Еще несколько необычных экскурсий в Вологде

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Секреты деревянной Вологды

Научиться «читать» старинные дома города и узнать примечательные факты об их владельцах.

Елена
Елена – Гид из Вологды
Вы исследуете несколько деревянных уголков в центральной части города и найдете настоящую Вологду среди имитаций и новоделов.

Я расскажу о доходных домах, купеческих особняках и усадебных постройках.

Расшифрую архитектурные особенности знаменитого вологодского типа дома и поделюсь выдержками из статей прошлого века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Секреты деревянной Вологды
Секреты деревянной Вологды

Что вас ожидает

Вологда изнутри
Вы рассмотрите старинные дома Верхнего и Нижнего посадов, отыщете особняк XVIII века, погуляете по деревянному кварталу и узнаете, как он связан с сестрой Ленина. А также найдете дом-путешественник, увидите здание бывшего американского посольства и оцените деревянное зодчество советского периода. Кроме того, я покажу вам дом Алаева — двухэтажный деревянный особняк с резными балконами и дверьми с виноградными гроздьями.

Тайны вологодских домов
Вологда — кладезь старинной архитектуры. Вы узнаете, что такое доходные дома, кем были их владельцы и постояльцы и что о них рассказывают газеты столетней давности. А также поймете, как устроен знаменитый вологодский тип дома и как на его внешний образ влияют назначение и расположение. Услышите, какими видят местную старинную архитектуру археологи, реставраторы и краеведы. Разберетесь, почему в сети так много противоречивой информации о наших домах и каким фактам стоит доверять.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у дома Алаева
Секреты деревянной Вологды
Секреты деревянной Вологды
Секреты деревянной Вологды
Секреты деревянной Вологды
Секреты деревянной Вологды
Секреты деревянной Вологды
Секреты деревянной Вологды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я гид, градозащитник, кружевница и лауреат международной премии им. Алексея Комеча. Активно участвую в жизни Вологды. Прихожу к реставраторам во время работ на здании, а к археологам — на раскопы. А еще рассказываю журналистам, чем интересен тот или иной домик. С нетерпением жду вас на своих экскурсиях, которые провожу уже более 10 лет.
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