Пообщаться с обезьянками, поплавать с маской, поучаствовать в пляжных играх или просто расслабиться
В нашей программе три живописных острова — Ко Пед, Ко Пай и Ко Сак, каждому из которых есть что вам предложить. На первом вы окажетесь среди дружелюбных обезьянок, сможете покормить их и потрогать. На втором вы проведёте целых 4,5 часа: здесь нет толп туристов, зато есть прекрасный пляж. Последний же остров славится своим подводным миром — идеальное место для снорклинга.
Ближайшие даты:
25
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28
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30
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$67
|Дети до 10 лет
|$56
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
7:30–8:00 — трансфер из отеля
8:30–9:00 — отправление с пирса Bali Hai на большом трёхмоторном скоростном катере
9:40–10:00 — Ко Пед (Остров обезьян)
11:00–15:30 — Ко Пай (4,5 часа свободного времени): зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг, рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные), музыка и танцы
16:00–17:00 — Ко Сак: катание на банане, снорклинг, катание на водном мотоцикле
17:40–18:30 — возвращение на пирс Bali Hai и трансфер в отели
Организационные детали
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
Есть ограничения по возрасту и здоровью:
- Не допускаются дети до 2 лет, люди 65+ и беременные на любом сроке
- Не рекомендуются людям с заболеваниями позвоночника и сердца
Дополнительные опции (по желанию):
- Катание на водном мотоцикле — 1000 бат за 30 мин.
- Фото- и видеосъёмка
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 580 туристов
Мы занимаемся организацией морских программ в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!
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