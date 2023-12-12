Исследовать колоритную тайскую столицу и посетить крупнейшие торговые центры
Отправляться на шопинг в Бангкоке лучше всего в компании опытного гида, знатока городских достопримечательностей и традиций.
На обзорной экскурсии вы погрузитесь в повседневную жизнь столицы и проникнетесь её яркими контрастами.
А затем вас ждёт марш-бросок по торговым центрам, где вы отыщете брендовые вещи, традиционные сувениры и местные продукты.
На обзорной экскурсии вы погрузитесь в повседневную жизнь столицы и проникнетесь её яркими контрастами.
А затем вас ждёт марш-бросок по торговым центрам, где вы отыщете брендовые вещи, традиционные сувениры и местные продукты.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$69
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Всё о жизни города
Всего полтора часа на комфортабельном минивэне — и вы в Бангкоке! Гид расскажет об истории возникновения этого удивительного города. Из окна автомобиля вы полюбуетесь как архитектурой исторической части, так и современными эстакадами, развязками, линиями воздушного метро. И конечно, сможете задать любые вопросы о предстоящем шоппинге.
Мир бутиков Бангкока
Чтобы прочувствовать контрасты пёстрого Бангкока, мы отправимся в несколько торговых центров:
- MBK Center — более 500 магазинов под одной крышей, известные демократичными ценами.
- Siam Paragon — место для статусного шопинга, с широким выбором мировых брендов, ресторанов и развлекательных объектов.
- Icon Siam — на его территории находятся всевозможные магазины, рестораны, а также продовольственный рынок.
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту проживания в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Паттайе
Привет, меня зовут Антон! Вот уже более 10 лет мы с друзьями занимаемся организацией экскурсий по юго-восточной Азии. Уникальные авторские маршруты, индивидуально и в группе. Мы профессионалы своего дела, стремимся подарить каждому нашему гостю незабываемые впечатления и яркие эмоции, которые хочется прожить вновь и вновь. Прикоснуться к красоте природы, испытать детский восторг от разнообразия активностей и наполниться приятными воспоминаниями — это к нам!
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