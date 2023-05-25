Прокатиться на быстроходном современном катере и полюбоваться яркими пейзажами в душевной компании
Свобода и драйв — вот девиз нашего мини-путешествия! Я управляю катером более 10 лет и помогу вам получить настоящие эмоции. Вы ощутите, как корабль приятно несёт вас по волнам, а солёный ветер обдувает лицо. Искупаетесь в чистейшем открытом море, насладитесь закатом и увидите с воды старинную цитадель. Если пожелаете, я поделюсь с вами капитанскими навыками и секретами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы выйдем из порта Аланьи, пройдём на катере мимо лучшего пляжа города и полюбуемся живописной горой, на которой расположена древняя крепость Кале. А также увидим с воды Красную башню и маяк. Подышим морским воздухом и насладимся панормами побережья на закате. По желанию, я обучу вас основным навыкам управления моторным катером: на несколько минут вы сможете почувствовать себя настоящим капитаном.
Организационные детали
По запросу я могу сделать остановки для купания в открытом море.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Yat Lıman
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Аланье
Меня зовут Роман. Я бывший адвокат, управляю моторными катерами более 10 лет, имею соответствующую лицензию. Я весёлый и жизнерадостный человек, люблю и умею получать яркие эмоции и делиться ими с людьми. Могу поддержать беседу на любую тему и рассказать интересные факты о моей новой родине — Аланье.Задать вопрос
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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
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