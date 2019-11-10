4 отзыва оставили туристы

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Прогулка по модным кварталам Бруклина

Покататься на пароме, исследовать самые богемные районы Нью-Йорка и насладиться видом на Манхэттен

4.3
4 отзыва
Kamilla
Kamilla – Гид из Нью-Йорка
Вы погуляете по Уильямсбергу, Бруклин-Хайтс и Дамбо, полюбуетесь атмосферными заведениями и нью-йоркским андеграундом: независимыми музыкантами, авангардными художниками, радикальными писателями и чудаковатыми фриками.

Я расскажу историю 📖 колоритных районов и помогу ощутить их невероятную энергетику.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $190 за экскурсию

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Прогулка по модным кварталам Бруклина
Прогулка по модным кварталам Бруклина

Что вас ожидает

Бруклин-Хайтс и Дамбо
Вы посетите одни из самых красивых 🤩 районов Бруклина с потрясающим видом на Манхэттен. Я расскажу, как Дамбо из индустриального портового района превратился в современный квартал дорогих офисов, магазинов и ресторанов. А в аристократическом Бруклин-Хайтс вы вполне можете столкнуться лицом к лицу со звездами Голливуда. Кроме того, я раскрою, какие фильмы 🎥 здесь снимались и почему в этих местах так любят фотографироваться молодожены.

Уильямсберг — хипстерская мекка Нью-Йорка
Проплыв на пароме под тремя мостами, вы окажетесь в бурлящем жизнью Уильямсберге, где любит собираться модная молодежь. Я расскажу, как складывалась история 📖 творческого квартала и почему в 70-е годы он привлек художников и музыкантов. Вы впечатлитесь многочисленными граффити, которыми украшены бывшие фабрики, и обилием приятных кафе, ресторанов и баров. А еще, по желанию, посетите старинный завод пива и отведаете местные хмельные напитки. В финале подниметесь на на панорамную террасу с ошеломляющим видом на вечерний Манхэттен.

Организационные детали

Еда, напитки и билет 🎫 на паром (2, 75$ с человека) не включены в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 у метро Clark street
Прогулка по модным кварталам Бруклина
Прогулка по модным кварталам Бруклина
Прогулка по модным кварталам Бруклина
Прогулка по модным кварталам Бруклина
Прогулка по модным кварталам Бруклина
Прогулка по модным кварталам Бруклина
Прогулка по модным кварталам Бруклина
Прогулка по модным кварталам Бруклина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kamilla
Kamilla
Я обожаю Нью-Йорк, его архитектуру и историю. Манхэттен — это сердце города, которое всегда продолжает меняться. Каждый период, народ и культура отложили свои отпечатки на этот остров. Я буду счастлива поделиться своими знаниями и показать самые красивые и интересные места этого удивительного мегаполиса!
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4 отзыва оставили туристы

10 ноября 2019
Из за погодных условий перенесли экскурсию- гид, зная. что экскурсия имеет смысл в определенное время, предложила удобное для нее время. Тем самым экскурсия потеряла половину своего смысла. Очень тихо, монотонно, не очень информативно. Увлечь всех своим рассказом у гида не получилось
Kamilla
Ответ гида:Уважаемая Алла, Я перенесла экскурсию по Вашей просьбе и я проинформировала Вас заранее, что это было единственное свободное время в расположении до Вашего отъезда. Несмотря на то, что экскурсия была проведена днем мы посетили и осветили даже больше, чем было запланировано по программе и по времени отведеному на тур.
17 сентября 2019
Замечательная экскурсия по Бруклину. Камилла провела нас по очень интересным и колоритным местам, нам удалось сделать множество разных и красивых фото. Узнали много интересных фактов о жизни в США. Немного не хватило исторических вставок по ходу прогулки. Спасибо большое!
9 августа 2019
Спасибо за экскурсию. Мы открыли для себя Бруклин, рекомендую именно эту экскурсию! Виды потрясающие. Спасибо большое, Камилла!
1 августа 2019
Камилла, спасибо Вам за столь прекрасную экскурсию, буду всегда вспоминать Вас и те места, которые посетили. Камилла смогла оставить о Нью-Йорке неизгладимые впечатления, показать основные достопримечательности, рассказать много интересных исторических фактов. Получила искреннее удовольствие от приятного общения и просто профессиональных знаний гида. Экскурсия полностью оправдала мои ожидания. Несмотря на то, что я в Нью-Йорке не первый раз, я узнала много нового об этом городе и его людях. Камилла умеет в увлекательной форме донести до слушателя не всем известные факты о жизни его выдающихся жителей, об истории строительства тех или иных районов или знаменитых зданий. Она, как житель Нью-Йорка, отлично разбирается и в сегодняшней жизни города во всем ее многообразии и может многое рассказать об обычаях и нравах горожан. Непременно буду рекомендовать Камиллу друзьям, потому что хороших гидов много, но сложно найти ещё и отличного организатора и доброго друга. Впечатления останутся на всю жизнь. На территории Бруклина есть много всего интересного, включая Художественный музей (Brooklyn Museum), Ботанический сад (Brooklyn Botanic Garden) или Нью-Йоркский Аквариум (NJ Aquarium). А вечерами очень приятно и интересно совершать прогулки по местной Эспланаде — проспекту Бруклин-Хайтс (Brooklyn Heights Promenade) и Парку Бруклин Бридж (Brooklyn Bridge Park). С них открываются прекрасные виды и на Губернаторский остров (Governors Island), и на статую Свободы, и на Манхеттен, который становится особенно красивым вечером и ночью, когда включается освещение. Спасибо за хорошо проведенное время!!!

Kamilla проводит ещё 2 экскурсии

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