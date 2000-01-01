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Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон

5
1 отзыв
Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $70 за человека

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Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон

Что вы увидите

  • Острова Пхи Пхи
  • Бамбу
  • Кай
  • Майтон
  • бухту Майа Бей
  • лагуну Ло Сама
  • Ло Самах
  • пещеру Викингов
  • пляж обезьян.
За один день вы увидите самые красивые 🤩 острова к юго-востоку от Пхукета, накупаетесь в красивейших лагунах, увидите море 🌊 разноцветных рыбок, а достаточное количество проведённого времени обеспечит Вам ранний выезд. Побывав на острове 🏝️ Бамбу, вы однозначно решите, что рекламу "баунти" снимали именно там. Так же Вас ожидает бомбезный снорклинг с разноцветными рыбками у островов Кай и Майтон.

Программа экскурсии:

  • 06:00 Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг (небольшой завтрак).
  • 08:00 Отправление на остров Кай, купание (до прибытия толпы туристов).
  • 09:20 Свободное время и купание на острове Бамбу.
  • 10:30 Осмотр Майа Бей и возможность ее сфотографировать с лодки (фильм «Пляж»).
11:00 Осмотр лагуны Ло Самах
11:20 Отправление к Пхи Пхи Лей, купание в лагуне.
11:50 Осмотр Пещеры Викингов.
12:00 Посещение пляжа с обезьянами.
12:20 Снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон.
13:00 Обед на острове Пхи Пхи Дон.
14:30 Снорклинг у острова Майтон в кристально чистой воде над коралловым рифом.
15:30 Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель 🏨 информация
  • Путешествие проходит на комфортном скоростном катере (но противопоказано беременным женщинам и детям до 1 года).
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Программа экскурсии 🧭 является примерной: порядок остановок, время и прочее на экскурсии может незначительно меняться в зависимости от погоды и условий в море на усмотрение команды без предварительного уведомления.
Что входит
  • Обед и напитки
  • страхование
  • снаряжение для снорклинга (трубки, маски)
  • профессиональный гид
  • трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон
Четыре острова за один день: Пхи-Пхи, Бамбу, Кай и Майтон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алекс Т.
Алекс Т.
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1 отзыв оставили туристы

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