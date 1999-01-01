Самое основное и интересное !!! В экскурсию ⛳ входит посещение Мамаева кургана.

Экскурсия охватывает историю 📖 города от его основания, как сторожевой крепости на Волге, о его расцвете как купеческого города, о событиях, повлиявших на судьбу и переименование города, Сталинградская битва, восстановление города и жизнь современного Волгограда.

Экскурсия начинается от исторической части города у храма Иоанна Предтечи, прогулка 👣 по Центральной набережной, Аллея Героев и Площадь Павших борцов, Мамаев кургана, Дом Павлва.

Обратите, внимание! Стоимость и продолжительность программы предложена без посещения музеев, питания и речной прогулки.