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В Виктор Ульяновск: история, современность, легенды читать дальше с первой и до последней минуты! Мы были в городе буквально проездом, но по итогу стало ясно, что нужно возвращаться и исследовать его! Максим, ещё раз большое спасибо! Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно

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А Айзятова Мистический Ульяновск 10 августа прсетили с подругой эту экскурсию. Мы в восторге! Это замечательное путешествие в прошлое родного города Ульяновска. Очень грамотный экскурсовод. Очень интересные детали. Спасибо!

I Irina Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!

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С Семён Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова читать дальше не родной город Юли, и пожалуй всё же я ожидал бы побольше информации о городе, жителях, экономике, за пределами предложенного контента. Рекомендую данную экскурсию Юли! Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это

Т Татьяна Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья читать дальше Григорию и Никите! От родителей поступила просьба: проводить экскурсию с микрофоном, потому что материал чрезвычайно интересный, но не все удавалось расслышать. Это, разумеется, не в упрёк гиду, а лишь как небольшой штрих, призванный улучшить и без того почти совершенную картину:) Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо

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