Нина проводит ещё 4 экскурсии

Путешествие в прошлое Вы проедете по важнейшим местам боевой славы Севастополя. В программе экскурсии:
Малахов курган — главный плац-театр Крымской войны. Вы узнаете, откуда пошло его название, как матросы готовились к обороне 1853 года и кто придумал для них гипс. А также: чем знамениты Петр Кошка и Коля Пищенко и как юная девушка вселяла надежду в бойцов.
Бронебашенная береговая батарея 35 — последний оплот Севастопольской обороны в 1942 году. Вы услышите историю 📖 ее возникновения, рассмотрите фотографии 📸 с раскопок и раскроете интересные факты о военных орудиях.
Сапун-гора — вы перенесетесь в май 1944 года, на воссозданные окопы. Я расскажу, что такое «утюжить» и откуда у деревни Штурмовое такое название. А еще вспомню о знаменитом Балаклавском сражении и поясню, почему реглан и кардиган — это не только элементы гардероба.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость
По желанию можно добавить в экскурсию ⛳ посещение военных музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 у Малахова кургана
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Нина, и я реконструктор. Люди, по-настоящему живущие своим делом, могут рассказать историю со всей душой. Мои экскурсии наполнены действительно интересной информацией о прошлом и настоящем Севастополя, его культуре и традициях. С радостью покажу вам исторический центр города и знаменитые панорамные места нашего полуострова!