2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Богатые кулинарные традиции разных районов Турции в историях и блюдах

Марина
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Марина – ваш гид
Как питались при дворе османских султанов, что означает «перевернуть котел», кто из знаменитостей и почему не оценил достоинства турецкой кухни, когда кебаб впервые упоминается в истории человечества и кто изобрел знаменитое блюдо искендер кебаб, какое турецкое лакомство приписывают библейскому прародителю человечества Ною и многое-многое другое вы узнаете на гастрономической экскурсии-дегустации.
44 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Джума базар, Аланья, центр
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Турецкая кухня — наслаждение вкусом. Дегустационный тур
Турецкая кухня — наслаждение вкусом. Дегустационный тур

Турецкая кухня уходит своими корнями в далекое прошлое и соединяет в себе два очень разных источника — собственно кухню тюркских народов, к которым относились турки-османы, основатели Османской империи, и более изысканную кухню завоеванной ими Византийской империи.

Программа

Конечно, на одной экскурсии невозможно оценить все богатство турецкой кухни, поэтому я предлагаю познакомиться с определенными кулинарными изысками и посетить:

  • ресторан, где вы сможете попробовать настоящий адана-кебаб и потрясающий кебаб из печени (джиер-кебаб), который подают нанизанным на шампуры на глиняных тарелках, наполненных горячими углями;
  • кафе, где подают настоящие тантуни из города Мерсин. Вам предложат тантуни двух видов — во вкуснейшем хрустящем батоне или завернутые в тончайшую лепешку;
  • ресторан в очень приятном саду в центре города, где подают известные блюда из различных регионов Турции и малоизвестные аланийские: вкуснейшие пиде (лепешки с сыром и мясом), различные виды сармы (голубцы в виноградных и капустных листьях), долму (фаршированные перцы, кабачки и баклажаны), таратурлу — тушеные специальным способом баклажаны под ореховым соусом, пияз — вкуснейший салат из фасоли и лука, и многое другое;
  • «котлетную» — ресторан, специализирующийся на приготовлении только двух блюд — вкуснейших маленьких котлеток кёфте из города Аксу и пияза — салата из фасоли, традиционно подаваемого именно с этими кёфте. Запьем мы это удовольствие свежайшим айраном, а на десерт нам обязательно подадут какую-нибудь турецкую сладость;
  • ресторан, специализирующийся на приготовлении вкуснейших супов: чечевичного супа эзо гелин с легендарной историей, пастушьего супа яйла чорбасы, томатного супа — доматес чорбасы и т.д. К любому заказанному супу нам предложат наполненный горячим воздухом хлеб, выпекаемый тут же, либо лепешку с сыром, и закуски;
  • ресторан, где подают блюда из города Конья — «штабквартиры» ордена крутящихся дервишей — пиде длинною в метр, которые принесут вам на специальной доске, «ачик айран» (свежий, только что приготовленный айран с шапкой вкуснейшей молочной пены), а также тающий во рту тандыр кебаб (запеченное в каменной печи мясо ягненка).

Приезжайте, попробуйте, окунитесь в атмосферу неспешного наслаждения вкусами, запахами, интересными историями и приятным общением, в чем местные жители знают толк.

Организационные детали

  • Стоимость блюд не входит в стоимость экскурсии и оплачивается ее участниками отдельно.
  • Алкоголь в вышеуказанных ресторанах не подается.
Турецкая кухня — наслаждение вкусом. Дегустационный тур
Турецкая кухня — наслаждение вкусом. Дегустационный тур
Турецкая кухня — наслаждение вкусом. Дегустационный тур
Турецкая кухня — наслаждение вкусом. Дегустационный тур
Турецкая кухня — наслаждение вкусом. Дегустационный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Джума базар, Аланья, центр.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я живу в Аланье и люблю этот город. Он прекрасен и никогда не надоедает. Он дружелюбный, солнечный и уютный. Я интересуюсь историей Аланьи, Турции, а также турецкой кулинарией. Для вас я с удовольствием проведу историческую или гастрономическую экскурсию. Добро пожаловать!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 ноября 2019
Отличная городская экскурсия для тех, кто хочет узнать, что Турция это не только 5 звёзд и "все включено". Это самобытная культура, великолепная кухня и древняя история. Познание Турции через гастрономию, а почему бы и нет. Действительно и вкусно и полезно.
Елена
3 января 2019
Заказывала у Марины 2 экскурсии - турецкая кухня и сладко поедим. Прекрасно провели время на обеих экскурсиях. Так же огромное спасибо, за перенос несколько раз и подвижки по времени. Я приезжала в Ананию всего на 4 дня, из которых еще на сутки планировала уехать в Аннамур, в оставшееся время надо было "втиснуть" несколько экскурсий, включая две у Марины. Прогулки прекрасные, несколько хороших ресторанов, чуть вдалеке от основных троп, куча рекомендаций по кухне и локациям, насладится которыми не удалось, в связи с коротким пребыванием в городе. Придется вернуться)))) Экскурсии и вкусные и познавательные, Марина очень общительный и контактный человек, увлеченный гид, хороший рассказчик, хорошо знает и любит Турцию, обычаи, кухню. Думаю, еще встретимся и Спасибо за экскурсию

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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