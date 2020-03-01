Необычные маршруты по Нью-Йорку

Что вас ожидает

Central Park под новым углом зрения

Есть много способов познакомиться с «зелеными легкими» Манхэттена и одним из крупнейших парков мира. Я разработала особую программу с кинематографическим уклоном, так как здесь снималось огромное количество голливудских фильмов и многие из них вы почти наверняка смотрели. Я проведу вас по самым узнаваемым местам Центрального парка, демонстрируя кадры из кино на планшете. А вы сможете сравнить знакомые образы на экране с реальностью, попутно узнавая интересные детали о том, как технически здесь (и вообще в Нью-Йорке) проходят съемки, как арендуют территорию парка и закрывают ли ее от посторонних во время процесса.

Золотая подборка фильмов

В моей коллекции для этой прогулки уже около 150 фильмов, которые я тщательно изучала, выискивая кадры в парке. Вы увидите пруд из Один дома 2, на котором Кевин познакомился с той самой дамой с голубями, пройдете по аллее, где разыгрывалась трогательная сцена свидания в Ванильном небе, и потрете нос бронзовому псу Балто (его и самого можно назвать телезвездой — настолько часто он появлялся на широких экранах). Кроме того, будут известные сюжеты из фильмов Затерянные в Нью-Йорке, Секс в большом городе, Мстители, Кейт и Лето, Интуиция. А еще я расскажу об одном интересном документальном кино о Джоне Ленноне, не показанном в России.