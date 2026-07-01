Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемское ущелье » в Белграде на русском языке, цены от €375. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Дунай и Джердап: где река встречает историю Отправиться из Белграда к одному из самых загадочных и красивых ущелий Европы «Построенная в XIV веке, крепость охраняла вход в Джердапское ущелье» €495 за всё до 3 чел. 12 часов Индивидуальная до 19 чел. Гостеприимная Сербия. Джердапское ущелье Начало: Возле вашего отеля «Эта экскурсия проведёт вас по самому живописному участку Дуная — через Джердапское ущелье, где река пробивает себе путь сквозь древние Карпаты» €471 за всё до 19 чел. 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов «Что вас ожидает: Овчарско-Кабларское ущелье веками привлекало внимание и интерес своей природной красотой» Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00 €375 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Белграда

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