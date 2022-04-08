Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию

Байдарская долина, Форосская церковь, ландшафтный парк и могучие горы на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю в насыщенное и невероятно красивое путешествие по Крымской Швейцарии! Вы увидите крутые южнобережные обрывы, плодородные долины и причудливые скалы.

Прокатитесь по извилистым горным перевалам и лесным серпантинам, погуляете по целебному парку и увидите храм Воскресения Христова.
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Из Севастополя - в Крымскую Швейцарию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Крымская Швейцария

Мы проедем через волшебную Байдарскую долину по лесному серпантину, который местные называют «Тещин язык». Обогнем крупнейшее водохранилище полуострова и преодолеем перевал через главную гряду Крымских гор. Остановимся в самых живописных местах и полюбуемся захватывающими дух видами. А если вы проголодаетесь, заглянем в кафе с легендарными чебуреками, известными с советских времен.

Храм на скале и ландшафтный парк

Вы увидите знаменитый храм Воскресения Христова, построенный в 1892 году на обрыве Красной скалы, и услышите его животрепещущую историю. Кроме того, посетите старинный ландшафтный парк в Форосе: рассмотрите редкие реликтовые растения и отыщете «Райский уголок» с каскадом небольших водоемов. А я поделюсь интересными фактами о флоре и фауне Крыма.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном внедорожнике с кондиционером. Есть детские кресла на любой возраст.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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