ежедневно в 07:00

Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе

Исследовать остров Цвета Слона, отдохнуть на пляже и встретить закат на смотровой в городе Си Рача

Легендарный остров Сичанг расположился всего в 30 км от Патайи — и тем не менее туристическая суета обходит его стороной.

Вы проведете здесь день в компании до 12 человек: посетите три видовые точки и пещеру Желаний, повяжете веревочку в аутентичном буддийском храме.

Во второй половине дня расслабитесь на пляже острова, а вечером встретите закат у храма Ват Хао Пхра.
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Ближайшие даты:
7
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Описание

Что вас ожидает

Места притяжения острова Сичанг. Первая часть нашего путешествия самая насыщенная: пока не разгулялась дневная жара, мы посетим главные достопримечательности острова Цвета Слона. Вы посмотрите на Сичанг с трех смотровых площадок, совершите ритуал в пещере Желаний. Подниметесь на фуникулере к китайскому храму: узнаете о его внутреннем устройстве, осмотрите архитектуру, а монах повяжет желающим веревочку на удачу.

Отдых на дивном пляже. Вторую половину дня мы проведем в стиле «баунти»: на красивом пляже острова Сичанг. Вас ждет вкусный тайский обед, бирюзовая вода лагуны и атмосфера уединенности: несмотря на близость к Паттайе, Сичанг пока не заполонен туристами.

Закат у буддийского храма. Вечером, вернувшись на материк, мы еще успеем поймать последние лучи солнца. Для этого доберемся до живописного буддийского храма Ват Хао Пхра на высокой горе. Вам откроется впечатляющий вид на город Си Рача, Сиамский залив и группу островов архипелага Ко Сичанг. А после мы доставим вас к вашему отелю в Паттайе.

Программа экскурсии

6:15-7:00 — сбор по отелям
8:00-8:40 — переправа на остров
8:40-12:00 — обзорная экскурсия по острову
12:00-15:45 — отдых на пляже.
13:00-13:45 — обед
16:00-16:40 — переправа на материк
17:10-18:00 — смотровая площадка над городом Си Рача
18:00-19:00 — возвращение в отели Паттайи

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в группе до 12 чел: сбор по отелям осуществляется на автобусе, до острова мы добираемся на кораблике
  • Трансфер, сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды, а также обед входят в стоимость экскурсии. Дополнительных расходов не предполагается.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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