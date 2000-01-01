Что вы увидите
- Усадьба Суслопаровых
- Храмы 19 и 20 веков
- Усадьба начала 20 века
- Источники
- Исток реки Малая Кокшага
- Советский и Оршанский районы
Что будет на экскурсии:
- познакомимся с архитектурой Марий Эл,
- узнаем, где прячутся старинные усадьбы и храмы,
- увидим, откуда берет начало Малая Кокшага,
- поднимемся на колокольню храма,
- прикоснемся к старине, ведь некоторым храмам уже более 200 лет,
- посмотрим, как выглядит дом начала 20 века изнутри.
Организационные детали:
- Поездка только для взрослых.
- Поездка состоится, если наберется группа, если группа не наберется, то поездка отменяется.
Что входит
- Проезд в автобусе
- Услуги гида
- Посещение источников и храмов по программе
Что не входит
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др. )
Место завершения
🏁 ТЦ Форум, ул. Карла Маркса, 99
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения и.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Евгения и. проводит ещё 1 экскурсию
Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле
Привет, Йошкар-Ола!
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
Невероятная Йошкар-Ола
Исследовать знаковые места загадочной марийской столицы и услышать о них интересные факты
Гастротур по-марийски
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы