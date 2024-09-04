2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
9 сен в 17:00
10 сен в 17:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
9 сен в 09:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
8 250₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 сентября 2024Очень интересная экскурсия! Восхитительный музей, прекрасная прогулка и волшебное ощущение искателя сокровищ на берегах Волги. Спасибо!
- ВВиктор19 августа 2024Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно
- NNatalia11 августа 2024Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
- ААйзятова11 августа 202410 августа прсетили с подругой эту экскурсию. Мы в восторге! Это замечательное путешествие в прошлое родного города Ульяновска. Очень грамотный экскурсовод. Очень интересные детали. Спасибо!
- IIrina1 августа 2024Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!
- ААлексей31 июля 2024Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.
- ССемён22 июля 2024Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это
- ТТатьяна21 июля 2024Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо
- ААнна11 июля 2024Максим великолепный рассказчик! С тонким чувством юмора) Мы были в восторге от всего, что он нам рассказал и показал. Однозначно к рекомендации!
- ДДарья4 июля 2024Хорошая обзорная экскурсия, если вы впервые в городе и хотите составить общее впечатление. Очень милая девушка экскурсовод. Мы дружно героически выдержали +35 и получили удовольствие
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в сентябре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ульяновске на 2024 год на рождество, 81 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь