Что вас ожидает

Крымская Швейцария

Мы проедем через волшебную Байдарскую долину по лесному серпантину, который местные называют «Тещин язык». Обогнем крупнейшее водохранилище полуострова и преодолеем перевал через главную гряду Крымских гор. Остановимся в самых живописных местах и полюбуемся захватывающими дух видами. А если вы проголодаетесь, заглянем в кафе с легендарными чебуреками, известными с советских времен.

Храм на скале и ландшафтный парк

Вы увидите знаменитый храм Воскресения Христова, построенный в 1892 году на обрыве Красной скалы, и услышите его животрепещущую историю. Кроме того, посетите старинный ландшафтный парк в Форосе: рассмотрите редкие реликтовые растения и отыщете «Райский уголок» с каскадом небольших водоемов. А я поделюсь интересными фактами о флоре и фауне Крыма.

Организационные детали