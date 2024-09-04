На Рождество – экскурсии в Ульяновске

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Ульяновске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ульяновск: история, современность, легенды
Пешая
41 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
9 сен в 17:00
10 сен в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
На машине
31 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
9 сен в 09:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Мистический Ульяновск
На машине
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
8 250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Очень интересная экскурсия! Восхитительный музей, прекрасная прогулка и волшебное ощущение искателя сокровищ на берегах Волги. Спасибо!
  • В
    Виктор
    19 августа 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно
    читать дальше

    с первой и до последней минуты! Мы были в городе буквально проездом, но по итогу стало ясно, что нужно возвращаться и исследовать его! Максим, ещё раз большое спасибо!

  • N
    Natalia
    11 августа 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
    Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
  • А
    Айзятова
    11 августа 2024
    Мистический Ульяновск
    10 августа прсетили с подругой эту экскурсию. Мы в восторге! Это замечательное путешествие в прошлое родного города Ульяновска. Очень грамотный экскурсовод. Очень интересные детали. Спасибо!
  • I
    Irina
    1 августа 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!
  • А
    Алексей
    31 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.
  • С
    Семён
    22 июля 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это
    читать дальше

    не родной город Юли, и пожалуй всё же я ожидал бы побольше информации о городе, жителях, экономике, за пределами предложенного контента. Рекомендую данную экскурсию Юли!

  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо
    читать дальше

    Григорию и Никите! От родителей поступила просьба: проводить экскурсию с микрофоном, потому что материал чрезвычайно интересный, но не все удавалось расслышать. Это, разумеется, не в упрёк гиду, а лишь как небольшой штрих, призванный улучшить и без того почти совершенную картину:)

    Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо Григорию и Никите!
  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим великолепный рассказчик! С тонким чувством юмора) Мы были в восторге от всего, что он нам рассказал и показал. Однозначно к рекомендации!
  • Д
    Дарья
    4 июля 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Хорошая обзорная экскурсия, если вы впервые в городе и хотите составить общее впечатление. Очень милая девушка экскурсовод. Мы дружно героически выдержали +35 и получили удовольствие

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ульяновск: история, современность, легенды
  2. Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
  3. Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
  4. Мистический Ульяновск
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Памятник букве "Ё"
  5. Памятник Богдану Хитрово
  6. Соборная площадь
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в сентябре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ульяновске на 2024 год на рождество, 81 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам