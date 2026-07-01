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Индивидуальная
до 3 чел.
Дунай и Джердап: где река встречает историю
Отправиться из Белграда к одному из самых загадочных и красивых ущелий Европы
«Построенная в XIV веке, крепость охраняла вход в Джердапское ущелье»
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
€495 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Гостеприимная Сербия. Джердапское ущелье
Начало: Возле вашего отеля
«Эта экскурсия проведёт вас по самому живописному участку Дуная — через Джердапское ущелье, где река пробивает себе путь сквозь древние Карпаты»
€471 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Что вас ожидает: Овчарско-Кабларское ущелье веками привлекало внимание и интерес своей природной красотой»
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
€375 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Чегемское ущелье»
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Сейчас в Белграде в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 375 до 495. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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