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Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле

Евгения И.
Евгения И. – Гид из Йошкар-Олы
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
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Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле

Что вы увидите

  • Гостиница "Советская"
  • театр им. Шкетана
  • ресторан "Онар"
  • театральный квартал
  • места
  • где были бомбоубежища
  • дом с маскаронами
  • купеческие дома и парадные.
Покажем исторический центр Йошкар-Олы, купеческие и дореволюционные дома, здания советской эпохи, тайные дворики и парадные, тихие улочки. Сравним фото прошлых лет с современным городом. Покажем те места, которые не входят в обзорные экскурсии 🧭 по Йошкар-Оле.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ленинский проспект, 21
Место завершения
🏁 Комсомольская, 143
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения И.
Евгения И.
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Евгения И. проводит ещё 2 экскурсии

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