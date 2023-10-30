1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€108 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольм глазами школьника: увлекательное путешествие для всей семьи
Познавательная прогулка по Стокгольму, где история оживает в игровой форме. Ваш ребенок будет в восторге, а вы узнаете много нового
Начало: Gamla Stan. Slottsbacken 2
«Давайте искать ответы вместе с детьми, ведь игровая форма повествования и есть успешный рассказ, не без маленьких удовольствий для самых маленьких, конечно»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€143 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«Прогулка особенно понравится семьям с детьми, поскольку на территории Скансена есть не только заповедник с самыми разнообразными животными, но и огромный детский парк»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 октября 2023Спасибо Ирине за чудесную экскурсию! И взрослым, и ребенку 5ти лет было очень интересно и познавательно.
- ННаталья24 июня 2023Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Надеемся, что еще сможем вернуться в Швецию и пройти с Ириной по другим маршрутам!
- ММария19 декабря 2022Экскурсия с Ириной нам очень понравилась. Интересная подача материала, важные советы по путешествию и доброе, очень тёплое отношение. Ирина забронировала
- EEkaterina12 июня 2022Валентина очень большой профессионал! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы узнали много интересного начиная от географических особенностей и заканчивая необычными фактами о Стокгольме. С удовольствием вспоминаем нашу экскурсию!
- ННаталья10 июня 2022Большое спасибо Валентине: сын (11 лет) был доволен, взрослые также получили достаточно информации. С удовольствием пойдём на другие экскурсии.
- ММихаил28 января 2022Валентина провела для нас с сыном отличную экскурсию! Рассказала и показала много интересного, при этом не загрузив ребёнка горой дат, имён и хронологий. Очень рекомендую!
- ННина4 марта 2018У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 260. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Стокгольм! Вместе с детьми и гидами города Стокгольм можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции на русском языке