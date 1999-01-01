Экскурсия по местам Воинской Славы к месту обороны дивизии полковника Людникова. «Остров Людникова» - это небольшой участок береговой линии, который осенью 1942 года защищали воины Краснознаменной 138 стрелковой дивизии полковника Ивана Ильича Людникова.

Здесь вы увидите памятник воинам – связистам с позывным «Ролик», Дом директора завода «Баррикады», где размещался командный пункт 138-й стрелковой дивизии. Здание оставлено невосстановленным.

Трансфер к Волжской ГЭС, проезд через платину Волжской ГЭС на смотровые площадки.