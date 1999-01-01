Экскурсия по местам Воинской Славы к месту обороны дивизии полковника Людникова. «Остров Людникова» - это небольшой участок береговой линии, который осенью 1942 года защищали воины Краснознаменной 138 стрелковой дивизии полковника Ивана Ильича Людникова.
Здесь вы увидите памятник воинам – связистам с позывным «Ролик», Дом директора завода «Баррикады», где размещался командный пункт 138-й стрелковой дивизии. Здание оставлено невосстановленным.
Трансфер к Волжской ГЭС, проезд через платину Волжской ГЭС на смотровые площадки.
Что входит
проезд на комфортабельном транспорте
экскурсия
путевая информация
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.