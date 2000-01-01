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Храмы и усадьбы Марий Эл

Евгения и.
Евгения и. – Гид из Йошкар-Олы
Если вы любите историю 📖 так, как любим её мы, эта поездка точно не оставит вас равнодушными.

Отправляемся в прошлое Марий Эл, чтобы познакомиться с 200-летней архитектурой храмов и старинных усадеб.

Посмотрим с колокольни на окрестности и узнаем как выглядел марий-эльский дом начала 20 века.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Храмы и усадьбы Марий Эл
Храмы и усадьбы Марий Эл

Что вы увидите

  • Усадьба Суслопаровых
  • Храмы 19 и 20 веков
  • Усадьба начала 20 века
  • Источники
  • Исток реки Малая Кокшага
  • Советский и Оршанский районы

Что будет на экскурсии:

  • познакомимся с архитектурой Марий Эл,
  • узнаем, где прячутся старинные усадьбы и храмы,
  • увидим, откуда берет начало Малая Кокшага,
  • поднимемся на колокольню храма,
  • прикоснемся к старине, ведь некоторым храмам уже более 200 лет,
  • посмотрим, как выглядит дом начала 20 века изнутри.

Организационные детали:

  • Поездка только для взрослых.
  • Поездка состоится, если наберется группа, если группа не наберется, то поездка отменяется.
Что входит
  • Проезд в автобусе
  • Услуги гида
  • Посещение источников и храмов по программе
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 ТЦ Форум
Место завершения
🏁 ТЦ Форум, ул. Карла Маркса, 99
Храмы и усадьбы Марий Эл
Храмы и усадьбы Марий Эл
Храмы и усадьбы Марий Эл
Храмы и усадьбы Марий Эл
Храмы и усадьбы Марий Эл

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения и.
Евгения и.
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Евгения и. проводит ещё 1 экскурсию

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