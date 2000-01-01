За один день вы увидите самые красивые 🤩 острова к юго-востоку от Пхукета, накупаетесь в красивейших лагунах, увидите море 🌊 разноцветных рыбок, а достаточное количество проведённого времени обеспечит Вам ранний выезд. Побывав на острове 🏝️ Бамбу, вы однозначно решите, что рекламу "баунти" снимали именно там. Так же Вас ожидает бомбезный снорклинг с разноцветными рыбками у островов Кай и Майтон.
Программа экскурсии:
- 06:00 Выезд из вашего отеля на пирс Чалонг (небольшой завтрак).
- 08:00 Отправление на остров Кай, купание (до прибытия толпы туристов).
- 09:20 Свободное время и купание на острове Бамбу.
- 10:30 Осмотр Майа Бей и возможность ее сфотографировать с лодки (фильм «Пляж»).
11:00 Осмотр лагуны Ло Самах
11:20 Отправление к Пхи Пхи Лей, купание в лагуне.
11:50 Осмотр Пещеры Викингов.
12:00 Посещение пляжа с обезьянами.
12:20 Снорклинг вблизи острова Пхи Пхи Дон.
13:00 Обед на острове Пхи Пхи Дон.
14:30 Снорклинг у острова Майтон в кристально чистой воде над коралловым рифом.
15:30 Отправление на пирс Чалонг, возвращение в отель 🏨 информация
- Путешествие проходит на комфортном скоростном катере (но противопоказано беременным женщинам и детям до 1 года).
- Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Программа экскурсии 🧭 является примерной: порядок остановок, время и прочее на экскурсии может незначительно меняться в зависимости от погоды и условий в море на усмотрение команды без предварительного уведомления.