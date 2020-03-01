Необычные маршруты по Нью-Йорку

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Пройти по местам съемок голливудских фильмов и сравнить их с декорациями манхэттенского оазиса

Julia
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Julia – ваш гид
Для авторского маршрута я подобрала знакомые многим сюжеты из полутора сотен кинокартин.

Вы сопоставите образы из фильмов Интуиция, Один дома 2, Ванильное небо и других лент с реальным Центральным парком и его символами, а по пути узнаете о тонкостях организации съемок в Нью-Йорке и откроете малоизвестные в России, но очень интересные работы.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча перед главным входом гостиницы Plaza
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Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку

Что вас ожидает

Central Park под новым углом зрения
Есть много способов познакомиться с «зелеными легкими» Манхэттена и одним из крупнейших парков мира. Я разработала особую программу с кинематографическим уклоном, так как здесь снималось огромное количество голливудских фильмов и многие из них вы почти наверняка смотрели. Я проведу вас по самым узнаваемым местам Центрального парка, демонстрируя кадры из кино на планшете. А вы сможете сравнить знакомые образы на экране с реальностью, попутно узнавая интересные детали о том, как технически здесь (и вообще в Нью-Йорке) проходят съемки, как арендуют территорию парка и закрывают ли ее от посторонних во время процесса.

Золотая подборка фильмов
В моей коллекции для этой прогулки уже около 150 фильмов, которые я тщательно изучала, выискивая кадры в парке. Вы увидите пруд из Один дома 2, на котором Кевин познакомился с той самой дамой с голубями, пройдете по аллее, где разыгрывалась трогательная сцена свидания в Ванильном небе, и потрете нос бронзовому псу Балто (его и самого можно назвать телезвездой — настолько часто он появлялся на широких экранах). Кроме того, будут известные сюжеты из фильмов Затерянные в Нью-Йорке, Секс в большом городе, Мстители, Кейт и Лето, Интуиция. А еще я расскажу об одном интересном документальном кино о Джоне Ленноне, не показанном в России.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Дополнительных расходов не предвидится
Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку
Кинотур по Центральному парку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед главным входом гостиницы Plaza.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Меня зовут Юля, мне 29 лет, и я больше года живу в самом лучшем городе Земли — Нью-Йорке! До того, как переехать, я часто приезжала сюда и исследовала город как самостоятельно, так и с помощью туристических программ и частных гидов. Меня очень расстраивало, что никто не мог показать мне Нью-Йорк таким, каким я ощущала его — городом-декорацией ко всем известным фильмам и сериалам! По образованию я — журналист, но в последние годы жизни в России работала в кино, поэтому особенно меня интересовала эта индустрия в Америке. Приехав сюда, я стала глубже изучать этот вопрос, рассматривать город глазами мировых режиссеров и героев любимых кинолент. Позже я стала показывать его таким своим друзьям и людям, которые приходили ко мне по рекомендациям. Я обожаю показывать этот город своим гостям так, чтобы они его узнавали! Мои экскурсии — это смесь ностальгии и невероятного восторга, которую испытывают люди, очутившись в местах, которые они видели с детства на голубых экранах.
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