О Ольга Юргорден - остров сказок и сказочных животных Спасибо Ирине за чудесную экскурсию! И взрослым, и ребенку 5ти лет было очень интересно и познавательно.

Н Наталья Юргорден - остров сказок и сказочных животных Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Надеемся, что еще сможем вернуться в Швецию и пройти с Ириной по другим маршрутам!

М Мария Юргорден - остров сказок и сказочных животных читать дальше для нас билеты в музей, так как мою карту сайт отклонял. Подход к проведению экскурсии был индивидуальным в соответствии с нашими интересами и количеством времени в Стокгольме. Длительность экскурсии была больше заявленной на сайте. Волшебные выходные!! Рекомендуем!!!! Экскурсия с Ириной нам очень понравилась. Интересная подача материала, важные советы по путешествию и доброе, очень тёплое отношение. Ирина забронировала

E Ekaterina О Стокгольме школьникам и их родителям Валентина очень большой профессионал! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы узнали много интересного начиная от географических особенностей и заканчивая необычными фактами о Стокгольме. С удовольствием вспоминаем нашу экскурсию!

Н Наталья О Стокгольме школьникам и их родителям Большое спасибо Валентине: сын (11 лет) был доволен, взрослые также получили достаточно информации. С удовольствием пойдём на другие экскурсии.

М Михаил О Стокгольме школьникам и их родителям Валентина провела для нас с сыном отличную экскурсию! Рассказала и показала много интересного, при этом не загрузив ребёнка горой дат, имён и хронологий. Очень рекомендую!