  1. Таиланд
  2. Паттайя
  3. Экскурсии

  4. Путешествие в провинцию Чачоенгсао

Храмы божеств, песочные скульптуры и парк попугаев — все самое интересное недалеко от Паттайи

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Приглашаю вас на день покинуть Паттайю и отправиться в автомобильное путешествие в провинцию Чачоенгсао, во время которого мы посетим все самые интересные достопримечательности этого региона.
$160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао

Программа

  • Наше путешествие начнется с посещения величественного храма Wat Sothon Wararam Worawihan, который расположен на западном берегу реки Банг Паконг. Храм всегда переполнен верующими, они приезжают из далеких уголков Таиланда, чтобы отдать должное Луанг Пхо Сатхон (почетному отцу Сатхону), а также 20 другим изображениям Будды. В этом храме принято преподносить Будде куриные яйца, чтобы он услышал и исполнил ваши просьбы и молитвы.
  • Далее мы поедем на самую большую выставку фигур из песка. Выставка расположена на территории 20.000 кв. метров и на этой площади из 4000 тонн песка ведущие мировые скульпторы создали множество архитектурных композиций, узнаваемых персонажей по фильмам и мифам.
  • После посетим старинный китайский храм Thep Thawi Chaivaphon, которому более 100 лет — он был построен еще во время правления великого короля Рамы V. Здесь во всем видится старина — в архитектуре, в статуях, в картинах и других вещах.
  • Затем мы отправимся к так называемому розовому Ганеше в храм Wat Saman Rattanaram, а по дороге осмотрим дамбу на реке Банг Паконг. В храме на берегу реки стоят необычные статуи Эравана (трехголового слона), розового Ганеши и Вишну (богов из индийской мифологии), богини Гуанинь (китайской богини благополучия). Ограждение реки выполнено в форме огромных драконов, а по реке плывет гигантский лотос.
  • Следующий наш пункт — это Парк попугаев и пальм! Самый большой парк птиц и сад пальм в Таиланде с сотнями прекрасных тропических попугаев, а также других птиц и животных со всего мира. В инкубаторе фермы можно увидеть весь процесс появления на свет попугаев, а в местном магазине даже купить одного из них. Территория довольно большая, множество вольеров с попугаями и прочими пернатыми, разнообразные водоемы с водоплавающими птицами, красивейшие сады из пальм, строящийся отель из домиков в тайском стиле, поэтому по парку можно ходить пешком, а так-же можно взять в аренду гольф кар.
  • По дороге к золотому храму мы заедем в необычный храм с изваянием черного многорукого Ганеши, этот храм еще на этапе строительства, но монументальную статую, которую видно издалека, стоит увидеть! Золотой храм Wat Pak Nam примечателен тем, что внутри и снаружи покрыт золотой краской.
  • Последним пунктом нашего посещения будет необыкновенный храм Wat Pho Bang Khla, где со всех окрестных деревьев свисают полчища летучих лисиц. Удивительно то, что лисицы живут на деревьях внутри храма и рядом с ним, и больше нигде в таких количествах их встретить невозможно.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость не входят питание и входные билеты. Стоимость входных билетов — 220 бат на человека.
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
Путешествие в провинцию Чачоенгсао

