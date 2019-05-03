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Композиция, свет, ракурс — научиться красиво и правильно снимать известные достопримечательности

Александр
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Александр – ваш гид
Я покажу лучшие ракурсы самых известных достопримечательностей и объясню, как сделать ваш кадр неповторимым.

Берите любую камеру и пойдем! Принципы композиции, работа со светом, поиск ракурса — все это доступно при использовании камеры на мобильном телефоне.

Техническому прогрессу нет предела, но от выбора камеры зависит исключительно качество изображения, ничего больше.
$119 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Краткий курс фотографии — городской пейзаж
Краткий курс фотографии — городской пейзаж

Я окончил ВГИК и Нью-Йоркскую академию кино, будучи фотографом, обошел все укромные уголки города в поисках самых интересных видов и кадров. Нью-Йорк очень живописен. Иконография Нью-Йорка узнаваема, нельзя спутать изображение этого города ни с каким другим мегаполисом, даже если вы здесь никогда не были.

Программа

Фотография должна отражать суть события в концентрированной форме, я буду рассказывать, как достичь этой сути, используя два главных инструмента фотографии: свет и время. Мы побываем на Wall Street, Central Park, Times Square, поднимемся на обзорную площадку, эти места раскрывают основную идею Нью-Йорка — красоту, ритм, небоскребы, стремление человека вверх. Если вы не первый раз в Нью-Йорке, то можно заехать в более экзотические места в Бруклине, Квинсе, Бронксе.

В XX веке Америка была законодателем фотографии. Городскими пейзажами не брезговали такие великие фотографы как Alfred Stieglitz, Robert Frank, Cindy Sherman, Terry Richardson, Helmut Newton, в книжных можно найти кучу фотоальбомов с их работами и просто открытки. Я посоветую, куда можно отправиться за ними.

Краткий курс фотографии — городской пейзаж
Краткий курс фотографии — городской пейзаж
Краткий курс фотографии — городской пейзаж
Краткий курс фотографии — городской пейзаж
Краткий курс фотографии — городской пейзаж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Александр, в Нью-Йорке уже почти 9 лет, закончил Нью-йоркскую киноакадемию (NYFA). Работаю в аукционном доме, живу в Бруклине (Williamsburg). После долгих путешествий поселился в Нью-Йорке, пока — любимый город.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 мая 2019
Большое спасибо, получились очень хорошие фотографии. Гид прекрасно знает город, и места откуда получаются самые лучшие ракурсы.

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