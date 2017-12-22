Из Паттайи в Альпака Парк и Землю Королей
Водопад, пещеры, «альпийские» луга, милые животные, каньон и целебные источники за один день
Приглашаю в путешествие по «Земле Королей» — одной из самых живописных и разнообразных провинций Таиланда. Вы посетите сказочно красивую сталактитовую пещеру, искупаетесь в многоступенчатом водопаде на границе с Бирмой, примете ванну в термальном бассейне с минеральными водами и увидите гигантскую статую Ганеши — бога с головой слона. А еще погладите, обнимете и покормите с рук альпак, полярных сов, викуний и других редких животных.