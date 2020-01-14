Что вас ожидает

Знакомство с культурой Таиланда

Вы проведёте целый день в тропическом саду, неторопливо осматривая все интересные, красивые и значимые для Таиланда достопримечательности. Город-музей Муанг Боран раскинулся на окраине Бангкока, заняв внушительную территорию — около 80 га. Здесь тайцы возвели копии самых известных культовых сооружений королевства — их уже более 100, и строительство всё время продолжается. Это как и ныне действующие в стране храмы, так и другие сооружения, которые были разрушены временем и войнами, а впоследствии восстановлены по древним летописям и фрескам. А ещё в музее встречаются и «мифические сооружения», которых никогда не существовало в реальности — они навеяны фантазией архитекторов.

Диковинки музея

Многие из прототипов объектов в Муанг Боран я видел своими глазами, поэтому мне будет чем с вами поделиться. Дворцы и монастыри, храмы и скульптурные композиции, религиозные сооружения и руины древних городов — всё это предстанет перед вами в одном месте. Территория парка повторяет очертания Таиланда на карте мира, а все экспонаты города-музея расположены в соответствии с их реальным географическим положением. За время прогулки по Муанг Боран вы окунётесь в культуру всей страны и увидите невообразимые вещи: разрушенный бирманцами коронационный зал в Аюттайе, на месте которого сейчас кучка кирпичей, тематическую деревеньку, где выставлены работы местных умельцев, орудия труда, предметы быта и многое другое.