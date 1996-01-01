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Античная столица Мира и затонувший город Кекова

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8 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Аланьи
Турция — колыбель античных цивилизаций.

Здесь до сих пор сохранились руины древних городов.

Они поражают воображение! У вас есть возможность за 1 день побывать в 3 античных местах.

Вы проплываете на яхте 🛥️ над затонувших городом Кеков, рассмотрите наскальные гробнице в Мире и посетите храм Святого Николая (входной билет 🎫 уже входит в цену!) в Демре.
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  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $50 за человека

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Античная столица Мира и затонувший город Кекова
Античная столица Мира и затонувший город Кекова

Что вы увидите

  • Демре (Храм Святого Николая)
  • Мира (Ликийский некрополь и греко-римский театр)
  • Кекова
  • Ониксовый завод
Маршрут экскурсии: Демре — Мира — Кекова (Церковь св. Николая - входной билет 🎫 входит в стоимость!). Программа экскурсии:• 08:00 — Выезд из гостиницы;
  • 10:30 — Ониксовый завод «Biz en iyisini yapana kadar, en iyisi bu»;
  • 11:30 — Прибытие в порт (Прогулка на яхте 🛥️ над затонувшим городом Кекова, 2 часа);
  • 13:45 — Обеденный перерыв в ресторане «Yildizlar Restoran»;
  • 14:30 — Посещение античного города Мира (Ликийский некрополь и греко-римский театр);
  • 15:00 — Иконная лавка;
  • 16:00 — Посещение Демре (Храм Святого Николая);
  • 17:00 — Конец экскурсии;
  • 19:00 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: купальные принадлежности, головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и возможных покупок и воду.
Что входит
  • Страховка
  • Трансфер от/до отеля
  • Русскоговорящий гид-историк
  • Обед
  • Прогулка на яхте с иллюминаторами
  • Входные билеты (Мира, остров Кекова)
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, дополнительный перекус, сувениры)
  • Храм Святого Николая за дополнительную плату 10$ (по желанию).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Античная столица Мира и затонувший город Кекова
Античная столица Мира и затонувший город Кекова
Античная столица Мира и затонувший город Кекова
Античная столица Мира и затонувший город Кекова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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8 отзывов оставили туристы

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