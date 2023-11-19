Посетить храм-хоспис, погулять по «городу обезьян» Лопбури и заглянуть в загадочную пещеру Короля
Вы посетите храм-хоспис и монастырь, где люди восстанавливаются от наркотической и алкогольной зависимостей. А также город Лопбури, захваченный обезьянами.
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Описание
Что вас ожидает
05:30 Сбор по отелям и отправление из Паттайи
08:00 Остановка на завтрак
09:00 Пещера Короля Нарая. Знаковое для тайцев «место силы», где любил медитировать сам король.
10:00 Храм Ват Пра Пхуттхатабат. Один из пяти главных буддистских храмов мира. Мы расскажем, почему в него стремятся люди со всей планеты и какие ритуалы они здесь совершают.
11:00 «Город обезьян» Лопбури. Древняя столица Таиланда, где мирно уживаются обезьяны и люди. Вы полюбуетесь старинными храмами в кхмерском стиле и увидите, какие угощения жители готовят для обезьян.
12:00 Храм Ват Пхра Бат Нам Пу. Храм-хоспис для отвергнутых семьями людей и больных СПИДом.
13:00 Храм Ват Тамкрабок. Всемирно известный монастырь, где люди проходят реабилитацию от наркотиков и алкоголя.
14:30 Обед в ресторане города Лопбури
16:00 Храм Ват Муанг. Вы прикоснётесь к кончикам пальцев крупнейшей статуи Будды в стране, посетите зеркальную часовню и погуляете по парку, отражающему традиционное тайское представление о мироустройстве.
20:00 Возвращение в Паттайю
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
- Это программа для людей с крепкой нервной системой: она включает тяжелые жизненные реалии обыденного Таиланда
- Посещение с детьми допускается, но не рекомендуется
во вторник и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.