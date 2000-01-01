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Фотопрогулка в Воронцовском дворце

5
10 отзывов
Наталия Р.
Наталия Р. – Гид из Ялты
Фотопрогулка в Воронцовском дворце
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 990 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка в Воронцовском дворце
Фотопрогулка в Воронцовском дворце

Что вы увидите

  • Воронцовский дворец и парк вокруг
  • берег моря.
Вы в компании профессионального фотографа совершите прогулку 👣 по одному из самых красивых 🤩 и разноплановых мест на южном берегу Крыма. Воронцовский парк 🌳 и дворец расположены на склоне на берегу моря 🌊. Это позволяет получить максимально разнообразные и атмосферные фотографии 📸. Мы сделаем с вами кадры с видами на море, горы ⛰️, шикарную архитектуру дворца. Прогуляемся по аллеям с цветущими олеандрами и другой южной растительностью, а так же спустимся на берег моря.
Фотограф вам подскажет все выигрышные позы и ракурсы, и сделает кадры с самыми удачными видами на заднем плане. Сделает для вас как постановочные портреты, так и живые эмоциональные кадры.
Для фотосессии фотограф использует только профессиональную технику: камеру модели canon mark 3 и объективы профессиональной серии L
Уже на следующий день после проведения фотосессии вы получите ссылку на яндекс диск, где будут размещены все ваши отснятые фотографии (150-180 штук). После чего вы отберёт лучшие 15 штук, сообщите нам их номера и уже через 3-5 дней получите их в художественной обработке.
Дополнительные опции: макияж и причёска, фотокниг из ваших фотографий, прокат платья на фотосессию 📷
Что входит
  • услуги гида-фотографа
  • обработка отобранных на ретушь фотографий
Что не входит
  • личные расходы во время фотопрогулки
Начало и место завершения
🚩 г. Алупка, Дворцовое ш., 18
Фотопрогулка в Воронцовском дворце
Фотопрогулка в Воронцовском дворце
Фотопрогулка в Воронцовском дворце
Фотопрогулка в Воронцовском дворце

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия Р.
Наталия Р.
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10 отзывов оставили туристы

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