За один день вы увидите самые красивые 🤩 острова к юго-востоку от Пхукета, накупаетесь в красивейших лагунах, увидите море 🌊 разноцветных рыбок, а достаточное количество проведённого времени обеспечит Вам ранний выезд. Побывав на острове 🏝️ Бамбу, вы однозначно решите, что рекламу "баунти" снимали именно там. Так же Вас ожидает бомбезный снорклинг с разноцветными рыбками у островов Кай и Майтон.

Программа экскурсии:

06:00 Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг (небольшой завтрак).

08:00 Отправление на остров Кай, купание (до прибытия толпы туристов).

09:20 Свободное время и купание на острове Бамбу.

10:30 Осмотр Майа Бей и возможность ее сфотографировать с лодки (фильм «Пляж»).

11:00 Осмотр лагуны Ло Самах

11:20 Отправление к Пхи Пхи Лей, купание в лагуне.

11:50 Осмотр Пещеры Викингов.

12:00 Посещение пляжа с обезьянами.

12:20 Снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон.

13:00 Обед на острове Пхи Пхи Дон.

14:30 Снорклинг у острова Майтон в кристально чистой воде над коралловым рифом.

15:30 Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель 🏨 информация