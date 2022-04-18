Вологда: назад в СССР

Погрузиться в атмосферу эпохи и осознать роль наследия 70-летней истории в судьбе города

Индивидуальная
Переименования, пятилетки и гос.

план, демонстрации, потребительские кооперации, Райпо и Сельпо, октябрята, пионеры, комсомольцы и студенческие отряды.

То, что стали называть «совком», — часть нашей истории, часть жизни многих людей, которым эти воспоминания дороги.

И я приглашаю вас прислушаться к эху советского прошлого, которое еще ностальгически звучит на вологодских улицах.
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
Вологда: назад в СССР
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Что вас ожидает

Детство и юность в СССР

В Вологодском музее детства с душевной частной коллекцией вы увидите, в какие игрушки играли советские дети. Посетите Музей вологодских сталкеров в юношеском центр им. Тендрякова, где представлена временная экспозиция «Пионер — всем ребятам пример». Рассмотрите подлинные плакаты, учебники и традиционную пионерскую атрибутику. А также узнаете, как, в целом, был организован досуг молодежи в Вологде и не только.

Феномен трудового энтузиазма

Обсудим народные достижения, награды коллективов, пятилетки в Вологде и то, как с помощью лозунгов, призывов и агитации вдохновляли становиться ударниками и героями труда. Вы услышите о промышленных предприятиях, крупных стройках и других проектах города, созданных благодаря самоотверженной работе советских людей.

В частности, я познакомлю вас с историй действующего Вологодского подшипникового завода № 23, покажу единственный в стране памятник подшипнику и раскрою интересные факты о нашем троллейбусном парке. А также расскажу об архитектуре прошлых лет — общественных зданиях, мостах, первом доме с лифтом (и, конечно, строгой консьержкой) и других объектах советской стройки.

Связь времен

Не обойдем вниманием и массовое переименование топонимов — в сменяющихся названиях улиц, парков и площадей таится немало исторических символов. На набережной, возле памятника 800-летия города побеседуем о переплетениях эпох и полюбуемся дубками, посаженными Беляевым и Леоновым (в городских скверах вы увидите памятники авиаконструктору и космонавту). А на площади Революции я обращу ваше внимание на один из многих примеров концептуальной трансформации — от церквей до вечного огня и современных арт-объектов.

Организационные детали

  • Одежда — по сезону, настроение — как на демонстрацию (плакаты брать не надо)
  • Экскурсия постоянно обновляется и может адаптироваться под ваши запросы и пожелания
  • Возможны выезды в другие населенные пункты района и области

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Советском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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