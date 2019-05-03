Я покажу лучшие ракурсы самых известных достопримечательностей и объясню, как сделать ваш кадр неповторимым. Берите любую камеру и пойдем! Принципы композиции, работа со светом, поиск ракурса — все это доступно при использовании камеры на мобильном телефоне. Техническому прогрессу нет предела, но от выбора камеры зависит исключительно качество изображения, ничего больше.

Я окончил ВГИК и Нью-Йоркскую академию кино, будучи фотографом, обошел все укромные уголки города в поисках самых интересных видов и кадров. Нью-Йорк очень живописен. Иконография Нью-Йорка узнаваема, нельзя спутать изображение этого города ни с каким другим мегаполисом, даже если вы здесь никогда не были.

Программа

Фотография должна отражать суть события в концентрированной форме, я буду рассказывать, как достичь этой сути, используя два главных инструмента фотографии: свет и время. Мы побываем на Wall Street, Central Park, Times Square, поднимемся на обзорную площадку, эти места раскрывают основную идею Нью-Йорка — красоту, ритм, небоскребы, стремление человека вверх. Если вы не первый раз в Нью-Йорке, то можно заехать в более экзотические места в Бруклине, Квинсе, Бронксе.

В XX веке Америка была законодателем фотографии. Городскими пейзажами не брезговали такие великие фотографы как Alfred Stieglitz, Robert Frank, Cindy Sherman, Terry Richardson, Helmut Newton, в книжных можно найти кучу фотоальбомов с их работами и просто открытки. Я посоветую, куда можно отправиться за ними.