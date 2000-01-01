Евгения и. – Гид из Йошкар-Олы

Если вы любите историю 📖 так, как любим её мы, эта поездка точно не оставит вас равнодушными.



Отправляемся в прошлое Марий Эл, чтобы познакомиться с 200-летней архитектурой храмов и старинных усадеб.



Посмотрим с колокольни на окрестности и узнаем как выглядел марий-эльский дом начала 20 века.