Еще несколько необычных экскурсий в Вологде

Что вас ожидает

Вологда изнутри

Вы рассмотрите старинные дома Верхнего и Нижнего посадов, отыщете особняк XVIII века, погуляете по деревянному кварталу и узнаете, как он связан с сестрой Ленина. А также найдете дом-путешественник, увидите здание бывшего американского посольства и оцените деревянное зодчество советского периода. Кроме того, я покажу вам дом Алаева — двухэтажный деревянный особняк с резными балконами и дверьми с виноградными гроздьями.

Тайны вологодских домов

Вологда — кладезь старинной архитектуры. Вы узнаете, что такое доходные дома, кем были их владельцы и постояльцы и что о них рассказывают газеты столетней давности. А также поймете, как устроен знаменитый вологодский тип дома и как на его внешний образ влияют назначение и расположение. Услышите, какими видят местную старинную архитектуру археологи, реставраторы и краеведы. Разберетесь, почему в сети так много противоречивой информации о наших домах и каким фактам стоит доверять.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.