Отправляться на шопинг в Бангкоке лучше всего в компании опытного гида, знатока городских достопримечательностей и традиций. На обзорной экскурсии вы погрузитесь в повседневную жизнь столицы и проникнетесь её яркими контрастами. А затем вас ждёт марш-бросок по торговым центрам, где вы отыщете брендовые вещи, традиционные сувениры и местные продукты.

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Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Всё о жизни города

Всего полтора часа на комфортабельном минивэне — и вы в Бангкоке! Гид расскажет об истории возникновения этого удивительного города. Из окна автомобиля вы полюбуетесь как архитектурой исторической части, так и современными эстакадами, развязками, линиями воздушного метро. И конечно, сможете задать любые вопросы о предстоящем шоппинге.

Мир бутиков Бангкока

Чтобы прочувствовать контрасты пёстрого Бангкока, мы отправимся в несколько торговых центров: