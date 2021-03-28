Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника

Оздоровительный маршрут со сказочными панорамами Крыма, горными ручьями и ущельями

5
1 отзыв
Михаил
Михаил – Гид из Севастополя
Я проведу вас двумя тропами по заповедным землям края: вы насладитесь видами ласковых морских гаваней, величественными горными ⛰️ просторами, мощью самого высокого водопада в Восточной Европе — и главное, таким свежим воздухом, о котором городские жители могут лишь мечтать.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника

Что вас ожидает

В здоровом теле здоровый дух
Мы пройдём маршрутом первых русских климатологов, придумавших оздоровительные пешие прогулки — терренкуры: ваши мысли освободятся от тяжести ежедневных проблем, а организм очистится от вредных веществ, которыми насыщен воздух мегаполисов. Наш путь тянется вдоль южных склонов главной гряды крымских гор ⛰️ — по Боткинской и Штангеевской тропам. Вы увидите самый высокий водопад Восточной Европы Учан-Су, полюбуетесь видом на Ялту со скалы Ставри-Кая и с многочисленных смотровых площадок самого маршрута и насладитесь свежестью горных ущелий, по которым весело 🥳 сбегают воды горных рек и ручьёв.

Несколько слов о крае
По пути я расскажу самое интересное из истории 📖, географии и геологии Крыма. Вы узнаете о том, как дикий малообследованный край стал центром климатолечения Российской империи, и послушаете легенды и любопытные факты о тех местах, которые встретятся на нашем маршруте.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳
• Поход несложный, доступный для детей. Но тем не менее — набор высоты составляет 400 метров, а расстояние 9 км, поэтому отсутствие проблем со здоровьем — важное условие участия.
• Темп экскурсии 🧭 небыстрый: с остановками, рассказом и временем на фотографии 📸. Моя первоочередная цель — это ваша безопасность.

Что входит в стоимость, а что — нет
• Трансфер от Севастополя или Ялты до начала маршрута входит в стоимость
• Отдельно оплачивается посещение заповедника: 150 руб. взрослым, для детей до 7 лет бесплатно

Начало и место завершения
🚩 по любому адресу от Севастополя до Ялты
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Я занимаюсь организацией экскурсий и пеших походов по горному Крыму. Являюсь аттестованным экскурсоводом. Это моя основная работа. Хорошо знаю горные маршруты и увлечен историей своего края. По образованию я экономист, однако, как это нередко бывает, увлечения начинают постепенно охватывать всю сферу жизни и становятся основным смыслом и миссией деятельности человека. Горы всегда привлекали меня своей красотой и умиротворением. Я хочу поделиться с вами своей любовью к Крыму и его неповторимой природе, культуре и истории.
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1 реальный отзыв

28 мар 2021
Добрый день. 22 марта 2021 года мы с десятилетним ребенком ходили на экскурсию " по Боткинской тропе - к сердцу Ялтинского заповедника". нам очень понравилось. наш гид Михаил профессионал своего дела!. мы попали в дождь, а на вершине шел град. В таких не простых погодных условиях, местами было сложновато и подниматься и спускаться, но это не испортило впечатление об экскурсии, а даже сделало ее более экстримальной, и интересной, и сложной. я буду с удовольствием рекомендовать эту экскурсию и нашего гида Михаила своим друзьям!)

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Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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