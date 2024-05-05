Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции

Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Представьте себе место, где природа и история сочетаются так гармонично, что дух захватывает от первого взгляда. Памуккале, известный своими белоснежными кальциевыми террасами, является одним из таких мест.

Эта экскурсия из Аланьи
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откроет вам врата в мир удивительных природных феноменов и погрузит в атмосферу древнего Иераполиса, где каждый камень хранит истории прошлого.

Вас ожидает комфортная поездка с раннего утра, включающая завтрак и обед, чтобы вы могли насладиться каждым моментом путешествия без лишних забот.

Прогулка среди сияющих на солнце бассейнов Памуккале не оставит равнодушным никого, а истории гида о древнем Иераполисе позволят вам окунуться в мир античных легенд и мифов.

Кульминацией поездки станет купание в бассейне Клеопатры, вода которого, по легендам, обладает омолаживающими свойствами. Это путешествие станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Турции

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚌 Комфортная поездка с трансфером
  2. 📸 Уникальные фотосессии в Памуккале
  3. 🏛 Впечатляющие античные руины Иераполиса
  4. 💦 Купание в бассейне Клеопатры
  5. 🍷 Дегустация фруктовых вин
  6. 🍽 Вкусный обед в ресторане

Что можно увидеть

  • Памуккале
  • Иераполис
  • Римский театр
  • Некрополь
  • Бассейн Клеопатры
Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак и обед, а также технические остановки.

Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце, — и сделаете чудесные фотографии.

Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой, увидим самый большой некрополь в Малой Азии, латрины и другие достопримечательности.

Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.

Программа

02:00—03:00 Групповой трансфер из мест проживания в регионе Аланья. Расстояние от центра Алании до Памуккале 370 км, дорога в одну сторону занимает около 6 часов.

— Остановка в горах для завтрака

— Посещение Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры. Часть объектов вы осмотрите с гидом, а затем у вас будет время для самостоятельной прогулки. Общее время посещения около 3 часов.

— Остановка на обед в ресторане (шведский стол)

— Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона

20:00—21:00 Возвращение в места проживания в регионе Аланья (время возвращения зависит от загруженности дорог)

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих местных гидов-историков из нашей команды.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона и резерваций накануне экскурсии)
— Во время экскурсии у вас будет возможность приобрести вино и сладости, а также сувениры из местного камня, бижутерию и ювелирные украшения, которые производят местные мастера
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ
— В Памуккале мы будем в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары
— Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 3 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер туда и обратно
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе
— Страховой полис на время экскурсии

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)
— Напитки
— Входной билет в Памуккале и античный город Иераполис и белые травертины (для путешественников старше 8 лет) — 30€
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры (по желанию)
для путешественников старше 12 лет: 12€
для путешественников 6-11 лет: 6€
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно
— Проезд на шаттле по всей территории Памуккале — 12€

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€36
Дети до 3 лет€20
Дети от 4 до 7 лет€20
Дети до 3 лет (без посадочного места в автобусе)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
5 мая 2024
Очень понравилась экскурсия, гид Виктория все очень хорошо рассказывает, интересно слушать.
Само памулакке ооочень красивое, бассейн Клеопатры немного опасный, но в ту погоду, в которую мы приехали, вода как раз была. Питание всю включено было.
Единственный минус, что времени мало было😄
А
20 сен 2021
Организация отличная! Нам было очень весело и интересно!
А
4 апр 2021
Очень мало времени на прогулку, неоправданно долгие остановки в "торговых“ точках, а ведь могли как минимум час за счёт них добавить к травертинам. Всё-таки такой долгий путь,а насладиться времени не хватило. А так место волшебное,конечно,и очень красивое!

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