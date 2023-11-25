В нашей программе три живописных острова — Ко Пед, Ко Пай и Ко Сак, каждому из которых есть что вам предложить. На первом вы окажетесь среди дружелюбных обезьянок, сможете покормить их и потрогать. На втором вы проведёте целых 4,5 часа: здесь нет толп туристов, зато есть прекрасный пляж. Последний же остров славится своим подводным миром — идеальное место для снорклинга.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

7:30–8:00 — трансфер из отеля

8:30–9:00 — отправление с пирса Bali Hai на большом трёхмоторном скоростном катере

9:40–10:00 — Ко Пед (Остров обезьян)

11:00–15:30 — Ко Пай (4,5 часа свободного времени): зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг, рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные), музыка и танцы

16:00–17:00 — Ко Сак: катание на банане, снорклинг, катание на водном мотоцикле

17:40–18:30 — возвращение на пирс Bali Hai и трансфер в отели

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

Есть ограничения по возрасту и здоровью:

Не допускаются дети до 2 лет, люди 65+ и беременные на любом сроке

Не рекомендуются людям с заболеваниями позвоночника и сердца

Дополнительные опции (по желанию):