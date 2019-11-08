2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Турецкая кухня уходит своими корнями в далекое прошлое и соединяет в себе два очень разных источника — собственно кухню тюркских народов, к которым относились турки-османы, основатели Османской империи, и более изысканную кухню завоеванной ими Византийской империи.

Программа

Конечно, на одной экскурсии невозможно оценить все богатство турецкой кухни, поэтому я предлагаю познакомиться с определенными кулинарными изысками и посетить:

ресторан, где вы сможете попробовать настоящий адана-кебаб и потрясающий кебаб из печени (джиер-кебаб), который подают нанизанным на шампуры на глиняных тарелках, наполненных горячими углями;

кафе, где подают настоящие тантуни из города Мерсин. Вам предложат тантуни двух видов — во вкуснейшем хрустящем батоне или завернутые в тончайшую лепешку;

ресторан в очень приятном саду в центре города, где подают известные блюда из различных регионов Турции и малоизвестные аланийские: вкуснейшие пиде (лепешки с сыром и мясом), различные виды сармы (голубцы в виноградных и капустных листьях), долму (фаршированные перцы, кабачки и баклажаны), таратурлу — тушеные специальным способом баклажаны под ореховым соусом, пияз — вкуснейший салат из фасоли и лука, и многое другое;

«котлетную» — ресторан, специализирующийся на приготовлении только двух блюд — вкуснейших маленьких котлеток кёфте из города Аксу и пияза — салата из фасоли, традиционно подаваемого именно с этими кёфте. Запьем мы это удовольствие свежайшим айраном, а на десерт нам обязательно подадут какую-нибудь турецкую сладость;

ресторан, специализирующийся на приготовлении вкуснейших супов: чечевичного супа эзо гелин с легендарной историей, пастушьего супа яйла чорбасы, томатного супа — доматес чорбасы и т.д. К любому заказанному супу нам предложат наполненный горячим воздухом хлеб, выпекаемый тут же, либо лепешку с сыром, и закуски;

ресторан, где подают блюда из города Конья — «штабквартиры» ордена крутящихся дервишей — пиде длинною в метр, которые принесут вам на специальной доске, «ачик айран» (свежий, только что приготовленный айран с шапкой вкуснейшей молочной пены), а также тающий во рту тандыр кебаб (запеченное в каменной печи мясо ягненка).

Приезжайте, попробуйте, окунитесь в атмосферу неспешного наслаждения вкусами, запахами, интересными историями и приятным общением, в чем местные жители знают толк.