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Чегемское ущелье – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемское ущелье» в Белграде на русском языке, цены от €375. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Дунай и Джердап: где река встречает историю
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Дунай и Джердап: где река встречает историю
Отправиться из Белграда к одному из самых загадочных и красивых ущелий Европы
«Построенная в XIV веке, крепость охраняла вход в Джердапское ущелье»
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
€495 за всё до 3 чел.
Гостеприимная Сербия. Джердапское ущелье
12 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Гостеприимная Сербия. Джердапское ущелье
Начало: Возле вашего отеля
«Эта экскурсия проведёт вас по самому живописному участку Дуная — через Джердапское ущелье, где река пробивает себе путь сквозь древние Карпаты»
€471 за всё до 19 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Что вас ожидает: Овчарско-Кабларское ущелье веками привлекало внимание и интерес своей природной красотой»
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
€375 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дунай и Джердап: где река встречает историю;
  2. Гостеприимная Сербия. Джердапское ущелье;
  3. Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья.
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Республики;
  2. Улица Князя Михаила;
  3. Крепость Калемегдан;
  4. Квартал Скадарлия;
  5. Церковь Святого Марка;
  6. Музей Крепость;
  7. Башня Гардош;
  8. Храм Архангела Михаила;
  9. Храм Святого Саввы;
  10. Район Земун.
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июле 2026
Сейчас в Белграде в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 375 до 495. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Чегемское ущелье», 1 ⭐ отзыв, цены от €375. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь