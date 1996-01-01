Ginza T. – Гид из Аланьи

Турция — колыбель античных цивилизаций.



Здесь до сих пор сохранились руины древних городов.



Они поражают воображение! У вас есть возможность за 1 день побывать в 3 античных местах.



Вы проплываете на яхте 🛥️ над затонувших городом Кеков, рассмотрите наскальные гробнице в Мире и посетите храм Святого Николая (входной билет 🎫 уже входит в цену!) в Демре.