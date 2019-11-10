4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Бруклин-Хайтс и Дамбо

Вы посетите одни из самых красивых 🤩 районов Бруклина с потрясающим видом на Манхэттен. Я расскажу, как Дамбо из индустриального портового района превратился в современный квартал дорогих офисов, магазинов и ресторанов. А в аристократическом Бруклин-Хайтс вы вполне можете столкнуться лицом к лицу со звездами Голливуда. Кроме того, я раскрою, какие фильмы 🎥 здесь снимались и почему в этих местах так любят фотографироваться молодожены.

Уильямсберг — хипстерская мекка Нью-Йорка

Проплыв на пароме под тремя мостами, вы окажетесь в бурлящем жизнью Уильямсберге, где любит собираться модная молодежь. Я расскажу, как складывалась история 📖 творческого квартала и почему в 70-е годы он привлек художников и музыкантов. Вы впечатлитесь многочисленными граффити, которыми украшены бывшие фабрики, и обилием приятных кафе, ресторанов и баров. А еще, по желанию, посетите старинный завод пива и отведаете местные хмельные напитки. В финале подниметесь на на панорамную террасу с ошеломляющим видом на вечерний Манхэттен.

Организационные детали

Еда, напитки и билет 🎫 на паром (2, 75$ с человека) не включены в стоимость экскурсии 🧭.