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Живу в Паттае около 7 лет, занимаюсь индивидуальными турами и многодневными путешествиями по стране для туристов.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 декабря 2017
Спасибо большое Вашей команде и гиду Сергею за массу ярких впечатлений. Все очень понравилось и маршрут, и экскурсия, и индивидуальный подход к туристам. Желаем Вашей команде успехов в Новом году. Надеемся, что Вы подготовите для нас много интересного. Такую экскурсию можно порекомендовать и новичкам, кто в Тайланде впервые, и искушенным путешественникам. Преимущество индивидуальной поездки в том, что ты имеешь возможность уделить внимание тем объектам и фактам, которые тебя заинтересовали.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Неизведанные окрестности ПаттайиНеизведанные окрестности ПаттайиНеизведанные окрестности Паттайи
$113 за экскурсию
9 часов
3 отзыва
Секретные пещеры, заброшенный храм и живописный водопад на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отправиться в путешествие по нетуристическим местам, где вы ощутите дух настоящего Таиланда, насладитесь дикой природой и погуляете с фонариками по пещерному комплексу. А еще попробуете местную еду в аутентичном кафе, искупаетесь в водопаде и насладитесь потрясающими видами побережья с высоты!
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову СичангСбежать от туристов: авто-путешествие по острову СичангСбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
$87 за экскурсию
9 часов
10 отзывов
Насладиться природой и аутентичным наследием острова в умиротворенной атмосфере
Путешествие на остров Сичанг (Ko Si Chang) — для тех, кому надоело загорать на Ко Лане в толпе туристов, кто хочет посетить небольшой тихий остров, искупаться на красивом малолюдном пляже и на комфортном автомобиле открыть интересные местные достопримечательности: китайский храм на горе, смотровую площадку с захватывающим видом на остров и Сиамский залив, красивый тайский храм, где можно остаться на несколько дней в качестве паломника — изучать буддизм и медитировать, и резиденцию тайского короля Рамы V.
Удивительный и древний Муанг БоранУдивительный и древний Муанг БоранУдивительный и древний Муанг Боран
$123 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
Старый город Муанг Боран — один из крупнейших в мире музеев прямо под открытым небом. Посетив его, вы увидите весь Таиланд в миниатюре, познакомитесь со своеобразной тайской культурой и осмотрите ключевые достопримечательности этого места в компании человека, который объездил всю страну.
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой БуддаХрамовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой БуддаХрамовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
От $58 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Погружение в культуру и религию: храмы разных времен, коллекции королевского дворца и след Будды
Всех, кто желает погрузиться в культуру Тайланда и даже Китая и познакомиться с религией этих стран, я приглашаю на экскурсию в храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей с королевским дворцом и к золотому Будде.
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-ИнРоскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-ИнРоскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
$194 за экскурсию
10 часов
Погулять по местам обитания царственных особ и лучше узнать историю Таиланда
Вас ждёт поистине королевская прогулка — визит в сразу две резиденции: Банг Па-Ин, действующий летний дворец тайских правителей, и Аюттайю — к остаткам древней столицы Сиама. Вы насладитесь великолепной архитектурой и поймёте, насколько она была продумана, погрузитесь в атмосферу царственного спокойствия и разнообразите свой пляжный отдых экскурсом в культуру загадочной страны.

Экскурсии по пригородам Паттайи

Из Паттайи на три чудо-островаИз Паттайи на три чудо-островаИз Паттайи на три чудо-острова
$58 за человека
7 часов
Развлекательная и красивая поездка на Ко Крок, Ко Сак и Ко Лан
Эта поездка — отличный способ разнообразить пляжный отдых. За 7 часов вы успеете полетать на водном парашюте, порыбачить с корабля, полюбоваться подводным миром Таиланда, скатиться в море с горки и поплавать на банане. А мы обеспечим комфорт и покажем экзотическую красоту «страны улыбок».
Мир кораллов ПаттайиМир кораллов ПаттайиМир кораллов Паттайи
$125 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Снорклинг с фотосъемкой и место силы в храме Черного монаха
Сорок тысяч кораллов ждут вас на секретном пляже недалеко от Паттайи. Вы полюбуетесь самыми красивыми во время снорклинга. Помимо морского развлечения, узнаете много нового о жизни кораллов и попробуете самостоятельно их отреставрировать. Проникнетесь энергетикой в храме Черного монаха, исполняющего желания, пообедаете на берегу и полюбуетесь бурной растительностью. А бонусом от меня станут ваши фотографии под водой и на суше.
Из Паттайи в Альпака Парк и Землю КоролейИз Паттайи в Альпака Парк и Землю КоролейИз Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
$117 за человека
13 часов
Водопад, пещеры, «альпийские» луга, милые животные, каньон и целебные источники за один день
Приглашаю в путешествие по «Земле Королей» — одной из самых живописных и разнообразных провинций Таиланда. Вы посетите сказочно красивую сталактитовую пещеру, искупаетесь в многоступенчатом водопаде на границе с Бирмой, примете ванну в термальном бассейне с минеральными водами и увидите гигантскую статую Ганеши — бога с головой слона. А еще погладите, обнимете и покормите с рук альпак, полярных сов, викуний и других редких животных.
Морские развлечения на необитаемом острове Ко ПайМорские развлечения на необитаемом острове Ко ПайМорские развлечения на необитаемом острове Ко Пай
$70 за человека
8 часов
Отправиться на прогулку на скоростной лодке и посвятить день снорклингу, рыбалке и пляжному веселью!
Свои просторы откроет «бамбуковый остров» — Ко Пай, где царит атмосфера заповедного места. Среди тропической зелени, на белоснежном песке развернётся мини-кемпинг со всем необходимым для превосходного отдыха. У берегов острова вы попробуете снорклинг и рыбалку в открытом море, на пляже — позагораете, сыграете в волейбол и постреляете из лука. А на обед съедите рыбу, которую сами же поймали. Обещаем идеальный активный день в тропиках!

Выбирайте и другие экскурсии в Паттайе

За городомЗоопаркЗолотой БуддаОстроваПешкомИстория и архитектураБангкокМуанг БоранМорскиеНа автобусеНеобычные маршрутыСичангВат ЯнГрупповыеНа корабликеМузеи и искусствоДетскиеКо ПайСлоныНа автомобилеВ другой городАюттайяПляжиВсеИндивидуальные