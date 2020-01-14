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  4. Удивительный и древний Муанг Боран

Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну

Сергей
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Сергей – ваш гид
Старый город Муанг Боран — один из крупнейших в мире музеев прямо под открытым небом.

Посетив его, вы увидите весь Таиланд в миниатюре, познакомитесь со своеобразной тайской культурой и осмотрите ключевые достопримечательности этого места в компании человека, который объездил всю страну.
$123 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран

Что вас ожидает

Знакомство с культурой Таиланда
Вы проведёте целый день в тропическом саду, неторопливо осматривая все интересные, красивые и значимые для Таиланда достопримечательности. Город-музей Муанг Боран раскинулся на окраине Бангкока, заняв внушительную территорию — около 80 га. Здесь тайцы возвели копии самых известных культовых сооружений королевства — их уже более 100, и строительство всё время продолжается. Это как и ныне действующие в стране храмы, так и другие сооружения, которые были разрушены временем и войнами, а впоследствии восстановлены по древним летописям и фрескам. А ещё в музее встречаются и «мифические сооружения», которых никогда не существовало в реальности — они навеяны фантазией архитекторов.

Диковинки музея
Многие из прототипов объектов в Муанг Боран я видел своими глазами, поэтому мне будет чем с вами поделиться. Дворцы и монастыри, храмы и скульптурные композиции, религиозные сооружения и руины древних городов — всё это предстанет перед вами в одном месте. Территория парка повторяет очертания Таиланда на карте мира, а все экспонаты города-музея расположены в соответствии с их реальным географическим положением. За время прогулки по Муанг Боран вы окунётесь в культуру всей страны и увидите невообразимые вещи: разрушенный бирманцами коронационный зал в Аюттайе, на месте которого сейчас кучка кирпичей, тематическую деревеньку, где выставлены работы местных умельцев, орудия труда, предметы быта и многое другое.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • По музею можно передвигаться пешком, на моем автомобиле, на бесплатных велосипедах или арендовать гольфкар.
  • Дополнительные расходы: входные билеты 700 бат (взрослый) и 350 бат (ребенок до 120 см).
  • Если вы предпочитаете передвигаться на моем автомобиле или гольфкаре, то надо доплатить за въезд машины или аренду гольфкара.
  • Обед обычно проходит на плавучем рынке в парке, в стоимость не входит.
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран
Удивительный и древний Муанг Боран

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Живу в Паттае около 7 лет, занимаюсь индивидуальными турами и многодневными путешествиями по стране для туристов.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 января 2020
Вцелом нормально. Идеально то, что это индивидуальная экскурсия для компании до 4 человек. Очень красивые места

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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