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"«Остров Людникова» — Волжская ГЭС"

Волга-Volga
Волга-Volga – Гид из Волгограда
Есть в Волгограде много мест, связанных с боевой славой, но совсем немногие знают о существовании «Острова Людникова».

Это небольшой участок береговой линии, который осенью 1942 года защищали воины Краснознаменной 138 стрелковой дивизии полковника Ивана Ильича Людникова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-19 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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"«Остров Людникова» — Волжская ГЭС"
"«Остров Людникова» — Волжская ГЭС"

Что вы увидите

  • Остров Людникова
  • Дом директора завода «Баррикады»
  • памятник связистам
  • Вид на Волжскую ГЭС
Экскурсия по местам Воинской Славы к месту обороны дивизии полковника Людникова. «Остров Людникова» - это небольшой участок береговой линии, который осенью 1942 года защищали воины Краснознаменной 138 стрелковой дивизии полковника Ивана Ильича Людникова.
Здесь вы увидите памятник воинам – связистам с позывным «Ролик», Дом директора завода «Баррикады», где размещался командный пункт 138-й стрелковой дивизии. Здание оставлено невосстановленным.
Трансфер к Волжской ГЭС, проезд через платину Волжской ГЭС на смотровые площадки.
Что входит
  • проезд на комфортабельном транспорте
  • экскурсия
  • путевая информация
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
"«Остров Людникова» — Волжская ГЭС"
"«Остров Людникова» — Волжская ГЭС"
"«Остров Людникова» — Волжская ГЭС"
"«Остров Людникова» — Волжская ГЭС"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волга-Volga
Волга-Volga
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