Представьте себе место, где природа и история сочетаются так гармонично, что дух захватывает от первого взгляда. Памуккале, известный своими белоснежными кальциевыми террасами, является одним из таких мест.Эта экскурсия из Аланьи

откроет вам врата в мир удивительных природных феноменов и погрузит в атмосферу древнего Иераполиса, где каждый камень хранит истории прошлого. Вас ожидает комфортная поездка с раннего утра, включающая завтрак и обед, чтобы вы могли насладиться каждым моментом путешествия без лишних забот. Прогулка среди сияющих на солнце бассейнов Памуккале не оставит равнодушным никого, а истории гида о древнем Иераполисе позволят вам окунуться в мир античных легенд и мифов. Кульминацией поездки станет купание в бассейне Клеопатры, вода которого, по легендам, обладает омолаживающими свойствами. Это путешествие станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Турции

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак и обед, а также технические остановки.

Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце, — и сделаете чудесные фотографии.

Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой, увидим самый большой некрополь в Малой Азии, латрины и другие достопримечательности.

Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.

Программа

02:00—03:00 Групповой трансфер из мест проживания в регионе Аланья. Расстояние от центра Алании до Памуккале 370 км, дорога в одну сторону занимает около 6 часов.

— Остановка в горах для завтрака

— Посещение Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры. Часть объектов вы осмотрите с гидом, а затем у вас будет время для самостоятельной прогулки. Общее время посещения около 3 часов.

— Остановка на обед в ресторане (шведский стол)

— Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона

20:00—21:00 Возвращение в места проживания в регионе Аланья (время возвращения зависит от загруженности дорог)

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих местных гидов-историков из нашей команды.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона и резерваций накануне экскурсии)

— Во время экскурсии у вас будет возможность приобрести вино и сладости, а также сувениры из местного камня, бижутерию и ювелирные украшения, которые производят местные мастера

— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ

— В Памуккале мы будем в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары

— Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 3 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер туда и обратно

— Обед (шведский стол, напитки не включены)

— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

— Страховой полис на время экскурсии

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)

— Напитки

— Входной билет в Памуккале и античный город Иераполис и белые травертины (для путешественников старше 8 лет) — 30€

— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры (по желанию)

для путешественников старше 12 лет: 12€

для путешественников 6-11 лет: 6€

для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно

— Проезд на шаттле по всей территории Памуккале — 12€