Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи

Посетить храм-хоспис, погулять по «городу обезьян» Лопбури и заглянуть в загадочную пещеру Короля

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Таиланд — это не только улыбчивые жители, яркое солнце и шикарные пляжи. Как и в любом другом месте мира, здесь есть свои сложности и тяжёлые моменты. Наша экскурсия поможет вам раскрыть страну более объёмно.

Вы посетите храм-хоспис и монастырь, где люди восстанавливаются от наркотической и алкогольной зависимостей. А также город Лопбури, захваченный обезьянами.
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
Ближайшие даты:
19
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

05:30 Сбор по отелям и отправление из Паттайи
08:00 Остановка на завтрак
09:00 Пещера Короля Нарая. Знаковое для тайцев «место силы», где любил медитировать сам король.
10:00 Храм Ват Пра Пхуттхатабат. Один из пяти главных буддистских храмов мира. Мы расскажем, почему в него стремятся люди со всей планеты и какие ритуалы они здесь совершают.
11:00 «Город обезьян» Лопбури. Древняя столица Таиланда, где мирно уживаются обезьяны и люди. Вы полюбуетесь старинными храмами в кхмерском стиле и увидите, какие угощения жители готовят для обезьян.
12:00 Храм Ват Пхра Бат Нам Пу. Храм-хоспис для отвергнутых семьями людей и больных СПИДом.
13:00 Храм Ват Тамкрабок. Всемирно известный монастырь, где люди проходят реабилитацию от наркотиков и алкоголя.
14:30 Обед в ресторане города Лопбури
16:00 Храм Ват Муанг. Вы прикоснётесь к кончикам пальцев крупнейшей статуи Будды в стране, посетите зеркальную часовню и погуляете по парку, отражающему традиционное тайское представление о мироустройстве.
20:00 Возвращение в Паттайю

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед
  • Это программа для людей с крепкой нервной системой: она включает тяжелые жизненные реалии обыденного Таиланда
  • Посещение с детьми допускается, но не рекомендуется

во вторник и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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