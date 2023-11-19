Таиланд — это не только улыбчивые жители, яркое солнце и шикарные пляжи. Как и в любом другом месте мира, здесь есть свои сложности и тяжёлые моменты. Наша экскурсия поможет вам раскрыть страну более объёмно. Вы посетите храм-хоспис и монастырь, где люди восстанавливаются от наркотической и алкогольной зависимостей. А также город Лопбури, захваченный обезьянами.

Описание

Что вас ожидает

05:30 Сбор по отелям и отправление из Паттайи

08:00 Остановка на завтрак

09:00 Пещера Короля Нарая. Знаковое для тайцев «место силы», где любил медитировать сам король.

10:00 Храм Ват Пра Пхуттхатабат. Один из пяти главных буддистских храмов мира. Мы расскажем, почему в него стремятся люди со всей планеты и какие ритуалы они здесь совершают.

11:00 «Город обезьян» Лопбури. Древняя столица Таиланда, где мирно уживаются обезьяны и люди. Вы полюбуетесь старинными храмами в кхмерском стиле и увидите, какие угощения жители готовят для обезьян.

12:00 Храм Ват Пхра Бат Нам Пу. Храм-хоспис для отвергнутых семьями людей и больных СПИДом.

13:00 Храм Ват Тамкрабок. Всемирно известный монастырь, где люди проходят реабилитацию от наркотиков и алкоголя.

14:30 Обед в ресторане города Лопбури

16:00 Храм Ват Муанг. Вы прикоснётесь к кончикам пальцев крупнейшей статуи Будды в стране, посетите зеркальную часовню и погуляете по парку, отражающему традиционное тайское представление о мироустройстве.

20:00 Возвращение в Паттайю

Организационные детали