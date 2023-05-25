Аланья: прогулка на частном катере

Прокатиться на быстроходном современном катере и полюбоваться яркими пейзажами в душевной компании

Описание
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Ответы на вопросы
Свобода и драйв — вот девиз нашего мини-путешествия! Я управляю катером более 10 лет и помогу вам получить настоящие эмоции. Вы ощутите, как корабль приятно несёт вас по волнам, а солёный ветер обдувает лицо. Искупаетесь в чистейшем открытом море, насладитесь закатом и увидите с воды старинную цитадель. Если пожелаете, я поделюсь с вами капитанскими навыками и секретами.
Аланья: прогулка на частном катере
Аланья: прогулка на частном катере
Аланья: прогулка на частном катере
Аланья: прогулка на частном катере
Аланья: прогулка на частном катере
Аланья: прогулка на частном катере
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
27
мая
28
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы выйдем из порта Аланьи, пройдём на катере мимо лучшего пляжа города и полюбуемся живописной горой, на которой расположена древняя крепость Кале. А также увидим с воды Красную башню и маяк. Подышим морским воздухом и насладимся панормами побережья на закате. По желанию, я обучу вас основным навыкам управления моторным катером: на несколько минут вы сможете почувствовать себя настоящим капитаном.

Организационные детали

По запросу я могу сделать остановки для купания в открытом море.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Yat Lıman
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи

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