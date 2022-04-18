Что вас ожидает

Детство и юность в СССР

В Вологодском музее детства с душевной частной коллекцией вы увидите, в какие игрушки играли советские дети. Посетите Музей вологодских сталкеров в юношеском центр им. Тендрякова, где представлена временная экспозиция «Пионер — всем ребятам пример». Рассмотрите подлинные плакаты, учебники и традиционную пионерскую атрибутику. А также узнаете, как, в целом, был организован досуг молодежи в Вологде и не только.

Феномен трудового энтузиазма

Обсудим народные достижения, награды коллективов, пятилетки в Вологде и то, как с помощью лозунгов, призывов и агитации вдохновляли становиться ударниками и героями труда. Вы услышите о промышленных предприятиях, крупных стройках и других проектах города, созданных благодаря самоотверженной работе советских людей.

В частности, я познакомлю вас с историй действующего Вологодского подшипникового завода № 23, покажу единственный в стране памятник подшипнику и раскрою интересные факты о нашем троллейбусном парке. А также расскажу об архитектуре прошлых лет — общественных зданиях, мостах, первом доме с лифтом (и, конечно, строгой консьержкой) и других объектах советской стройки.

Связь времен

Не обойдем вниманием и массовое переименование топонимов — в сменяющихся названиях улиц, парков и площадей таится немало исторических символов. На набережной, возле памятника 800-летия города побеседуем о переплетениях эпох и полюбуемся дубками, посаженными Беляевым и Леоновым (в городских скверах вы увидите памятники авиаконструктору и космонавту). А на площади Революции я обращу ваше внимание на один из многих примеров концептуальной трансформации — от церквей до вечного огня и современных арт-объектов.

Организационные детали