Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе

Групповая экскурсия в Паттайе

Исследовать колоритную тайскую столицу и посетить крупнейшие торговые центры

Отправляться на шопинг в Бангкоке лучше всего в компании опытного гида, знатока городских достопримечательностей и традиций.

На обзорной экскурсии вы погрузитесь в повседневную жизнь столицы и проникнетесь её яркими контрастами.

А затем вас ждёт марш-бросок по торговым центрам, где вы отыщете брендовые вещи, традиционные сувениры и местные продукты.
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$69
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Всё о жизни города

Всего полтора часа на комфортабельном минивэне — и вы в Бангкоке! Гид расскажет об истории возникновения этого удивительного города. Из окна автомобиля вы полюбуетесь как архитектурой исторической части, так и современными эстакадами, развязками, линиями воздушного метро. И конечно, сможете задать любые вопросы о предстоящем шоппинге.

Мир бутиков Бангкока

Чтобы прочувствовать контрасты пёстрого Бангкока, мы отправимся в несколько торговых центров:

  • MBK Center — более 500 магазинов под одной крышей, известные демократичными ценами.
  • Siam Paragon — место для статусного шопинга, с широким выбором мировых брендов, ресторанов и развлекательных объектов.
  • Icon Siam — на его территории находятся всевозможные магазины, рестораны, а также продовольственный рынок.

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту проживания в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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