициях. С радостью покажу вам исторический центр города и знаменитые панорамные места нашего полуострова!
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Нина проводит ещё 4 экскурсии

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