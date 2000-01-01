  1. Россия
  2. Экскурсии

Вечерняя Ялта

Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Севастополя
Вечерняя Ялта
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🌃Ночная
  • 🏆Активный отдых
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Вечерняя Ялта
Вечерняя Ялта

Что вы увидите

  • Набережная Ялты
  • Воронцовский дворец
  • Дегустационный зал Массандровского отделения винзавода в Алупке
  • Ласточкино гнездо.
До захода солнца еще далеко, тем не менее его лучи уже не столь жгучи и не создают экскурсантам никаких неудобств. Прохладный вечерний бриз и красивые 🤩 пейзажи, один за другим мелькающие в окна автобуса, дополняют картину этого путешествия – экскурсии 🧭 в вечернюю Ялту.
На Ласпинском перевале – первая остановка (15мин. ). Поднявшись на смотровую площадку, Вы насладитесь великолепной панорамой Ласпинской бухты и горы ⛰️ Ильяс-Кая. Далее по пути предусмотрено еще несколько остановок на лучших южнобережных видовых площадках возле популярных ландшафтных памятников – у горы Дракон, горы Кошка.
Очень живописна и сама ялтинская дорога: справа – поэтичные морские пейзажи, слева – причудливые горы и скалы в обрамлении густого вечнозеленого леса. Из окон автобуса Вы увидите бесконечную череду прекрасных ландшафтов, изумительных старинных парков 🌳, величавых дворцов, а также корпуса суперсовременных здравниц и вилл.
Живописная красота Воронцовская парка не оставит Вас равнодушными, прогулявшись по водопадам, сфотографировавшись на озерах, продолжим свой путь к Ласточкиному гнезду.
Далее группа переедет по Нижней Ялтинской дороге к следующему объекту программы маршрута – знаменитому замку Ласточкино Гнездо – эмблеме-символу Крымского полуострова. Здесь Вы сможете полюбоваться архитектурным шедевром со смотровой площадки. Не секрет, что «Ласточка» – вожделенная достопримечательность 🏛️ для большинства туристов, отправляющихся посмотреть популярные экскурсионные объекты Крыма. Не только новички, но и многие бывалые туристы хотят непременно увидеть «Ласточку», сфотографироваться на ее фоне. Вот и у Вас будет 20 минут, чтобы рассмотреть замок 🏰 – особенно прекрасный в лучах заходящего солнца, сделать фото и купить сувениры 🎁 – на память о Крыме.
Ну и, наконец, конечный пункт маршрута – Ялта – некоронованная столица ⭐️ Крыма. Здесь предусмотрена небольшая обзорная экскурсия ⛳, во время которой Вы увидите огромный старый платан – платан Айседоры Дункан, знаменитые Танцующие Фонтаны, изящную Виллу София, Аллею Звезд. После экскурсии – время для самостоятельной прогулки. Спускаясь красивым горным амфитеатром к морю, южнобережная красавица-Ялта предстанет перед Вами во всей своей красе. Надо отметить, что ялтинская набережная – самая красивая в Европе. Яркая, нарядная, она способна создать замечательное настроение в любое время суток, но особенно хороша вечером. Сверкая огнями разноцветной вечерней иллюминации, Ялта подарит Вам ощущение настоящего праздника. Здесь же, на набережной можно послушать и посмотреть выступления всевозможных музыкантов и артистов, полюбоваться многочисленными прогулочными теплоходами, роскошными яхтами, белоснежными круизными лайнерами, посетить уютные ресторанчики и кафе, понаблюдать за волшебной игрой многочисленных свето-музыкальных фонтанов...
Возвращение в Севастополь после пребывания в Ялте также подарит Вам немало приятных минут. Вид ночного побережья, вдоль которого вьется дорога, просто потрясающ. Ну, а заключительным подарком на этой экскурсии станет подъем на автобусе 🚌 к Форосской церкви. Знаменитый крымский храм в ночной подсветке неподражаем! А вид ночного Южного Берега Крыма с высоты птичьего полета просто сведет с ума! Фотографии 📸, сделанные на фоне этого крымского чуда, будут очень эффектны!
Что входит
  • трансфер
  • услуги лицензированного гида.
Что не входит
  • обеды
  • входные билеты.
Начало
🚩 площадь Ушакова, гост. Украина
Место завершения
🏁 севастополь
Вечерняя Ялта
Вечерняя Ялта
Вечерняя Ялта
Вечерняя Ялта
Вечерняя Ялта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Д.
Наталья Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Наталья Д. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия "Роскошь Бахчисарая"
1 500
7 часов
Экскурсия "Роскошь Бахчисарая"
Экскурсия "Большой Каньон Крыма"
1 800
8 часов
Экскурсия "Большой Каньон Крыма"
Качи-Кальон - место женской силы
1 500
8 часов
Качи-Кальон - место женской силы
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
2 000
6 часов
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
Топловский женский монастырь
2 000
6 часов
Топловский женский монастырь
Ай-Петри + Воронцовский Дворец
2 000
6 часов
Ай-Петри + Воронцовский Дворец

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Сити-тур «Севастопольский экспресс»
700
3.5 часа
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
37 отзывов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
7 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
22 отзыва
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
22 отзыва
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
700
4 часа
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
20 отзывов
Через горы Крыма к морю!
850
9 часов
Через горы Крыма к морю!
15 отзывов
Тайны городского холма Севастополя
2 000
2 часа
Тайны городского холма Севастополя
15 отзывов