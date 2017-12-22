Спасибо большое Вашей команде и гиду Сергею за массу ярких впечатлений. Все очень понравилось и маршрут, и экскурсия, и индивидуальный подход к туристам. Желаем Вашей команде успехов в Новом году. Надеемся, что Вы подготовите для нас много интересного. Такую экскурсию можно порекомендовать и новичкам, кто в Тайланде впервые, и искушенным путешественникам. Преимущество индивидуальной поездки в том, что ты имеешь возможность уделить внимание тем объектам и фактам, которые тебя заинтересовали.