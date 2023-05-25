Свобода и драйв — вот девиз нашего мини-путешествия! Я управляю катером более 10 лет и помогу вам получить настоящие эмоции. Вы ощутите, как корабль приятно несёт вас по волнам, а солёный ветер обдувает лицо. Искупаетесь в чистейшем открытом море, насладитесь закатом и увидите с воды старинную цитадель. Если пожелаете, я поделюсь с вами капитанскими навыками и секретами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы выйдем из порта Аланьи, пройдём на катере мимо лучшего пляжа города и полюбуемся живописной горой, на которой расположена древняя крепость Кале. А также увидим с воды Красную башню и маяк. Подышим морским воздухом и насладимся панормами побережья на закате. По желанию, я обучу вас основным навыкам управления моторным катером: на несколько минут вы сможете почувствовать себя настоящим капитаном.

Организационные детали

По запросу я могу сделать остановки для купания в открытом море.