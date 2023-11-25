Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»

Групповая экскурсия в Паттайе

Пообщаться с обезьянками, поплавать с маской, поучаствовать в пляжных играх или просто расслабиться

В нашей программе три живописных острова — Ко Пед, Ко Пай и Ко Сак, каждому из которых есть что вам предложить. На первом вы окажетесь среди дружелюбных обезьянок, сможете покормить их и потрогать. На втором вы проведёте целых 4,5 часа: здесь нет толп туристов, зато есть прекрасный пляж. Последний же остров славится своим подводным миром — идеальное место для снорклинга.
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Активный день на островах. Групповая поездка в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
25
ноя
28
ноя
30
ноя
2
дек
5
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$67
Дети до 10 лет$56
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

7:30–8:00 — трансфер из отеля
8:30–9:00 — отправление с пирса Bali Hai на большом трёхмоторном скоростном катере
9:40–10:00 — Ко Пед (Остров обезьян)
11:00–15:30 — Ко Пай (4,5 часа свободного времени): зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг, рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные), музыка и танцы
16:00–17:00 — Ко Сак: катание на банане, снорклинг, катание на водном мотоцикле
17:40–18:30 — возвращение на пирс Bali Hai и трансфер в отели

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

Есть ограничения по возрасту и здоровью:

  • Не допускаются дети до 2 лет, люди 65+ и беременные на любом сроке
  • Не рекомендуются людям с заболеваниями позвоночника и сердца

Дополнительные опции (по желанию):

  • Катание на водном мотоцикле — 1000 бат за 30 мин.
  • Фото- и видеосъёмка

во вторник, четверг и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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