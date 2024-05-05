Эта экскурсия из Аланьи
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортная поездка с трансфером
- 📸 Уникальные фотосессии в Памуккале
- 🏛 Впечатляющие античные руины Иераполиса
- 💦 Купание в бассейне Клеопатры
- 🍷 Дегустация фруктовых вин
- 🍽 Вкусный обед в ресторане
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иераполис
- Римский театр
- Некрополь
- Бассейн Клеопатры
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак и обед, а также технические остановки.
Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце, — и сделаете чудесные фотографии.
Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой, увидим самый большой некрополь в Малой Азии, латрины и другие достопримечательности.
Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.
Программа
02:00—03:00 Групповой трансфер из мест проживания в регионе Аланья. Расстояние от центра Алании до Памуккале 370 км, дорога в одну сторону занимает около 6 часов.
— Остановка в горах для завтрака
— Посещение Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры. Часть объектов вы осмотрите с гидом, а затем у вас будет время для самостоятельной прогулки. Общее время посещения около 3 часов.
— Остановка на обед в ресторане (шведский стол)
— Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона
20:00—21:00 Возвращение в места проживания в регионе Аланья (время возвращения зависит от загруженности дорог)
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих местных гидов-историков из нашей команды.
Как проходит экскурсия
— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона и резерваций накануне экскурсии)
— Во время экскурсии у вас будет возможность приобрести вино и сладости, а также сувениры из местного камня, бижутерию и ювелирные украшения, которые производят местные мастера
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ
— В Памуккале мы будем в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары
— Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 3 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
Что входит в стоимость
— Трансфер туда и обратно
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе
— Страховой полис на время экскурсии
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)
— Напитки
— Входной билет в Памуккале и античный город Иераполис и белые травертины (для путешественников старше 8 лет) — 30€
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры (по желанию)
для путешественников старше 12 лет: 12€
для путешественников 6-11 лет: 6€
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно
— Проезд на шаттле по всей территории Памуккале — 12€
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€36
|Дети до 3 лет
|€20
|Дети от 4 до 7 лет
|€20
|Дети до 3 лет (без посадочного места в автобусе)
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Само памулакке ооочень красивое, бассейн Клеопатры немного опасный, но в ту погоду, в которую мы приехали, вода как раз была. Питание всю включено было.
Единственный минус, что времени мало было😄